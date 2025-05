Cada vez que alguien me pregunta por un móvil que tenga las tres BBB suelo recomendarle un Xiaomi o Pixel a, son de los que mejor se mueven en ese segmento. Aunque Motorola tiene mucho que decir, el Moto Edge 60 Fusion me dio argumentos más que de sobra para recomendarlo. ¿Que las pantallas curvas te llaman la atención y no quieres derrochar el presupuesto? Sigue leyendo.

Los Edge se convirtieron en una familia propia dentro de Motorola, un conjunto de móviles que ganó integrantes a pesar de que su signo distintivo, la pantalla curva, está en vías de extinción. Reconozco que a mí no me disgustan, creo que aportan cierta distinción al frontal del teléfono. Y encontrar una buena pantalla curva en la gama media no es muy habitual.

Ficha técnica del Moto Edge 60 Fusion



motorola edge 60 fusion dimensiones y peso 161 x 73 x 7,95 mm 177,5 gramos pantalla pOLED curva de 6,5 pulgadas Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles) 446 ppp Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 380 Hz 100% DCI-P3 Color 10-bit Brillo pico: 4.500 nits Gorilla Glass 7i procesador MediaTek Dimensity 7300 memoria ram 8 GB LPDDR4x almacenamiento interno 256 GB uMCP cámara trasera Principal: 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular/macro: 12 MP, FOV 120º, f/2.2 Sensor de luz cámara delantera 32 MP, f/2.2 batería 5.200 mAh Carga rápida 68 W sistema operativo Android 15 4 años de actualizaciones de seguridad conectividad 5G NSA/SA WiFi 6 Bluetooth 5.4 USB tipo C NFC GPS Dual NanoSIM otros Altavoces duales estéreo Resistencia IP68/IP69 Certificación militar MIL-STD 810H precio 329 euros

Diseño: a tope de curvas

Se llama Edge por algo, es el signo distintivo de la familia. Por tanto, las curvas aparecen tanto por delante como por detrás; con un ancho casi cortante que facilita el agarre. Llegar al extremo superior no es tan sencillo, el Moto Edge 60 Fusion tiene el panel tan alargado como bien aprovechado. Un 96,3 % del frontal es pantalla.

El cuerpo sinuoso y delgado está construido en policarbonato de gran calidad: la sensación que arroja en mano es la de sostener un móvil mucho más premium de lo que dicta el precio. Los botones quedan en el costado derecho, muy finos debido al poco espacio del canto (culpa de las curvas). Y se hace algo difícil llegar a los de volumen: quedan muy arriba.

El Moto Edge 60 Fusion es muy sólido y resistente: la marca asegura que aguanta las caídas, el polvo y el agua (está certificado bajo IP68/IP69). El grosor es fino (7,95 mm) y sobresale algo más en el área de objetivos traseros. Dicho área tiene forma cuadrada y emerge del cuerpo sin provocar rupturas con el diseño.

Muy sólido, con materiales de calidad pese al policarbonato y con certificación IP68/IP69

Motorola mantiene su compromiso con los colores y materiales diferenciados ofreciendo un acabado rugoso y con tacto de goma para la cara trasera (el color lavanda de mi Edge 60 Fusion me parece muy bonito). El agarre es perfecto, no se resbala y, encima, con el teléfono viene una carcasa en un color similar. Que no sea la típica transparente me parece digno de mención.

Diferente, agradable al tacto, no muy pesado, cómodo... Y algo alargado. Las curvas marcan carácter e incomodidad, a partes iguales. Apreciarlas u odiarlas es cuestión de gustos.

Pantalla: excelente panel para el precio

Ya comentaba que venían curvas: solo con ver el apellido del teléfono ya se anticipan los bordes en cascada. Más allá de la distinción en diseño, los toques en esos bordes pueden volverse erráticos, también la representación del color y del brillo. Lo habitual en estos paneles.

Más allá de los inconvenientes habituales, me he encontrado con una excelente pantalla, mejor de lo que me esperaba por el precio (tuve que comprobar varias veces que el Motorola Edge 60 Fusion vale 329 euros).

