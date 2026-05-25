Motorola Edge 70 Fusion, análisis: meter 7.000 mAh en un móvil tan fino parecía magia. El truco está bajo el capó

El año pasado, el Motorola Edge 60 Fusion se llevó nuestro halago, pues lo definimos como el heredero espiritual de los míticos Moto G: ofrecía un equilibrio atípico por poco más de 300 euros. Aquel terminal destacaba por su ergonomía y una pantalla curva que aportaba un aire de distinción en la gama media, aunque ya empezaba a mostrar las limitaciones de Motorola en apartados como las actualizaciones. Con el nuevo Motorola Edge 70 Fusion, hermano del Edge 70 (a secas) que analizamos a finales de 2025, la marca de Lenovo eleva la apuesta (y el precio también sube) para mejorar su modelo con una de las últimas modas, una batería de silicio carbono que sorprende en un cuerpo tan delgado como este.

Sobre el papel, las especificaciones de este nuevo modelo apuntaban maneras: Motorola ha conseguido integrar una batería de 7.000 mAh en un chasis que reduce su grosor hasta los 7,99 milímetros. El resto de la ficha se completa con un salto al Snapdragon 7s Gen 3 y un panel AMOLED que sube la tasa de refresco hasta los 144 Hz, es quizá una de las propuestas más ambiciosas en diseño y batería de este año. Tras varias semanas de uso intensivo, queda por ver si esta delgadez no compromete el resto de apartados.

Ficha técnica del Motorola Edge 70 Fusion



Motorola Edge 70 Fusion PANTALLA Panel AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución de 1.272 x 2.772 píxeles Refresco de 144 Hz 5.200 nits de pico de brillo Gorilla Glass 7i DIMENSIONES Y PESO 162,8 x 75,6 x 7,99 mm 193 gramos PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 / 12 GB ALMACENAMIENTO 128 / 256 GB uMCP CÁMARA FRONTAL 32 MP f/2,2 CÁMARA TRASERA Principal de 50 MP f/1,8, OIS Gran angular de 13 MP f/2,2, 120 grados BATERÍA 7.000 mAh Carga rápida de 68 W SISTEMA OPERATIVO Android 16 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 6e Bluetooth 6.0 NFC, GPS OTROS Certificación IP68 e IP69 Resistencia MIL-STD-810H Sensor de huellas óptico en pantalla Altavoces estéreo Dolby Atmos PRECIO Desde 389 euros

Diseño: de lo poco diferente en el mercado

Si hay algo que define a este Motorola Edge 70 Fusion es, sin duda, su forma. Cuando ves que Motorola ha conseguido embutir 7.000 mAh en un chasis de apenas 7,99 milímetros, es fácil pensar en un terminal descompensado o excesivamente pesado. La realidad es otra: este ‘Edge’ se siente compacto, pero robusto y sorprendentemente ligero en mano a pesar de sus 193 gramos. No es un móvil que se me haya hecho pesado en el día a día, y gran parte de la culpa la tiene un ejercicio de ergonomía bien ejecutado.

A diferencia de la tendencia actual de bordes planos que vemos en casi toda la competencia, Motorola sigue apostando por la doble curva. En este Edge 70 Fusion, la transición entre la pantalla y la trasera está muy lograda, sin aristas de las que se clavan en mano. Es un terminal muy cómodo de sujetar, aunque es cierto que esa delgadez —sumada a las curvas— puede llegar a cansar un poco la mano tras periodos largos con él sin utilizar la funda. Que por cierto, viene incluida en la caja.

He probado la unidad en color Pantone Silhouette, básicamente el color más oscuro. El acabado es soberbio: una trasera texturizada que no solo le da una personalidad propia frente a los "rectángulos" planos de la mayoría, también es una bendición contra la suciedad. Es casi imposible dejar marcadas las huellas a menos que tengas los dedos excesivamente grasos.

