En Zambia, las burbujas de gas en las aguas termales apuntan a un nacimiento insólito: una nueva placa tectónica

Año 2005, el suelo del desierto de Afar, en Etiopía, se abre de repente a lo largo de más de 50 kilómetros en apenas unos días tras una intensa secuencia sísmica y volcánica. Para muchos geólogos aquella imagen era como observar en tiempo real el tipo de fractura que, dentro de millones de años, podía acabar creando un océano nuevo.

Zambia acaba de dar el aviso más serio.

Las burbujas como señal casi inequívoca. En Zambia, unas simples burbujas emergiendo de aguas termales han empezado a revelar algo mucho más grande que un fenómeno geotérmico local. Científicos de la Universidad de Oxford creen haber encontrado señales de que el subsuelo del sur de África podría estar entrando en una fase temprana de fractura continental, un proceso geológico tan lento que resulta imperceptible para una vida humana, pero tan gigantesco que puede acabar redibujando mapas enteros.

La clave está en el helio detectado en las fuentes termales del Rift de Kafue: su composición isotópica contiene demasiado helio-3, un marcador químico asociado directamente al manto terrestre. Traducido a lenguaje menos técnico, significa que fluidos procedentes de decenas de kilómetros bajo la corteza están encontrando caminos para ascender hasta la superficie. Y eso, para los geólogos, es una señal extremadamente seria de que la corteza africana podría estar empezando a romperse desde dentro.

Una grieta silenciosa bajo el continente. Los rifts no son simples fallas o terremotos aislados. Son zonas donde la litosfera comienza a estirarse y debilitarse hasta que, en algunos casos, termina separándose en placas tectónicas distintas. La mayoría nunca llega tan lejos y queda como una cicatriz geológica inacabada, pero el Rift de Kafue presenta algo que cambia el escenario: una conexión activa entre el manto y la superficie.

Los investigadores analizaron gases procedentes de ocho pozos y aguas termales, seis dentro de la zona sospechosa y dos fuera de ella para comparar resultados. Solo dentro del rift aparecieron firmas químicas asociadas al interior profundo de la Tierra. Además del helio, también detectaron dióxido de carbono con características propias de fluidos mantélicos. Para los científicos, esto sugiere que la fractura ya no es únicamente superficial y que el sistema podría estar entrando en una fase tectónica más avanzada de lo que se pensaba.

Mapa de localización de la zona extensional dentro de la Meseta de África Central de Zambia. El Rift de Kafue está conectado con los rifts de Luano y Luangwa al noreste, y con la rama occidental del EARS en el rift de Rukwa (RRB) y la Provincia Volcánica de Rungwe (RVP)

El posible nacimiento de une nueva placa. La hipótesis resulta especialmente relevante porque el Rift de Kafue forma parte de una enorme franja de debilidad geológica de unos 2.500 kilómetros, una que atraviesa África desde Tanzania hasta Namibia. Durante años, muchos investigadores habían considerado que el gran candidato para dividir el continente era el Rift de África Oriental, en Kenia y Etiopía, donde la actividad volcánica y tectónica es mucho más visible.

Sin embargo, el nuevo estudio de los investigadores de Oxford plantea que el sistema del sudoeste africano podría tener ventajas estructurales importantes. Según Mike Daly, las debilidades naturales de la corteza en esa región están mejor alineadas con las fuerzas tectónicas que actúan alrededor de África, lo que reduciría la resistencia necesaria para una ruptura continental futura. En otras palabras, las burbujas de Zambia podrían estar señalando el nacimiento extremadamente lento de una nueva placa tectónica africana.

El continente se mueve, aunque no lo notes. La investigación también sirve como recordatorio de que la Tierra sigue siendo un planeta geológicamente vivo. Hace cientos de millones de años, todos los continentes formaban parte de Pangea antes de fragmentarse lentamente hasta adoptar su forma actual. Ese proceso nunca se detuvo. Bajo nuestros pies, las placas tectónicas continúan desplazándose, reciclando minerales, levantando cordilleras y abriendo océanos nuevos.

África es hoy uno de los lugares donde mejor puede observarse esa dinámica. Desde la depresión de Afar hasta el Rift de África Oriental, el continente ya presenta enormes cicatrices tectónicas visibles desde el espacio. Lo que ocurre en Zambia podría ser una pieza adicional de ese rompecabezas continental, aunque los científicos insisten en que hablamos de escalas temporales de millones de años y no de cambios inmediatos.

Una fractura geológica… y oportunidad económica. Más allá de la fascinación científica, el descubrimiento tiene implicaciones económicas muy reales. Los sistemas de rift en fases tempranas suelen ofrecer acceso relativamente limpio a energía geotérmica y a gases valiosos como helio e hidrógeno, cada vez más importantes para la industria tecnológica y energética. A diferencia de zonas volcánicas maduras, donde los fluidos aparecen mezclados con gases más agresivos y difíciles de manejar, en Kafue el material procedente del manto todavía llega relativamente “puro”.

De hecho, esa es precisamente la razón por la que varias empresas energéticas ya están financiando investigaciones en la región. El problema es que los propios autores del estudio piden prudencia: las muestras proceden solo de una parte concreta del sistema y todavía falta comprobar si estas señales se repiten a lo largo de toda la fractura. Pero incluso con cautela, la idea es tan potente que ya está sobre la mesa: en Zambia, las burbujas que emergen silenciosamente de unas aguas termales podrían estar anunciando el inicio de una separación continental que algún día cambiará África para siempre.

Imagen | Pexels, Daly et al., 2020 7 Legg, 1974; Tamburello et al., 2022 / R. Karolytė et al. 2026

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