Es muy brillante, no tiene problemas de visibilidad incluso en exteriores (bajo la luz directa del sol cuesta un poco distinguir con precisión), la representación de color es muy buena, el panel se ve nítido y la respuesta al toque está a un gran nivel; con las desventajas que comentaba en los bordes curvados. El brillo mínimo y la atenuación son buenos.

El ratio tan alargado, que se marca aún más por los cantos en cascada, dificultan llegar a toda la superficie del panel. Tampoco es un defecto exclusivo del Edge 360 Fusion, suele ser común en la mayoría de la familia; aparte de en móviles con características similares.

Sonido: enriquecido con Dolby Atmos

El móvil dispone de doble altavoz estéreo, muy buena noticia para el precio que tiene. La calidad general de audio es igualmente buena, eché de menos algo de volumen (sobre todo con auriculares), dispone de salida de audio a través del USB C (no es analógica, hace falta un DAC externo) y no ofrece Display Port: nada de salida de vídeo.

La calidad es alta, aunque tampoco exagerada. Motorola ofrece personalización de audio con Dolby Atmos para enriquecer la experiencia añadiendo matices a la escucha (para mi gusto, mejor tenerlo activado que desactivado). Y dicha escucha es correcta, tanto con cable como Bluetooth (mejor el segundo). Como decía, eché de menos algo de volumen máximo.

El lector de huellas es óptico y la cámara queda bajo la pantalla. La lectura no siempre es la mejor, a menudo necesita poner el dedo más de una vez para desbloquear el teléfono. De leerse correctamente la huella dactilar, el móvil está activo en menos de un segundo: se muestra rápido al desbloquear, también en el uso diario.

Rendimiento: cero problemas en el uso diario, incluso exprimiendo juegos

El Motorola Edge 60 Fusion es un móvil de gama media con un SoC que ya ha demostrado a conciencia su buen nivel: el Mediatek Dimensity 7300 puede con todo. Especialmente para un teléfono de 329 euros, me parece una elección acertada para mantener la relación calidad/precio que merece este Motorola. El Edge 60 Fusion es un excelente heredero del mítico Moto G.

La experiencia diaria está exenta de problemas: muy rápido, potente, con un salto entre apps veloz, fluido como un gama alta y con un rendimiento gráfico que saca todo el jugo de los títulos exigentes. Lo he puesto a prueba con los juegos habituales a máxima carga gráfica y el Motorola Edge 60 Fusion se portó como un campeón; más allá de alguna ralentización a máximos.

De izquierda a derecha: Geekbench 6, 3D Mark Wild Life Unlimited y PCMark Work 3.0

Turno de los benchmarks. ¿Cómo se comporta el teléfono cuando se enfrenta a las pruebas de rendimiento? Pues mejor de lo que yo esperaba, otra demostración de que Motorola da mucho por los 329 euros que cuesta el teléfono.



motorola edge 60 fusion GOOGLE PIXEL 9A Samsung Galaxy A56 NOTHINg PHONE( 3A) pro REALME 14 PRO+ PROCESADOR MediaTek Dimensity 7300 Google Tensor G4 Exynos 1580 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE/MULTI) 1.036 / 2.944 1.701 / 4.424 1.358 / 3.899 1.163 / 3.182 1.176 / 3.171 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 3.125 9.559 4.833 - 4.181 PCMARK WORK 3.0 15.375 13.000 14.251 13.942 16.319

No solo arroja un gran rendimiento gráfico, también es muy estable: durante mis pruebas de stress al Motorola Edge 60 Fusion este arrojó una estabilidad del 96,2 %. Y con una disipación pasiva de nivel, no aprecié que el teléfono se calentase en exceso. Tampoco cargándose a máxima potencia.

