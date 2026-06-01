Nvidia acaba de lanzar su misil contra el dominio de Intel AMD en PCs y portátiles. Hay un problema: es un misil un poco obsoleto

En octubre de 2025 Nvidia lanzaba su DGX Spark, una singular estación de trabajo que la empresa calificó como "la supercomputadora de IA más pequeña del mundo". Aquella máquina fue anunciada realmente en enero, pero tardó en llegar al mercado. Cuando finalmente lo hizo, se convirtió en una alternativa interesante pero algo acotada en alcance. Eso es justo lo que quiere cambiar la nueva familia Nvidia RTX Spark, que llegará tanto en forma de portátiles como de equipos de escritorio, y que lo hará con una diferencia fundamental: Windows para ARM.

Hola, Windows para ARM. Las doradísimas DGX Spark fueron estaciones de trabajo basadas en Linux, lo que las orientaba a un público más reducido, pero con las RTX Spark, Nvidia ha querido dar el gran salto al público general. Estos equipos están basados en Windows 11 para ARM, y aprovecharán todas las capacidades hardware y software para que esta solución tecnológica ya no solo esté orientada a entusiastas de la IA. Por supuesto que esa seguirá siendo uno de los segmentos a los que se dirigirá, pero estos sistemas se podrán usar también tanto para entornos creativos como para gaming.

Rendimiento aproximado: una RTX 5070. Los responsables de NVIDIA no han dado de momento demasiados detalles específicos sobre lo que podemos esperar de esta plataforma en términos de rendimiento, pero sí han indicado que el rendimiento de la GPU se acerca al de una RTX 5070 (versión para portátiles), aunque los números exactos dependen de la aplicación o juego concretos: en unos irá algo mejor, en otros algo peor y en otros exactamente igual. Sí han indicado que la promesa es obtener 100 FPS en gaming 1440p como dato de referencia.

Mismo chip, distinto sistema operativo. Las especificaciones técnicas del hardware son idénticas a las de la DGX Spark. Los principales datos son los siguientes:

Arquitectura NVIDIA Grace Blackwell

CPU: hasta 20 núcleos Grace

GPU: desarrollada en colaboración con MediaTek, hasta 6.144 núcleos CUDA, 1 PFLOP de rendimiento en IA

Memoria unificada: hasta 128 GB LPDDR5X a 273 GB/s con NVLink a 600 GB/s

Pero frente a las DGX Spark, insistimos, la diferencia fundamental es que en lugar de usar una distribución Linux específica de Nvidia para dichas máquinas, aquí podremos aprovechar Windows 11 para ARM.

Cuando la IA controle tu ordenador. Durante la presentación de esta plataforma, los responsables de Nvidia hablaron del auge absoluto de los agentes de IA y de cómo esto marcará un cambio de paradigma en la forma en la que usamos nuestros PCs y portátiles. Antes lo hacíamos con ratón y teclado, pero ven cercano un futuro en el que el control lo tomen esos agentes de IA, con los que interactuaremos de forma bastante distinta. El ejemplo son los ya famosos OpenClaw y Hermes, que con los permisos adecuados pueden ejecutar todo tipo de tareas y aplicaciones en el equipo para hacer de forma autónoma cosas por nosotros.

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Seis portátiles inicialmente. La plataforma Nvidia RTX Spark estará disponible inicialmente en seis equipos de seis fabricantes distintos que apostarán desde el lanzamiento por esta solución tecnológica. ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft y MSI tendrán preparados sus equipos este otoño, aunque de momento no hay especificaciones ni precios concretos anunciados. Es posible que durante la celebración de Computex conozcamos más detalles sobre estos equipos.

Qué podemos esperar en autonomía. De momento no se han dado datos específicos sobre la eficiencia de estos equipos, pero en Nvidia hablaron de una autonomía de batería "para todo el día". Destacan la eficiencia de la GPU y de hecho indican que el rendimiento de la GPU será prácticamente la misma tanto si el portátil está enchufado como si no. Obviamente en tareas intensivas y juegos exigentes esa batería se agotará de forma mucho más rápida.

La duda de Windows para ARM. La apuesta por el sistema operativo de Microsoft es llamativa, pero en Nvidia creen que ahora el sistema está mucho más maduro, y que tanto la emulación como el soporte hardware es mucho mejor que en el pasado gracias al trabajo que Microsoft y Nvidia han hecho en los meses y años previos a este lanzamiento. Hablan de una "experiencia de primera clase" para el sistema operativo, e incluso comentaron que han trabajado con los desarrolladores de sistemas anticheat en videojuegos para que eso no sea un problema en estos equipos.

Y también equipos de sobremesa. Cuando Nvidia anunció sus DGX Spark, luego aparecieron equipos de sobremesa similares en formato que también ofrecían esa misma plataforma. Con RTX Spark pasará lo mismo, y aunque aquí no hubo apenas datos, Nvidia sí indicó que estos equipos aparecerán en otoño de la mano de Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI y Lenovo.

Muchas incógnitas y cierta obsolescencia. Son muchas las dudas que rodean a estos equipos en cuanto a prestaciones o precio, pero es que hay otro problema fundamental: cuando esos portátiles y PCs de sobremesa aparezcan a partir de otoño, lo harán con unos chips que llevan ya un año en el mercado y que por tanto en cierto sentido ya están algo obsoletos.

Compitiendo con el Framework Desktop. El ancho de banda de la memoria no es excepcional, y por ejemplo los Framework Desktop presentados en agosto de 2025 ya ofrecían una configuración similar en ese apartado, con hasta 128 GB de memoria LPDDR5x a 256 GB/s. Será interesante ver cómo se comportan los equipos RTX Spark contra alternativas como esta (que hace uso de un sistema operativo Windows 11 "tradicional" x86) y si el chip ARM de Nvidia puede realmente marcar la diferencia en un mercado ultracompetitivo.

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