Eso sí, aunque el tacto es muy agradable y ofrece un agarre excelente, reconozco que echo de menos esa sensación de frío que transmiten otros materiales como el metal o el aluminio. Es un diseño distintivo y valiente, como de costumbre en Motorola, aunque por ponerme tiquismiquis, el módulo de cámaras me parece que podría haber sido un punto más atrevido.

Hablando de cámaras… Motorola ha hecho un trabajo de integración muy bueno. Aunque este módulo sobresale del cuerpo, la marca ha diseñado una especie de rampa donde el material de la trasera crece de forma orgánica hasta envolver el módulo. A la vista queda muy bien disimulado y casi de refilón, obtiene una ventaja práctica: al estar apoyado en la mesa, el móvil queda inclinado con la pantalla hacia delante, lo que facilita ver las notificaciones o hacer otras pequeñas acciones. Además, la estabilidad me sorprende; apenas baila a menos que haga más fuerza en la zona alta de la pantalla.

Eso sí, debo decir que no todo es perfecto en este apartado. Motorola parece haber heredado algunos vicios de la generación anterior: la botonera lateral sigue estando un centímetro más arriba de lo que resultaría óptimo. Con una mano grande como la mía no es un drama, pero se nota. Lo mismo ocurre con el lector de huellas bajo la pantalla: su tasa de acierto es buena, pero su ubicación está excesivamente pegada al borde inferior, muy cerca de la barra de navegación de Android, lo que obliga a forzar la posición del pulgar más de lo que querría.

Para ir cerrando este capítulo, debo decir que el terminal transmite seguridad en mano. En ningún momento he tenido la sensación de fragilidad, algo a lo que ayudan sus certificaciones IP68/IP69 y resistencia de grado militar (MIL-STD 810H). Todo esto con un asterisco: la pantalla, que siempre da cierto respeto por su naturaleza curva.

Pantalla: nitidez y un brillo que choca con la realidad

El diseño me entró por el tacto, pero este panel me ha convencido por su definición. Estamos ante un panel bautizado como "Extreme AMOLED" de 6,78 pulgadas que da el salto a la resolución 1,5K (2.772 x 1.272 píxeles). Y vaya si se nota. Es evidente que aquí es donde Motorola ha destinado gran parte del presupuesto del terminal: la pantalla es muy nítida, está bien equilibrada y los ángulos de visión son de nota alta. Además, por fin ha desaparecido ese molesto oscurecimiento en los bordes curvos del que nos quejábamos en generaciones pasadas.

Al encenderlo, me esperaba la habitual pelea con los ajustes para quitarle ese tono lavado que suelen traer algunos modos naturales. Sorprendentemente, esta vez el perfil de color por defecto me convenció desde el primer minuto. La calibración «Pantone Validated» parece hacer un trabajo excelente, ofreciendo una interpretación muy buena con ese toque vívido que personalmente me gusta, pero sin llegar a lo artificial.

Pero ay, las curvas. Si bien el sombreado ha desaparecido, los toques accidentales han vuelto a la carga. Resulta bastante molesto al coger el móvil de una mesa o superficie plana, que es el escenario donde más pulsaciones erráticas registra el panel en los laterales. Por suerte, una vez lo tienes bien sujeto en la mano, el problema se esfuma y el rechazo de palma funciona bien, incluso al girarlo en horizontal para jugar o ver vídeos.

Hablemos del "elefante en la habitación": el brillo. Motorola promete sobre el papel unos deslumbrantes 5.200 nits. Como siempre, hay que matizar que se trata de un brillo pico puntual (reservado para contenido HDR). En la vida real, bajo el sol del mediodía en el sur de Andalucía durante la primavera —un escenario muy exigente, todo sea dicho—, me ha costado leer la pantalla. Si a esto le sumas unas gafas de sol, el panel se vuelve oscuro y es complicado distinguir elementos de la interfaz. Cumple, pero no es tan deslumbrante que sugiere su hoja técnica.

