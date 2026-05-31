Qué es la memoria en la IA y cómo exprimirla al máximo y usarla corréctamente

Vamos a explicarte qué es la memoria de la IA y cómo usarla bien para sacarle el máximo provecho. Se trata de una característica que ya está incluida en prácticamente todos los principales bots de chat con inteligencia artificial, y que te ayuda a que estos tengan un contexto sobre ti y aplicarlo en sus respuestas.

Si sueles usar bots como ChatGPT, Gemini o Claude, es posible que te hayas dado cuenta de que hay cosas que no se recuerdan de un chat a otro. O puede que sea al revés, puede que te sorprende que se acuerde de un detalle concreto que no esperabas que recordase. Esto se debe precisamente a la manera en la que funcionan los dos tipos de memoria que tiene la IA.

Qué es la memoria de la IA

Cuando hablamos de memoria en una inteligencia artificial, nos referimos a un sistema interno que tienen estos chatbots para guardar información sobre ti entre conversaciones. Ya no solo dentro de las propias conversaciones donde se mantiene el contexto, sino también entre distintas conversaciones.

Por ejemplo, es posible que ChatGPT, Gemini o Claude recuerden detalles como la ciudad donde vives, tu profesión, o incluso tus gustos personales. También pueden recordar si tienes mascotas, qué mascotas tienes, tus proyectos, los temas sobre los que sueles escribir, tu estilo y otras mucha preferencias.

Esta memoria se utiliza para contextualizar las respuestas que te da la IA basándose en esos datos tuyos que pueden hacer que prefieras un tipo de respuestas u otras. Así, aunque en cada chat empieces desde cero una conversación, habrá algunos datos concretos que sigan recordándose para que no tengas que escribirlos una y otra vez.

Qué tipos de memoria tiene la IA

La inteligencia artificial no trata todos los recuerdos que tiene sobre ti de la misma manera, y podemos distinguir entre dos tipos diferentes de memoria. Cada uno de ellos tiene su utilidad concreta. Son los siguientes:

Memoria guardada o explícita : Esta memoria es como una especie de ficha personal sobre ti que la IA va generando guardando datos concretos sobre ti. Esto lo puede hacer automáticamente cuando mencionas algo de tu contexto, como tu trabajo, pero también puedes pedirle que recuerde algo sobre ti con un comando como "recuerda que soy vegetariana".

: Esta memoria es como una especie de ficha personal sobre ti que la IA va generando guardando datos concretos sobre ti. Esto lo puede hacer automáticamente cuando mencionas algo de tu contexto, como tu trabajo, pero también puedes pedirle que recuerde algo sobre ti con un comando como "recuerda que soy vegetariana". Memoria basada en el historial: En vez de guardar datos concretos, algunas IA también pueden consultar el registro de tus conversaciones anteriores. Con esto no se genera un perfil tuyo, sino que analizan el contenido de todo lo que has dicho antes para darte respuestas más coherentes.

En la práctica, la diferencia está en que la memoria guardada es esa en la que la IA va guardando los elementos que le pides o los que considera oportuno, y a partir de ellos genera una ficha sobre ti que va actualizando. Entonces, luego utiliza esos conocimientos para generar la respuesta. Mientras, la memoria basada en historial es como si la IA pudiera releer sus apuntes de conversaciones anteriores antes de responderte.

Si no quieres que la IA recuerde una conversación, los sistemas de IA también tienen un modo incógnito, como en los navegadores. Con él, los chatbots ni guardarán datos sobre ti que escribas en ella ni recordarán el chat en el futuro. Esta conversación tampoco se guardará en tu historial, aunque los datos de lo que escribas sí acaban en los servidores de la empresa.

Por qué la IA "olvida" por defecto

Un modelo de lenguaje de inteligencia artificial como el que hay detrás de ChatGPT, Claude o Gemini, solo procesa lo que está dentro de la conversación activa. Cuando preguntas algo, tendrá en cuenta todo lo que has ido preguntándole durante esta conversación, y una vez cierras la conversación o abres una nueva, lo de la anterior se olvida o no se tiene en cuenta.

