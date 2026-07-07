Los antieléctricos pierden un argumento sobre las baterías de los coches: un estudio confirma que son más duraderas de lo que se creía

Durante años, el miedo a que la batería de un coche eléctrico se estropeara antes de tiempo ha sido uno de los grandes frenos para dar el salto a este tipo de vehículos. Y a pesar de que todavía son sistemas con un buen margen de mejora, la tecnología ha avanzado bastante desde que el Nissan Leaf se puso en circulación por primera vez en 2010. De hecho, varios estudios recientes basados en datos reales de cientos de miles de coches apuntan a que ese miedo estaba, en cierta medida, injustificado.

Por qué es importante. El coste de sustituir una batería es uno de los principales motivos por los que muchos compradores todavía desconfían de los eléctricos. De hecho, según una encuesta de 2025 de la firma AutoPacific compartida por el Wall Street Journal, el temor a tener que pagar por un recambio de batería es la razón número uno por la que los compradores potenciales descartan un eléctrico.

En detalle. Los datos más recientes, recopilados por la firma de análisis Recurrent a partir de miles de vehículos reales en circulación, muestran que un eléctrico medio conserva alrededor del 95% de su autonomía original tras cinco años de uso. Y la tendencia mejora cuanto más nuevo es el coche, pues según el estudio, los modelos del año 2026 retienen de media un 97% de su autonomía a los tres años y un 95% a los cinco.

La diferencia con los primeros eléctricos es todavía más llamativa si se mira la tasa de sustitución de baterías. Uno de cada doce coches eléctricos fabricados entre 2011 y 2016 tuvo que cambiar su batería en algún momento. Entre los fabricados a partir de 2022, esa cifra ha caído hasta el 0,3%, según los mismos datos de Recurrent.

Entre líneas. ¿Por qué han mejorado tanto las cosas? Los expertos apuntan a mejores químicas de batería, sistemas de gestión térmica más sofisticados y un software de control cada vez más preciso. Viet Nguyen-Tien, investigador de la London School of Economics especializado en vehículos eléctricos, explica al WSJ que estos avances han permitido que las baterías modernas duren tanto como el motor de un coche de combustión, incluso recorriendo más kilómetros.

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Además, un motivo menos evidente es que las pruebas de laboratorio tradicionales eran mucho más agresivas que la conducción real. Simona Onori, investigadora de la Universidad de Stanford, contaba a NPR que en el uso cotidiano el coche acelera, frena y recupera energía constantemente, un patrón mucho menos exigente para la batería que los ciclos extremos de carga y descarga que se usaban antes para simular su desgaste. Según Onori, las baterías "envejecen con mucha elegancia" cuando se usan así.

Por otro lado, Cox Automotive, que gestiona subastas de coches usados en Estados Unidos, ha analizado cerca de 80.000 eléctricos y ha encontrado una salud media de batería del 92%. Y entre los eléctricos con más de diez años de antigüedad, más del 90% siguen circulando con su batería original, según los datos de Recurrent citados por NPR.

Ojo, no todo es perfecto. Las baterías sí se degradan más rápido en ciertas circunstancias. La carga rápida en corriente continua de forma frecuente acelera el desgaste. Y es que según la empresa de telemática Geotab, una batería cargada habitualmente a alta potencia pierde autonomía al doble de velocidad que una cargada de forma más suave, aunque incluso así conserva cerca del 90% de su capacidad tras varios años. Tal y como comparten en WSJ, cargar siempre al 100% o dejar la batería mucho tiempo a 0% también acelera el envejecimiento, igual que las temperaturas extremas, ya sea frío o calor.

Y ahora qué. Todavía es pronto para saber cuánto durarán realmente estas baterías a muy largo plazo, porque la inmensa mayoría de los eléctricos en circulación no ha llegado ni de lejos al final de su vida útil. Scott Case, CEO de Recurrent, piensa que la confianza de la gente en estas baterías debería ser bastante mayor de la que existe hoy.

Imagen de portada | Eren Goldman

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