En cuanto a la fluidez, el panel escala hasta unos generosos 144 Hz, pero no se pueden seleccionar en el software: quedan reservados para el gaming. Eso tampoco significa nada malo, apenas noto diferencia entre los 120 y 144 Hz. Y es más, este Motorola tampoco los aguanta bien en todas las condiciones. En aplicaciones con interfaces más pesadas, como YouTube, el sistema suele bajar marchas y cae a 60 Hz. Esto es achacable al procesador, como luego veremos en el apartado de rendimiento.

Donde sí saca músculo es en la respuesta táctil. Transmite una inmediatez excelente y su capacidad para funcionar con humedad no es solo un reclamo de marketing: funciona. He podido usar el móvil con los dedos algo mojados sin que la pantalla empiece a registrar toques fantasma o se vuelva loca.

Para cerrar el apartado, un apunte sobre la protección. El frontal viene escudado por cristal Corning Gorilla Glass 7i: un vidrio protector de la firma americana destinado a la gama media y anunciado en 2024. Pero viene "pelado": a diferencia de lo que últimamente nos encontramos Motorola no incluye un protector de plástico preinstalado (probablemente por la dificultad que añaden las curvas). Es un pequeño detalle a saber si estás pensando en hacerte con él.

Biometría: fiabilidad con un pequeño peaje en la velocidad

En el terreno de la seguridad, Motorola apuesta por el combo clásico de la gama media-alta: lector de huellas óptico bajo la pantalla y reconocimiento facial 2D. No hay grandes sorpresas bajo el sello de «ThinkShield», pero sí detalles a tener en cuenta en el uso diario.

Empezando por el lector de huellas, ya mencioné en el apartado de diseño que su ubicación peca de estar demasiado abajo, obligando a forzar la postura del pulgar más de lo deseable. Dejando la ergonomía a un lado, su fiabilidad es casi incuestionable.

El sensor no me ha dado problemas leyendo el dedo en distintas posiciones, e incluso exigiéndole con algo de humedad o sudor, ha respondido con acierto. Además, las animaciones del sistema al desbloquear están muy chulas y le dan un toque visual muy agradable.

El "pero" lo encontré en la velocidad de respuesta. Si vienes de un sensores de gama alta, aquí vas a notar un ligero retardo. Desde que apoyas el dedo hasta que termina la animación y te salta la pantalla de inicio, falta esa "electricidad" de otros competidores. Es un retraso mínimo, de fracciones de segundo, pero perceptible.

Y es justo aquí donde el reconocimiento facial entra al rescate. Su funcionamiento está en la media de lo que he probado durante el último año: es un sistema 2D comodísimo y totalmente fiable a plena luz del día, aunque de noche es "casi" fiable (ilumina la pantalla para reconocer) porque he tenido que poner la huella más de una vez.

Sin embargo, se ha convertido en mi método favorito en este móvil. Al ser tan instantáneo, es el complemento perfecto para saltar el pequeño retardo de la huella y desbloquear rápido al levantar el teléfono.

Sonido: un estéreo que da la talla y convence

En el apartado de sonido, el Motorola Edge 70 Fusion plantea un escenario habitual en su rango de precio, aunque con una ejecución muy bien resuelta. Cuenta con altavoces estéreo duales que, como suele ser habitual, son asimétricos: el altavoz inferior lleva la voz cantante mientras que el auricular superior suena más flojo. ¿El resultado en la práctica? Está bien disimulado. A menos que ponga a tapar el altavoz principal a propósito para hacer mediciones, el desequilibrio apenas se aprecia al ver un vídeo de YouTube o jugar en horizontal. Son unos altavoces de notable.

Además, al máximo volumen no hay problema para escucharlo en entornos ruidosos y, lo más importante, apenas distorsionan. La calidad general es muy buena y el equilibrio es destacable para el presupuesto en el que nos movemos, superando a varios competidores directos.

Es cierto que se echa en falta un grave más espectacular y rotundo que le dé mayor empaque —el sonido se percibe un pelín plano—, pero cumple con creces. Un detalle que agradezco enormemente es que, pese a lo fino que es el móvil, la trasera no vibra ni resulta molesta en la mano cuando lo he puesto a tope.

