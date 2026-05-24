El Google Maps de los terremotos: 5,4 millones de seísmos reunidos en un mapa interactivo en 3D

Cada día detectamos 55 terremotos de media, pero una cosa son los seísmos monitorizados y seguidos por la red global y otra los microseísmos: ahí la cifra sube hasta los 1.300 al día, según datos del National Earthquake Information Center estadounidense (NEIC). Es total y absolutamente normal: la Tierra es un sistema dinámico en constante reconfiguración donde el movimiento de las placas tectónicas libera grandes cantidades de energía que la sismografía se encarga de registrar. Y menos mal: más allá del impacto y catástrofe de los terremotos más grandes, esas enormes bases de datos resultan esenciales para vaticinarlos.

Pero las bases de datos son poco amigables, así que el EarthScope Consortium integrado en IRIS Data Services ha desarrollado el Interactive Earthquake Browser, una herramienta de visualización sísmica que permite explorar más de 5,4 millones de terremotos en un mapa global interactivo de Google Maps. Los datos proceden precisamente del catálogo del USGS National Earthquake Information Center, la máxima autoridad en el tema.

El mapamundi de los sismos. El mapa muestra la sismicidad global completa desde 1970 hasta la actualidad con puntos. Cada punto representa un terremoto, y su posición, tamaño y color sirven para identificar de forma cualitativa su localización geográfica, su magnitud y su profundidad de foco. La vista puede superponerse con los límites de las placas tectónicas, lo que convierte al mapa en una herramienta directa para leer la estructura interna de la Tierra. Este formato permite de un vistazo identificar las zonas de mayor actividad y peligrosidad sísmica, como el Cinturón de Fuego del Pacífico o las dorsales oceánicas.

El mapamundi de los terremotos. SAGE

Cómo usarlo. Los puntos son solo el principio. Además de poder cambiar la vista de formato mapa a satélite o hacer zoom en un área concreta, es posible activar la vista en 3D, visualizar animaciones o exportar los datos directamente a Excel o CSV para trabajar con ellos. Hasta se puede cambiar la fuente de datos a a MIXED, que incorpora registros del International Seismological Centre y amplía la cobertura de eventos pequeños fuera de Norteamérica, aunque con menor fiabilidad en la localización. Lo más interesante son los filtros que aparecen en la columna de la derecha, que permite elegir cuántos terremotos mostrar en la ventana, seleccionar intervalos de tiempo, magnitud y profundidad.

El mapa de los sismos de la península Ibérica

Algunas zonas sísmicamente calientes. El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra aproximadamente el 90% de toda la sismicidad mundial y es la región más visible del mapa: incluye las costas occidentales de América, el arco de las Aleutianas, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda y tiene terremotos de todos los colores. El terremoto más grande jamás registrado, el de Valdivia de 1960 con un 9,5, ocurrió precisamente allí, en la zona de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana.

Le sigue el arco alpino-himalayo, cuya concentración de actividad sísmica del planeta tiene su explicación en la colisión continental entre las placas Euroasiática, Africana e Indoaustraliana. En este caso los terremotos rara vez superan los 300 kilómetros de profundidad, pero pueden ser devastadores por su proximidad a grandes núcleos de población. El sistema de rifa de África Oriental es fascinante: es una zona donde una placa continental se está fragmentando activamente, con sismicidad difusa que marca el futuro límite entre dos nuevas placas.

Por qué es importante. Visualizar la sismicidad global en conjunto permite reconocer rápidamente los límites entre placas tectónicas, las zonas de mayor actividad y las estructuras profundas del planeta, algo que normalmente escapa a nuestros ojos. Esta capacidad es esencial tanto para investigación como para la evaluación del riesgo sísmico en regiones densamente pobladas.

Para la ciencia, la opción de filtrar por profundidad es especialmente valiosa en tanto en cuanto aquellos terremotos superficiales, intermedios y profundos responden a mecanismos físicos distintos y se localizan en contextos geológicos muy diferentes. Poder separar y comparar estos grupos facilita la interpretación de datos frente a un análisis estadístico de las bases de datos.

En Xataka | La gente no se tomaba en serio los simulacros, así que Japón encontró algo mucho más efectivo: simulacros en videojuegos

En Xataka | Hay científicos provocando terremotos aposta en los Alpes y tienen un buen motivo para ello

Portada | IRIS