Software: una capa muy limpia que se ve enriquecida con IA

Motorola no es ajena a la inteligencia artificial, ya que la empresa ha desarrollado sus propias herramientas de IA; que se compaginan con las que ofrece Google. El Edge 360 Fusion parte actualizado a Android 15, pero no es que Motorola se empeñe en mantener actualizados sus teléfonos. Actualmente tiene la actualización de seguridad de marzo (Motorola garantiza cuatro años de parches de seguridad).

Las actualizaciones de software no son el fuerte de Motorola, sí la limpieza de la interfaz. Hace tiempo que su capa no es precisamente «pura», ya que Motorola la llena de funciones y ajustes propios, mantiene cierto estilo en los ajustes rápidos y también en los menús. Para mi gusto, es una interfaz muy agradable que compagina perfectamente el minimalismo con la personalización.

Moto AI es lo más destacado en términos de software. Este motor propio basado en inteligencia artificial aprende del uso para ofrecer una búsqueda personalizada, recomienda la aplicación que mejor se ajusta al momento, transcribe audios, resume textos y notificaciones, puede crear imágenes y también fondos de pantalla. Pese a la presencia de Moto AI, Gemini es el asistente nativo. Google también incluye Rodea para buscar.

El software enriquece la experiencia con notable valor añadido: el Motorola Edge 60 Fusion es funcional y versátil sin recargar en exceso la interfaz. Lástima que Motorola y las actualizaciones no se lleven demasiado bien.

Batería: capaz de seguir el ritmo hasta al más movido

Es un móvil alargado, con un ancho reducido y un grosor en esa misma línea, reducido. Sin embargo. Motorola se las apaña para colar en el interior una batería de 5.200 mAh. No es una mala cifra sobre el papel y lo demuestra en la práctica: no me ha dejado tirada en ningún momento.

La autonomía es buena, lo habitual es que pase de los dos días con un uso normal y básicamente doméstico. En exteriores, y bajo redes 5G, la autonomía se resiente, siempre sin perder la jornada de uso habitual; al menos mientras no se abuse de los juegos con alta carga gráfica.

En lo que respecta a las horas de pantalla, he de darle un tirón de orejas a Motorola: el software no muestra esos datos, las gráficas de batería son poco informativas. Bajo mi estimación, las siete/ocho horas con una carga son lo habitual.

El Motorola Edge 60 Fusion no tiene carga inalámbrica, sí una carga superrápida con cable: Motorola asegura que llega hasta los 68 W. Yo conseguí un máximo de 49 W usando mi batería externa con medidor de potencia, la marca no incluye un cargador con el teléfono. Los tiempos que registré fueron:

5 minutos de carga . 6 % de batería.

. 6 % de batería. 10 minutos de carga . 22 % de batería.

. 22 % de batería. 15 minutos de carga . 37 % de batería.

. 37 % de batería. 20 minutos de carga . 56 % de batería.

. 56 % de batería. 25 minutos de carga . 70 % de batería.

. 70 % de batería. 30 minutos de carga . 82 % de batería.

. 82 % de batería. Total. 43 minutos.

Cámara: solvente en la mayor parte de condiciones

La cara posterior del Motorola Edge 60 Fusion destaca por su módulo de cámaras, un módulo perfectamente integrado en el cuerpo del teléfono y que emerge de este con un grosor añadido de unos cinco milímetros. La apariencia fotográfica es notoria, aunque solo la cámara principal es realmente útil. Pero da mucha guerra.

El móvil dispone de una doble cámara trasera con las siguientes características:

Cámara principal : sensor de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,56 pulgadas, apertura f/1.9, enfoque automático PDAF, estabilización mecánica OIS y distancia focal de 5,56 mm.

: sensor de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,56 pulgadas, apertura f/1.9, enfoque automático PDAF, estabilización mecánica OIS y distancia focal de 5,56 mm. Cámara gran angular y macro : sensor de 13 megapíxeles con tamaño de 1/3 pulgadas, apertura f/2.2, ángulos de visión de 120º, enfoque automático y distancia focal de 2,13 mm.