En cuanto al software, Motorola no se complica y va a lo seguro: certificación Dolby Atmos de serie. Como he hecho en otros terminales de la marca, lo he dejado en modo automático y la realidad es que su activación sí se nota, aporta algo más de riqueza a la mezcla. Además, permite ecualizar en detalle si eres de los que disfruta afinando cada frecuencia.

Por último, la hoja de especificaciones saca pecho estrenando Bluetooth 6.0. En el día a día con mis auriculares de cabecera (usando el códec AAC), no he percibido nada nuevo, pero la experiencia ha sido impecable. Todo se ha mantenido estable, la conexión es una roca y la calidad de audio no admite reproches.

Rendimiento: un motor solvente que deja ver las costuras

Si en el apartado de diseño aplaudía el trabajo de compactación, en el rendimiento toca sacar la lupa y ser críticos. El cerebro elegido por Motorola para este Edge 70 Fusion es el Snapdragon 7s Gen 3. No nos engañemos: es un chip de 2024. A estas alturas de la película, ya existen opciones mucho más capaces y eficientes tanto en el catálogo de Qualcomm como en el de MediaTek para este rango de precios, y eso acaba pasándole factura en el día a día.

El móvil es rápido, sí, pero la experiencia no es redonda. Navegar por los ajustes o por la mayoría de webs es fluido, ahora bien, el terminal no logra sostener esos prometedores 144 Hz en apps comunes como YouTube o Google Maps, donde el refresco cae. A esto se le suman pequeños lags o tirones en las animaciones del sistema que aparecen más de lo invita a pensar el hardware. Es muy probable que el software aún necesite una capa de chapa y pintura (algo que comentaré en su respectivo apartado), pero hay decisiones de hardware que tampoco ayudan.

Me refiero a la memoria. Contamos con 8 GB de RAM que, si bien hoy cumplen, ya empiezan a mostrar sus límites cuando he intentado rescatar de la multitarea una aplicación que lleva un rato en segundo plano. No es alarmante ahora mismo, pero es un factor a tener en cuenta para la longevidad del dispositivo cuando las apps sigan engordando.

Y el tijeretazo está en el almacenamiento: Motorola ha optado por una memoria uMCP. Teniendo en cuenta que el Snapdragon 7s Gen 3 soporta el estándar UFS 3.1 (mucho más veloz), esta decisión —que apunta a ahorro de costes— es la principal sospechosa de esos microtirones y tiempos de carga algo más perezosos.

A la hora de jugar, el terminal se defiende con dignidad. Mueve 'Call of Duty: Warzone' en calidad alta con unos 60 FPS constantes. Con Genshin Impact la historia cambia: en calidad medio-alta mantiene el tipo en escenarios cerrados, pero presenta caídas de rendimiento en zonas de mundo abierto.

La disipación del calor en un cuerpo tan fino era un reto; el móvil se calienta bastante rápido en la zona trasera, aunque por suerte logra estabilizarse y no llega a quemar en la mano. Eso sí, las limitaciones térmicas son evidentes, y tras superar la barrera de la media hora de juego intensivo, el throttling hace acto de presencia.

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Todo esto queda reflejado en las pruebas sintéticas. Si lo enfrentamos a sus rivales directos de este año, los números confirman mis sensaciones: el Edge 70 Fusion se queda un escalón por debajo de la nueva hornada de chips, tanto de la competencia como de otros en el catálogo de la americana.

Motorola Edge 70 Fusion Samsung Galaxy A57 Nothing Phone (4a) Pro Realme 16 Pro+ Google Pixel 10a Procesador Snapdragon 7s Gen 3 Exynos 1680 Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 7 Gen 4 Tensor G4 ram 8 GB 8 GB 12 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE / MULTI) 1.150 / 3.298 1.360 / 3.369 1.353 / 4.238 1.312 / 4.171 1.729 / 4.395 3DMARK WILD LIFE UNLIMITED 4.373 6.007 7.494 7.793 9.724 PCMARK WORK 3.0 12.896 15.594 13.205 15.744 14.988

Autonomía: un móvil incansable

Toca entrar en una de las caras más amables de este Motorola Edge 70 Fusion, la batería es su mayor fortaleza y, probablemente, la razón principal por la que recomendaría el terminal. Ojo aquí: hay dos versiones de este mismo modelo. Una con 5.200 mAh y la que he podido analizar con 7.000 mAh.

Estamos ante un despliegue que no se limita a poner un número grande en la ficha técnica; Motorola ha logrado una gestión energética tan eficiente que el resultado es, sencillamente, brutal.

En mis semanas de prueba, la gestión ha sido de sobresaliente. Con un uso mixto y comedido (unas 2 horas de pantalla activa al día), he logrado estirar la vida del teléfono hasta los tres días completos sin pasar por el enchufe. Si el uso es todavía más esporádico —reduciendo el consumo de redes y vídeo en exteriores—, alcanzar los cuatro días es una realidad perfectamente alcanzable. Estamos hablando de una autonomía que me permitiría irme un fin de semana de viaje sin llevar el cargador encima.

¿Cómo se traduce esto en horas de pantalla? El software de Motorola no ofrece métricas especialmente claras, así que he tenido que estimar. En ciclos más intensivos, he estado moviéndome entre las siete y ocho horas de pantalla activa, repartidas en dos días de uso. Si el ritmo es más ligero, esas horas de pantalla se dilatan en el tiempo, permitiendo esa experiencia de cero preocupación que tanto valoro. Es, sin duda, una alegría ver cómo estas nuevas tecnologías de batería están aterrizando en Android.

Sobre la carga, aquí sí toca bajar a la realidad. Contamos con una carga de 68 W que, si bien no es la más rápida del mercado, es competente. El tiempo de carga se sitúa en torno a la hora exacta. Es cierto que durante el proceso el terminal se calienta de forma perceptible —algo lógico dada la densidad energética de la celda—, pero el calor se mantiene en niveles razonables y, al dejarlo reposar sin uso durante la carga, no ha supuesto ningún problema de temperatura.

Eso sí, como viene siendo la norma —y no por ello debo dejar de criticarlo—, el cargador brilla por su ausencia en la caja. Solo encontramos el cable, la funda protectora y ese aroma distintivo de Motorola que, para qué negarlo, tiene su punto. Mi opinión es: en un móvil que supera los 400 euros y que depende de una carga propietaria, esta ausencia debería revisarse. Al final, no todos los usuarios tienen en casa un adaptador capaz de exprimir esos 68 W, y el ahorro se acaba pagando.

Software: Android 16, buenas ideas de IA y una ración de bloatware

Históricamente, Motorola ha sido sinónimo de limpieza y de una experiencia muy cercana a lo que Google plantea con sus Pixel. En este Edge 70 Fusion, nos encontramos con Hello UI corriendo sobre Android 16, y aunque la esencia de ese Android puro sigue ahí, la marca decidió hace tiempo darle muchas pinceladitas propias.

La mayoría de estos añadidos son acertados, dotando al sistema de más personalidad y opciones de personalización profunda, aunque he que reconocer que otros detalles estéticos se notan algo menos pulidos. Para nada estamos ante una capa pesada, pero seré honesto: el Android de Google ya no es el sistema súper ligero de antaño, y si a eso le sumamos los elementos de Motorola, el sistema es más exigente.

Esto, sumado al hardware (especialmente esa memoria uMCP), es lo que probablemente provoque esos pequeños lags y caídas de hercios —quizá también consecuencia de mala optimización— de los que hablaba en el apartado de rendimiento. No es una experiencia insufrible, ni mucho menos, pero a un chip de la serie 7 de Snapdragon hay que pedirle un mejor desempeño.

Y aquí viene el clásico tirón de orejas que se está convirtiendo en costumbre en este rango de precios. Al encender el teléfono me recibió una buena dosis de bloatware. Juegos, Adobe Scan, apps de viajes, Amazon, Opera... y por si fuera poco, algunas apps comienzan a descargarse automáticamente desde la Play Store durante la configuración. Por suerte, todo se puede desinstalar, y con 256 GB de memoria no va a sufrir por el espacio, pero es un proceso de limpieza inicial que no debería tener que hacer.

