Memorias de ChatGPT: qué son y cómo gestionar o borrar los datos clave que recuerda sobre ti y usa en todos los chats

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona la memoria de ChatGPT, un sistema con el que la inteligencia artificial recuerda varios datos clave sobre ti. Porque ahora ChatGPT recuerda cosas que hablasteis en el pasado, y las va a tener en cuenta para usarlas en el futuro.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es exactamente es ode la memoria de ChatGPT, diciéndote para qué sirve y poniéndote algunos ejemplos sobre tu funcionamiento. Luego, te diremos cómo gestionar las memorias almacenadas que tiene de tus chats para poder borrar algunas o todas.

Qué es la memoria de ChatGPT

ChatGPT ahora es capaz de recordar información útil sobre ti que va extrayendo de las conversaciones que tienes con él. Por ejemplo, si en alguna conversación le dices cuáles son tus gustos musicales o dónde trabajas, la IA recordará esta información para utilizarla en futuros chats.

Cada dato de interés que ChatGPT guarda sobre ti es una memoria, y el chatbot almacena memorias con las que ir teniendo estos datos relevantes. La idea es la de ser capaz de ofrecerte respuestas más personalizadas y relevante teniendo en cuenta el contexto de los datos que tiene sobre ti.

Por ejemplo, algo gracioso que me pasó a mi. En un momento concreto hablé con ChatGPT sobre un grupo musical que me gustaba mucho. Lo dije de pasada, creo que para pedirle alguna ilustración o dibujo con su nombre. Esto lo recordó, y algunas semanas después le pedí reimaginar una foto mía al estilo Ghibli, y en el dibujo me puso con la camiseta de esta banda.

Hay dos maneras en las que ChatGPT almacena memorias. En primer lugar, puede ser desde conversaciones normales cuando tú mencionas datos clave. Pero también puedes pedirle que recuerde algo diciéndole que recuerde algo, diciéndole por ejemplo "Recuerda que me mi color favorito es el negro".

Tú tienes el control sobre las memorias de ChatGPT, y vas a poder eliminarlas de forma individual o resetear borrándolas todas. También puedes desactivar esta función para que no vaya recordando cosas ni usando lo recordado. Y si la tienes activada pero quieres iniciar un chat que no tenga en cuenta la memoria, puedes hacerlo con la opción de iniciar un chat temporal.

Cómo revisar y eliminar memorias

Para revisar y gestionar las memorias almacenadas en ChatGPT, tienes que entrar en la configuración de esta inteligencia artificial. Puedes hacerlo desde su web oficial o desde las aplicaciones para móvil y ordenador.

Una vez dentro de la configuración, entra en la sección de Personalización. Aquí, debajo de las instrucciones personalizadas tienes las opciones de Memoria. Puedes desactivar el hacer referencia a las memorias guardadas en el caso de que no quieras que se utilicen en tus chats, y debajo tendrás la opción de Gestionar memorias.

Si pulsas en Gestionar memorias, se te mostrará una lista con todas las memorias almacenadas en ChatGPT. En ella, podrás leer lo que está recordando en cada una, y tendrás a la derecha la opción de borrar las que quieras. También tienes un botón para eliminar todo si quieres que se olvide de todo lo que está recordando.

En Xataka Basics | Cómo traducir un cartel, letrero o cualquier texto con ChatGPT, incluso pidiendo que te lo explique