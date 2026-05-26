Parece un gama alta de 900 euros, pero PcComponentes desploma el precio de este Motorola con diseño premium

Encontrar el equilibrio perfecto en la gama media telefónica no es una tarea fácil. Muchas marcas sacrifican el diseño para ofrecer potencia, o viceversa. Sin embargo, Motorola lleva tiempo demostrando que se puede tener todo en un cuerpo estilizado y ligero. Si estás buscando renovar tu viejo smartphone sin dejarte el sueldo, PcComponentes tiene este Motorola Edge 70 Fusion 5G a precio mínimo histórico: 324,99 euros.

Un móvil con pantalla de cine y potencia equilibrada

Lo primero que entra por los ojos de este Motorola Edge 70 Fusion es su apartado estético. Heredando las líneas de diseño de sus hermanos mayores, este dispositivo apuesta por un cuerpo extremadamente delgado, bordes suavizados y una pantalla curva pOLED de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+.

Pero este móvil no es solo una cara bonita, también cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, que garantiza absoluta fluidez a la hora de hacer scroll en redes sociales o jugar. Asimismo, la pantalla es compatible con HDR10+, para que así puedas disfrutar de las series y películas de Netflix con la mejor interpretación de color.

En su interior, monta un procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de una RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 256 GB, espacio más que de sobra para olvidarte de borrar fotos, vídeos o apps constantemente.

En el apartado fotográfico, Motorola no se ha andado con florituras con sensores de relleno para este modelo. Nos encontramos con una cámara principal de alta resolución de 50 MP firmada por Sony y apoyada por Inteligencia Artificial para capturar tomas nocturnas nítidas, y un ultra gran angular que cumple con creces en paisajes y fotos grupales.

Aunque si hay algo en lo que también destaca frente a sus rivales es por su capa de personalización: My UX. Con ella, Motorola ofrece una experiencia de Android más limpia, pura y fluida, sin bloatware (apps basura preinstaladas) y con gestos inteligentes que facilitan el uso diario (por ejemplo, agitar el móvil para encender la linterna).

Su enorme batería con capacidad de 7.000 mAh es otra de sus señas de identidad. Aunque no solo destaca por dicho número, sino también por su tecnología de carga rápida Turbo Power a 68 W. Esta resulta perfecta para aquellos que quieren cargar su smartphone rápidamente antes de salir de casa, mientras se visten y toman el desayuno, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: oferta el smartphone motorola edge 70 fusion ✅ LO MEJOR Diseño y ergonomía: es un teléfono extremadamente delgado, ligero y estético. La pantalla curva y los acabados traseros hacen que parezca un móvil de 800 euros en vez de uno de gama media.

es un teléfono extremadamente delgado, ligero y estético. La pantalla curva y los acabados traseros hacen que parezca un móvil de 800 euros en vez de uno de gama media. Pantalla pOLED: está claro que los paneles de Motorola son soberbios. Los 120 Hz de tasa de refresco sumados a la tecnología pOLED ofrecen colores vibrantes, negros puros y un brillo excelente para exteriores. ❌ LO PEOR Potencia justa para gaming: el procesador está pensado para la eficiencia energética y la fluidez del día a día (redes sociales, multitarea, streaming). Si buscas un móvil para jugar a títulos extremadamente exigentes en gráficos 3D a nivel competitivo, notarás que le falta un poco de empuje.

el procesador está pensado para la eficiencia energética y la fluidez del día a día (redes sociales, multitarea, streaming). Si buscas un móvil para jugar a títulos extremadamente exigentes en gráficos 3D a nivel competitivo, notarás que le falta un poco de empuje. Fragilidad de la pantalla curva: visualmente es preciosa, pero las pantallas curvas son más propensas a romperse en caso de caídas laterales y encontrar un buen protector de cristal templado que encaje a la perfección es más complicado. 💡 CÓMPRALO SI... Priorizas el diseño y la comodidad. Si odias los móviles que parecen ladrillos pesados en el bolsillo y buscas algo elegante, delgado y que llame la atención, este es tu móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... La cámara es tu único medidor para comprar un móvil y sueles hacer muchas fotos en interiores oscuros o de fiesta por la noche, un Google Pixel de la serie "A" te dará mejores resultados en el procesado fotográfico.

Accesorios que te pueden interesar para este móvil

FDHYFGDY Funda Magnética para Motorola Edge 70 Fusion Hoy en Amazon — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Motorola Moto Buds: Auriculares inalámbricos Hoy en Amazon — 38,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pepu Ricca (Xataka) y Motorola

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros