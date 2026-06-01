El cáncer de páncreas era casi invencible. Una nueva terapia dirigida acaba de duplicar la supervivencia

El cáncer de páncreas es, desde hace décadas, uno de los mayores desafíos de la oncología moderna. Su diagnóstico suele llegar tarde y las opciones terapéuticas en fases avanzadas han sido históricamente limitadas, que acompañaban a una mortalidad muy elevada. Pero un nuevo fármaco experimental ha dado un golpe sobre la mesa al prometer duplicar la supervivencia en los pacientes que tienen las formas más graves de la enfermedad.

El protagonista de esta revolución se llama daraxonrasib y ha visto la luz de manera conjunta con los datos presentados recientemente en el congreso de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y que han sacudido a la comunidad médica, confirmando que estamos ante un posible cambio de paradigma para una enfermedad que llevaba demasiado tiempo sin recibir buenas noticias.

Más meses. Para entender la magnitud del avance, hay que mirar los resultados del ensayo de fase 3, denominado RASolute 302. Este estudio se ha centrado en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico que ya habían recibido tratamientos previos sin éxito.

Hasta ahora, la terapia estándar, que es la conocida quimioterapia, en esta segunda línea de tratamiento ofrecía una supervivencia global mediana de apenas 6,7 meses. Pero se ha visto que, al administrar daraxonrasib, la supervivencia global mediana se disparó hasta los 13,2 meses. Es decir, prácticamente el doble.

Y hay más. El ensayo, considerado el primer gran estudio de fase tres de un fármaco de este tipo en este contexto, no solo demostró una mejora en el tiempo de vida, sino también en la supervivencia libre de progresión de la enfermedad y en la tasa de respuesta objetiva de los tumores.

El aval. Aunque puede parecer algo muy prometedor y fantasioso, estamos viendo que esta terapia se apoya en una base científica que ya había sido auditada y publicada al más alto nivel. Con esto nos referimos a los resultados publicados de las fases anteriores de este ensayo que se publicó en The New England analizando 168 pacientes previamente tratados, y se vio una potente actividad antitumoral.

Pero no está libre de problemas, puesto que el artículo del NEJM detalló que alrededor de un tercio de los pacientes experimentaron efectos adversos importantes. Sin embargo, en el contexto de un cáncer metastásico de páncreas, el equilibrio riesgo-beneficio es considerado extraordinariamente prometedor.

Un enemigo invencible. El verdadero triunfo técnico del daraxonrasib es su mecanismo de acción, puesto que se sabe que el cáncer de páncreas está impulsado en gran medida por mutaciones en la familia de genes RAS, y especialmente el KRAS. Y es que durante más de 30 años, la comunidad científica consideró que las proteínas mutadas por KRAS eran imposibles de medicar.

Pero ahora daraxonrasib es un inhibidor multi-RAS que actúa sobre las mutaciones de esta proteína tan concreta que eran la puerta de entrada para el cáncer de páncreas. Esto lo convierte en la primera terapia dirigida pancreática capaz de ofrecer respuestas sostenidas en el tiempo.

El acento español. La llegada a la fase 3 no significa que la investigación termine aquí, sino que la comunidad científica ya está buscando la manera de potenciar este fármaco con otros fármacos para evitar que el tumor 'aprenda' a aguantar ante este.

En este terreno de la biología preclínica destaca el trabajo de investigadores españoles. El grupo del prestigioso científico Mariano Barbacid ya ha documentado trabajos en modelos animales utilizando una triple combinación que incluye el daraxonrasib junto con otros fármacos que estuvieron en boca de muchas personas recientemente.

Imágenes | MedinePlus CDC

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