La nota positiva del software la pone Moto AI. Al igual que alabé el «Mind Space» en los Oppo Find X9 y OnePlus 15, la propuesta de Motorola camina en esa misma dirección. Se trata de un espacio que actúa como un segundo cerebro, permitiendo dejar recuerdos por voz o transcribirlos a texto de forma rápida. Es una herramienta muy bien ejecutada, útil en el día a día y un ejemplo muy bueno de cómo acercar la IA al usuario común sin que sean funciones tan de nicho.

Por último, hablo de la longevidad de este software. Motorola garantiza tres años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad. Salir al mercado con Android 16 es lo correcto y no se le puede castigar por ello, pero viendo cómo aprieta la competencia (incluso en modelos más baratos), considero que el "punto dulce" para estos fabricantes deberían ser los cuatro años de sistema. En cuanto a la seguridad, mi unidad arrancó con el parche de enero de 2026 y no recibió el de marzo hasta escasos días antes de devolver el terminal. Bien, pero no perfecto.

Cámaras: un sensor principal disfrutable que echa de menos compañía

Llegamos al apartado fotográfico: Motorola ha apostado aquí por una configuración conservadora en números, pero solvente en la práctica: un sensor principal de 50 megapíxeles (Lytia 710) con estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular de 13 megapíxeles que también hace las veces de macro, y un sensor específico de luz.

La gran ausencia es, evidentemente, el teleobjetivo óptico. En un rango de precios donde parte de la competencia ya empieza a coquetear con telefotos de 3x o más, aquí se depende de un recorte digital sobre el sensor principal. Es una lástima, aunque debo decir: el recorte rinde maravillosamente bien.

Apenas hay pérdida de nitidez y salva la papeleta con nota para retratos o detalles cercanos. Eso sí, al pedirle más aumentos, se extraña un teleobjetivo que complete el conjunto. Motorola no puede dormirse en los laureles en este aspecto para futuras generaciones.

Una app de cámara conocida y completa

Para gobernar este hardware, nos encontramos con la habitual aplicación de Motorola. Al no haber una colaboración directa con firmas como en otras marcas, no encontramos modos de color de autor ni interfaces exclusivas, pero no por ello es una mala app.

Sigue el diseño estándar de la industria —navegación por pestañas totalmente editables— y ofrece modos para aburrir. Lo más destacable para los más puristas es su «Modo Pro», que funciona francamente bien, da control sobre los parámetros de la toma (ISO, obturación, enfoque) y permite disparar en formato RAW para revelar las fotos a nuestro gusto.

Sensor principal: colores vivos y solvencia nocturna

Cuando la luz acompaña, la cámara principal es muy disfrutable. Ofrece un buen rango dinámico y una interpretación de los colores más bien saturada.

Lejos de ser un defecto, es un procesado que tiende a hacer los colores vivos, lo que a nivel personal me gusta mucho porque da como resultado fotografías muy llamativas y listas para redes sociales sin pasarse de artificial.

¿Qué ocurre cuando cae el sol? Aquí afloran las inevitables carencias de la gama media. Si ampliamos la imagen, el efecto acuarela hace acto de presencia en el detalle fino, intentando disimular el ruido.

Sin embargo, el balance es positivo: el procesado equilibra muy bien las altas luces (evitando que las farolas quemen la foto) y consigue un nivel de nitidez muy bueno tanto en 1x como en el recorte 2x. El sensor de Sony cumple con creces en la fotografía nocturna urbana.

Ultra gran angular y macro

El ultra gran angular de 13 megapíxeles es, como suele ocurrir, el eslabón más débil del conjunto. Eso sí, no es tan dramático como los viejos sensores de 8 MP de hace unos años. Por suerte.

Cumple su función sin más para capturar escenas amplias a plena luz del día, aunque se aprecia un cambio de colorimetría evidente respecto al sensor principal, alejando los tonos de esa viveza del sensor Lytia principal. Está ahí para usos ocasionales, pero no es una lente que me haya enamorado.