Esto no es un fallo, sino una decisión deliberada. Por una parte, permite que dentro de una misma conversación puedas mantener el contexto de todo lo que estás preguntando, mientras que en cada una de las nuevas puedes empezar desde cero sin tener en cuenta todo lo escrito en otro chat.

Más allá de las razones prácticas también están las técnicas. Mantener el contexto de millones de chats simultáneos de forma permanente exigiría un gran consumo de datos y energía. Además, en el caso de que hubiera una brecha de seguridad, si la IA ya ha olvidado conversaciones pasadas habrá menos riesgos para la privacidad de los usuarios.

Los chatbots de IA suelen permitirte gestionar la memoria que tienen almacenada. Por una parte, vas a poder editar o borrar la memoria explícita con la ficha que tienen hecha sobre tus datos, y por otra también podrás configurar cómo se gestiona la memoria del historial.

Hay un detalle importante que conviene recordar: borrar un chat no borra las memorias guardadas que se crearon en él. Son dos tipos de memoria diferentes. Si borras una conversación en la que le has dicho a ChatGPT que tu pelo es azul la IA no hará referencia a lo que has hablado con ella y lo habrá olvidado, pero si ha guardado en su memoria explícita que tu pelo es azul, esto es algo que sabrá siempre en todos los chats que inicies con ella.

Además, muchas IA tienen un sistema para importar la memoria de otras IA de la competencia. De forma que puedas pasar de ChatGPT a Claude o de Claude a Gemini llevándote de uno a otro la memoria explícita con todo lo que sabe una IA.

Cómo exprimir al máximo la memoria de la IA

La memoria de la IA puede ahorrarte mucho tiempo cuando la utilizas bien, pero si la dejas a su aire también puede acumular información incorrecta, desactualizada o que no te sirva para nada, y causar frustraciones o respuestas incorrectas. Por ejemplo, una vez le pedí a ChatGPT que añadiese un cumquat a una imagen, y hasta que lo eliminé de la memoria, durante meses estuvo añadiendo cumquats a todas las imágenes que le pedía.

Por eso, es importante que revises periódicamente la memoria explícita de tu IA. Para eso, pregúntale qué es lo que recuerda sobre ti, o entra directamente en su configuración y busca el apartado de memoria para revisarlo todo, quitar lo que no se necesite o actualizar los datos que consideres que necesitan ser revisados.

En la sección de memoria también podrás añadir datos nuevos, aunque también podrás pedirle explícitamente a la IA lo que quieres que recuerde en cualquier chat. Dile algo como que "recuerda que soy zurdo", y la IA lo almacenará en su memoria explícita. Esto funciona mejor que dejar que el sistema lo deduzca de las conversaciones que tienes con él.

Corrige todo lo que esté mal antes de que se propague. Porque si notas que la IA está usando información antigua o equivocada sobre ti, es mejor corregirla en ese mismo momento. Esto lo puedes hacer directamente en el propio chat escribiendo cosas como "eso ya no es así, ahora trabajo en X". Si no lo corriges, seguirá aplicando ese dato incorrecto a todas las respuestas.

Otro consejo importante es que conviene usar el modo temporal para trabajar con información sensible. Vamos, que si vas a trabajar con datos de clientes, contratos, u otro tipo de información tuya o de otras personas que no quieres que quede almacenada en la memoria de la IA, entonces lo mejor es que hagas en un chat temporal. Así, cuando lo cierres será como si nunca hubiera existido de cara a las memorias y el historial.

Y para terminar, no te olvides de la privacidad. Las empresas de los chats de inteligencia artificial pueden utilizar el contenido que les proporcionas, incluyendo las memorias, para entrenar y mejorar sus modelos. Esto es algo que deberías poder cambiar en el control de datos.

Además de esto, de cara a la privacidad debes recordar que las memorias eliminadas pueden mantenerse en los servidores de las empresas durante un mes por razones de seguridad. Vamos, que no es que borres un chat y la empresa de la IA borre los datos de lo que escribiste en él.

En Xataka Basics | Cómo evitar que la IA te de siempre la razón por defecto y así conseguir que Claude, Gemini y ChatGPT tengan menos alucinaciones



