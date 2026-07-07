"Hay paralelismos importantes": los arqueólogos han descubierto un vínculo inesperado entre petroglifos de Galicia y Escandinavia

Si viajas a Galicia o el norte de Portugal y observas con atención algunos de sus petroglifos de la Edad de Bronce te encontrarás con representaciones de barcos. En su día, hace miles de años, alguien los grabó en la roca para mostrar la silueta de navíos, a veces con decoraciones, tripulantes, remos e incluso algo parecido a velas. Lo realmente sorprendente de esas piezas es que, en el fondo, tienen poco de 'sorprendentes'. En la región sur de Escandinavia (Dinamarca y Suecia) los arqueólogos tienen documentados miles de grabados similares, lo que deja botando una pregunta: ¿Cómo diablos se explica esa coincidencia?

Ahora al fin tenemos respuestas.

Uniendo puntos. Hace poco un grupo de investigadores liderado por Marta Díaz-Guardamino, de la Universidad de Durham, se lanzó a un proyecto peculiar: analizar las muestras de arte rupestre localizadas en una docena de yacimientos repartidos por el noroeste de la península Ibérica, más concretamente por Galicia y el norte de Portugal. Luego las compararon con otros grabados localizados en Dinamarca y Suecia. No fue un trabajo caprichoso o aleatorio. Todas la piezas compartían un nexo común: mostraban representaciones de barcos.

¿Qué averiguaron? Que más allá de representar embarcaciones, las dos muestras (tanto la escandinava como la ibérica) tienen ciertos detalles en común, "características de diseño" que se repiten a pesar de los cientos de kilómetros que separan Suecia del litoral gallego. ¿Cuáles? Los arqueólogos identificaron sobre todo decoraciones situados en los extremos de los barcos con pájaros o trazados en forma de 'S', así como representaciones de aparejos, remos y velas.

"El estudio identifica importantes paralelismos tipológicos e iconográficos entre las imágenes del noroeste de la península Ibérica y las nórdicas", detallan en el artículo que han publicado en Plos One con sus conclusiones y en el que subrayan la existencia "numerosos y sorprendentes" coincidencias entre las muestras.

"Si bien varias de las imágenes talladas de barcos identificadas en lugares costeros y fluviales de la costa atlántica de la península son muy rudimentarias y difíciles de interpretar, no cabe duda de que existen paralelismos con barcos que pueden datarse dentro de cronologías escandinavas. Además de las decoraciones en los extremos de los barcos (como pájaros y dibujos de 'S'), incluyen formas similares a 'hongos', 'hachas de culto' o 'velas' ubicadas en el centro del barco o que decoran los extremos o los pomos de los cuchillos de bronce".

Globalización a la antigua. Con su análisis, Díaz-Guardamino perseguía dos objetivos: comprender si los grabados estaban relacionados entre sí y, de ser así, qué nos dice eso sobre la Edad de Bronce. Ahora los investigadores creen tener una prueba valiosa de que "las ideas y tecnologías se compartían en toda Europa" hace milenios a través de las conexiones marítimas y lazos culturales.

No solo eso. Creen que los grabados nos revelan algo mucho más importante: que los barcos no eran un simple medio de transporte con el que atravesar mares. También tenían una "importancia simbólica vinculada a rituales y creencias".

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"La iconografía compartida respalda las hipótesis sobre la conectividad a larga distancia y las redes comerciales marítimas en la Europa atlántica, en particular en lo que respecta al movimiento de metales como cobre y estaño", abundan los autores del artículo antes de recordar que casi todos los yacimientos de Iberia comparten otra peculiaridad: están cerca de vías navegables, ya bien sea ríos o el mar. En concreto, han estudiado tallas de Viana, Caminha, Monterrei u Oia.

Navegantes avezados. En opinión de los expertos, el "alto nivel de detalle técnico" que han documentado aporta una nueva perspectiva sobre la capacidad de navegación en la Edad de Bronce. Sobre todo porque en los grabados pueden verse embarcaciones que incluyen remos, tripulación, mástiles, aparejos y cascos curvos, un detalle que respalda la hipótesis de que el uso de naves con vela estaba extendido en la costa atlántica. La presencia de símbolos cosmológicos nos habla también de una "preocupación compartida" por la mitología solar y los viajes.

Afinando el tiro cronológico. La investigación no es interesante solo por lo que revela sobre los paralelismos entre ambas regiones. Lo es también porque nos ayuda a comprender mejor los petroglifos ibéricos. En Escandinavia se han descubierto más de 20.000 representaciones de barcos de la Edad de Bronce, pero en el noroeste de la península a los expertos les ha costado datarlas.

Gracias a su comparativa y el examen con escáner láser de alta resolución, fotogrametría tridimensional, RTI y GIS, los investigadores creen que las muestras Galicia y el norte de Portugal pueden fecharse en la Edad de Bronce Tardía, hacia el 1300-800 a.C., un marco acorde con las tecnologías marítimas escandinavas conocidas. "Los viajes marítimos cubrían grandes distancias y ayudaban a compartir ideas culturales a lo largo de miles de kilómetros".

Para los investigadores no importa si los petroglifos ibéricos los grabaron los marineros locales que asimilaron la tecnología naval extranjera o los elaboraron navegantes llegados de fuera y que estaban de paso en lo que hoy es Galicia y el norte de Portugal. La clave, en su opinión, es que las comunidades costeras "participaban activamente en extensas redes marítimas de larga distancia".

Imaágenes | Plos One-Marta Díaz-Guardamino et al.

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