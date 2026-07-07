Alemania endurece sus reformas laborales exigiendo el certificado de baja desde el primer día: "Es una desventaja competitiva"

En Alemania, coger una baja por enfermedad tras la pandemia era tan fácil como coger el teléfono, describir qué te duele y colgar con la baja ya tramitada. Ese trámite tiene los días contados.

El canciller Friedrich Merz quiere que los alemanes vuelvan a pisar la consulta de un médico desde el primer día que se encuentre mal, y que sea él quien prescriba la baja laboral con un justificante desde el primer día. La medida ha abierto un debate que, aunque no lo parezca, también tenemos en España.

Qué cambia exactamente en Alemania. Desde que Alemania implantó las medidas de distanciamiento durante la pandemia de Covid-19, un trabajador podía llamar por teléfono a su médico, contarle los síntomas y recibir el parte de baja sin salir de casa. El plan de Merz las borra de un plumazo.

Desde ahora, el justificante deberá pedirse en persona desde el primer día de baja. Antes solo hacía falta a partir del tercer día de enfermedad. Tal y como recogía la BBC, el canciller Merz alegó que "no podemos permitirnos esta desventaja competitiva causada por largos períodos de ausencia laboral". La reforma, pactada entre su partido y el SPD, ha chocado con los sindicatos, que hablan de una "cultura de desconfianza" hacia los empleados, y con los médicos de familia, que temen ver sus consultas desbordadas de trabajadores con un simple resfriado.

España, un espejo incómodo. El debate alemán suena lejano hasta que se miran los datos de aquí. El absentismo laboral en España tocó el 7,2% de las horas pactadas en el primer trimestre de 2026, su nivel más alto en cinco años, según apunta el informe de Randstad Research. Eso equivale a más de 1,6 millones de personas que faltan cada día a su puesto.

En Alemania los datos siguen un patrón similar y, de acuerdo al informe de IGES para la mutua DAK-Gesundheit, el tiempo de baja media se sitúa en 19,5 días al año por trabajador, con la salud mental como causa que más crece.

Justificado e injustificado, dos cosas muy distintas. No obstante, el término absentismo es engañoso y mete en el mismo saco a quien no va a trabajar por una enfermedad diagnosticada y al que no se presenta a su puesto por decisión propia.

El absentismo justificado incluye la baja médica, los permisos legales o una cita justificada con el especialista, y la empresa no puede sancionarlo en ningún caso. El absentismo injustificado es otra cosa muy diferente e incluye las faltas sin avisar ni dar ninguna explicación, algo que sí puede acabar en sanción e incluso un despido.

En España, casi ocho de cada diez ausencias vienen de una incapacidad temporal reconocida por un médico. Cabe destacar que las bajas temporales no se las asigna el propio trabajador, sino que es un médico quien las prescribe. Apenas dos de cada diez trabajadores faltan al trabajo sin justificarlo.

El verdadero cuello de botella: una sanidad saturada. Muchas bajas no se alargan porque el paciente decida alargar su convalecencia. Se alargan porque el sistema médico tarda en atenderle. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 había más de 853.000 personas en lista de espera quirúrgica en España, con una demora media de 121 días para pasar por quirófano.

A eso se suman más de cuatro millones de personas que esperan su primera cita con un especialista. El resultado es fácil de imaginar: alguien de baja por una hernia o una rodilla puede pasar meses de baja aguardando la prueba o la operación que le devolvería antes al trabajo. Mientras Alemania endurece el acceso a la baja, en España el cuello de botella del absentismo está unos pasos más allá: en una sala de espera.

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