: sensor de 13 megapíxeles con tamaño de 1/3 pulgadas, apertura f/2.2, ángulos de visión de 120º, enfoque automático y distancia focal de 2,13 mm. Cámara delantera: sensor de 32 megapíxeles con tamaño de 1/3,14 pulgadas, apertura f/2.2 y distancia focal de 2,87 mm.

El rendimiento fotográfico queda a muy buen nivel dentro de la gama y demuestra que no resulta necesario forrar de cámaras el teléfono para tomar contenido multimedia de calidad. En líneas generales a mí me ha sorprendido, no esperaba que las tomas salieran tan nítidas, equilibradas en color y en luminosidad.

La cámara principal es una todoterreno nata, suele sacar resultados decentes hasta en condiciones de baja iluminación. En exteriores es donde más saca a relucir sus capacidades; con un procesado luminoso que tiende a subrayar la saturación.

El rango dinámico es mejorable, suele subexponer las áreas más oscuras de la imagen. El HDR automático se excede con los cielos, el procesado tiende a resaltar la luminosidad del azul y el contraste con las nubes. Las tomas suelen ser nítidas a simple vista y bien definidas; aunque haciendo algo de zoom se aprecian las acuarelas, incluso a plena luz del día.

De noche no hace mal trabajo, siempre bajo las dificultades que tiene cualquier sensor de smartphone. El modo noche rescata suficiente luz de las tomas no demasiado oscuras, el procesado tiende a saturar las luces cálidas y la temperatura de color también suele ser cálida.

El gran angular sufre en mayor medida las condiciones de luz, también la nitidez: se aprecian las acuarelas sin ampliar apenas la imagen. La corrección óptica de los extremos no es mala. Y de noche pierde aptitudes, con luz limitada lo mejor es disparar con la cámara principal.

La app de captura que incluye Motorola está a muy buen nivel, ya que permite aprovechar las cámaras tanto a nivel lúdico como menos amateur. El software incluye modo Pro con guardado en RAW, permite hacer fotos a los 50 megapíxeles del sensor principal, incluye modo retrato (con perfilado y bokeh muy naturales), dispone del ya mencionado modo noche, la IA ayuda a mejorar las capturas y el audio de los vídeos y carece de zoom óptico: el Motorola Edge 60 Fusion aplica recorte 2x a la imagen y más allá de aquí aplica zoom digital (hasta 10x).

Con la cámara frontal se obtienen selfies naturales y suficientemente nítidos, el contraste suele ser apropiado y el procesado no exagera el bokeh. La apertura es variable por software; lo que determina mayor o menor desenfocado, siempre con un perfilado del contorno bastante bueno.

Nada como ver las tomas sin artificios para hacerse una idea de las aptitudes fotográficas del Motorola Edge 60 Fusion. Dejo la galería en este enlace a Google Fotos.

Motorola Edge 60 Fusion, opinión y nota de Xataka

Tras pasar unas semanas con el teléfono la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones. Las tuve según lo desempaquetaba y fue mejorándolas conforme avanzaban los días de análisis: Motorola ha logrado muy buen smartphone. Por 329 euros el Edge 60 Fusion me parece una excelente recomendación; siempre que quien lo vaya a comprar aprecie las curvas, que terminan marcando el uso diario.

Una cámara más que decente para la categoría del teléfono, buena autonomía, el software es agradable a la vista y en el uso (lástima de la falta de actualizaciones que suele acusar Motorola), muy buena pantalla pese a las curvas, el rendimiento queda a buen nivel y me ha parecido un teléfono súper manejable. Algo alargado, eso sí.

El Motorola Edge 60 Fusion pasa directamente a mi lista de recomendables este 2025 para quien quiera un móvil BBB. Yo lo llevaría a diario, no eché de menos nada.

7,3 Diseño 7,25 Pantalla 7,5 Rendimiento 7 Cámara 7,25 Software 7,25 Batería 7,5 A favor Compacto y con un agarre excelente.

Pantalla de gran calidad.

Muy equilibrado para el precio. En contra Te tienen que gustar las pantallas curvas.

Moto AI no termina de destacar cuanto debería.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Motorola. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.