La buena noticia es que cuenta con enfoque automático (PDAF), lo que habilita la función macro. Es un añadido simpático y perfectamente usable para primeros planos curiosos (texturas, flores, detalles), superando con creces a esos macro de 2 MP, aunque lógicamente no llega al nivel —ni flexibilidad, más importante— de un telemacro dedicado de la gama alta.

Retrato y cámara frontal: naturalidad por bandera

Si te gustan los selfis, te vas a llevar una alegría. La cámara frontal de 32 megapíxeles hace un trabajo estupendo y, de día, roza el notable alto. El procesamiento no es nada agresivo con los filtros de belleza y la piel luce súper natural. También se mantiene esa tendencia a los colores vivos que hace que los autorretratos queden muy bonitos.

El modo «retrato» (tanto delante como detrás) resuelve muy bien la papeleta. El recorte del sujeto cumple sin sobresalir; si el fondo no es muy complejo lo borda, aunque tiende a confundirse con detalles finos como los pelos sueltos, aplicándoles bokeh por error. En líneas generales, es un modo fiable.

Vídeo: luces y sombras en movimiento

El terminal permite grabar vídeo en 4K a 30 fps y en Full HD a 60 fps. Su mayor virtud aquí es la estabilización adaptativa, que cumple y llega a superar a la de algunos móviles más caros.

Sin embargo, en calidad de imagen pura no destaca. La propia estabilización genera cierta trepidación y el sistema pierde el foco constantemente, un problema que se agrava de noche: me ha dejado una sensación poco convincente.

video noche

De día, con buena luz, el rendimiento es decente e incluso permite jugar con un x2 o x3 digital que logra sobrevivir, aunque el ruido empiece a asomar.

Motorola Edge 70 Fusion, la opinión y nota de Xataka

El Motorola Edge 70 Fusion me ha demostrado que no hace falta llevar un ladrillo en el bolsillo para disfrutar de una autonomía superlativa. La marca ha seguido al mercado incrustando 7.000 mAh en un cuerpo de apenas 7,99 milímetros, rematado con una trasera marca de la casa con Pantone y un diseño elegante. Es un teléfono que entra por los ojos y enamora por el tacto, respaldado además por un panel 1.5K que brilla en nitidez y colorimetría, haciendo honor a la familia Edge.

Sin embargo,la gama media siempre exige sacrificios, y aquí se notan al levantar el capó. El Snapdragon 7s Gen 3, lastrado por la decisión de incluir una memoria uMCP en lugar de una UFS, deja ver las costuras en forma de un rendimiento que empaña ligeramente la experiencia. Una experiencia que corre a cargo de una capa tan prometedora y útil como Hello UI. Su apartado fotográfico sigue esta misma línea de luces y sombras: es muy solvente y disfrutable a plena luz del día, pero acusa las carencias propias del segmento cuando cae la noche.

Pese a estos claroscuros, la media es alta. Si eres de los que prioriza olvidarse del enchufe por encima de la potencia bruta —porque no lo quieres para jugar—, el Edge 70 Fusion es una compra muy inteligente. Motorola ha construido un terminal con muchísima personalidad que, asumiendo sus compromisos, sabe recompensar con creces al usuario que busca la máxima tranquilidad en su día a día.

8,1 Diseño 8 Pantalla 8,5 Rendimiento 7,5 Cámara 7,5 Software 7,5 Batería 9,5 A favor Los 7.000 mAh en 7,99 mm. Olvidarse del enchufe hasta tres días es un lujo

El tacto de la trasera, la ergonomía y lo bien integrado que está el módulo de cámaras

El salto a la resolución 1.5K le sienta fenomenal: panel muy nítido y con gran calibración de color En contra Pequeños tirones y lags en el uso diario, penalizado por el procesador y la memoria uMCP

El bloatware preinstalado (juegos, apps de compras...) es excesivo para un móvil de este precio

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Motorola. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas y cómo hacemos estas reviews.

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