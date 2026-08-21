Mejores móviles Oppo 2026. Cuál comprar y seis modelos recomendados

Tras una temporada en la que Oppo tuvo un conflicto de patentes con Nokia, la marca actualmente tiene un catálogo de móviles muy amplio con modelos de diferentes rangos de precio. Sin embargo, si tenemos que elegir el mejor, nuestra recomendación es el Oppo Find X9 Pro por todo lo que ofrece.

El Oppo Find X9 Pro es un móvil de gama alta-premium que destaca en muchos apartados. Es un smartphone bastante redondo, pero uno de los grandes atractivos se encuentra en sus cámaras que, junto con la compatibilidad del teleconvertidor, ofrece muy buenos resultados en su apartado fotográfico.

También es un teléfono que cuenta con una batería enorme que da para un par de días de autonomía, ofrece un gran rendimiento gracias a su procesador de MediaTek y su pantalla es una delicia, tanto por el panel LTPO como por el brillo que ofrece, tanto en interiores como en exteriores.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Oppo Find X9 Pro Si buscas un gama alta-premium con buenas cámaras, batería grande y rendimiento excelente. Tiene una muy buena versatilidad fotográfica y el rendimiento es excelente. No tiene carga magnética y la cámara frontal no está a la altura de las demás. 1.199€ Oppo Reno 14 5G Si quieres un móvil muy equilibrado con puntos débiles salvables. Su diseño es muy llamativo (y cómodo) y la autonomía da para un par de días. A la pantalla le falta algo de brillo y tiene demasiado bloatware. 459€ Oppo Find X9 Si buscas un smartphone muy bueno en términos generales. Su batería silicio-carbono ofrece mucha autonomía y el panel es exquisito. Para tener un precio tan elevado, viene con bloatware. 899€ Oppo A6 Pro 5G Si quieres un móvil que cuente con buena autonomía y un precio muy ajustado. Es cómodo en mano, muy resistente y tiene mucha autonomía. Su rendimiento es bastante bajo. 279€ Oppo Find X9 Ultra Si buscas el mejor apartado fotográfico en la marca. El sistema de cámaras es una gozada y el rendimiento es excelente. El sistema para activar el teleconvertidor es incómodo. 1.699€ Oppo Reno 16 F Si quieres un móvil muy equilibrado. Tiene ranura para tarjetas microSD. El nivel de brillo, sobre todo en exteriores, es mejorable. 449€

Por qué destacan

De entre los distintos móviles que forman el catálogo de la marca, nos quedamos con el Oppo Find X9 Pro como el mejor representante. A continuación, haremos un repaso de las principales características en general para que tengas claro qué criterio seguir a la hora de comprar un smartphone.

Batería. Lo habitual es que encontremos buenas baterías en los móviles de Oppo. Esto es algo que vemos en las diferentes gamas, pero sobre todo en la media y alta. Lo que más suele destacar en estas baterías es la capacidad, encontrando bastantes opciones que superan los 6.000 mAh y ofreciendo autonomías que superan los dos días de uso.

Es importante señalar que cuanta más capacidad (mAh) tenga una batería, más carga rápida necesitaremos, sobre todo si buscamos que el móvil pueda recargarse al completo en poco tiempo. En cualquier caso, Oppo también ofrece una buena carga rápida en sus smartphone; muchos de ellos cuentan con 80W o más de carga por cable.

Sistema operativo. Los móviles de Oppo funcionan con Android bajo la capa de personalización ColorOS. Y justamente este es otro de los apartados donde más destaca, ya que la capa de personalización funciona muy bien: los móviles se sienten muy fluidos y ofrecen muchas opciones de personalización.

Cámaras. Algunos móviles de Oppo, sobre todo los de gama alta-premium, cuentan con cámaras muy solventes. El Oppo Find X9 y Find X9 Ultra, por ejemplo, ofrecen resultados fotográficos muy buenos, sobre todo si le añadimos el teleconvertidor de la marca.

Procesadores. El procesador de un móvil es clave a la hora de ofrecer un buen rendimiento y buena potencia ejecutando apps y juegos. Los más recientes también suelen ser más eficientes, por lo que contribuyen a conseguir una mejor autonomía.

Si tienes pensado exprimir el móvil jugando, el Oppo Find X9 Pro es una estupenda opción de compra gracias a que incorpora el procesador MediaTek Dimensity 9500. Si buscas un móvil con un precio más bajo, el Oppo Reno 16 F viene con el MediaTek Dimensity 7300, que está más pensado en ofrecer una mejor eficiencia energética que en la potencia.

Memoria RAM y almacenamiento. Nos encontramos ante una crisis de la RAM que ha afectado al precio de numerosos dispositivos, por lo que no es de extrañar que volvamos a encontrar configuraciones de memoria RAM y almacenamiento más comedidas.

De hecho, el Oppo Reno 16 F es el mejor ejemplo para tratar el tema, ya que es un móvil que viene con una configuración de 8 GB de memoria RAM. Además, incorpora una ranura para tarjetas microSD en el caso de que sus 256 GB de almacenamiento interno se nos queden cortos.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Oppo Find X9 Pro como el mejor móvil de la marca tanto por lo que ofrece como por su precio, hay alternativas dentro de su catálogo que pueden encajar mejor con lo que estás buscando. Aquí tienes las que nos parecen más destacables:

Oppo Reno 14 5G. El Oppo Reno 14 5G es el móvil más equilibrado de la familia Reno 14. Resulta atractivo porque es un móvil medianamente compacto con una pantalla de 6,59 pulgadas, pero también es interesante porque su batería tiene una capacidad de 6.000 mAh y viene equipado con el procesador MediaTek Dimensity 8350.

Oppo Find X9. El Oppo Find X9 es otro de los mejores móviles de la marca, y por varias razones. Por un lado, su batería de 7.025 mAh ofrece una autonomía de aproximadamente tres días. Por otro lado, viene con el mismo procesador que su modelo Pro. Además, su panel es exquisito y su diseño es muy cómodo en mano.

Oppo A6 Pro 5G. El Oppo A6 Pro 5G también es un móvil que tiene un diseño muy cómodo en mano, y además es bastante resistente a los golpes y caídas. Su batería ofrece una autonomía de unos dos días de uso, la pantalla está muy equilibrada y viene con ranura para tarjetas microSD que puede resultar muy útil si queremos tener un extra de almacenamiento.

Oppo Find X9 Ultra. El Oppo Find X9 Ultra es uno de los mejores móviles de la marca y uno de los teléfonos con mejor apartado fotográfico en general. Es, por lo tanto, ideal para aquellas personas que busquen el mejor sistema de cámaras dentro de la marca, pero también resulta atractivo por su batería con capacidad de 7.050 mAh y por el procesador, que en este caso nos encontramos con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Oppo Reno 16 F. El Oppo Reno 16 F es un móvil con buena relación calidad-precio, y es que se trata de un smartphone que viene con un procesador bastante eficiente, una batería de 6.500 mAh y ranura para tarjetas microSD. Además, su diseño se siente bastante prémium y nos recuerda al del Oppo Reno 16 Pro.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado anteriormente, a la hora de elegir un móvil de Oppo normalmente vas a poder elegir entre varias configuraciones, sobre todo de memoria RAM y almacenamiento. Además, también pueden venir o no con algunos accesorios:

Fundas. Algunos móviles de Oppo vienen con fundas. Lo habitual es que nos encontremos con fundas de silicona transparentes, aunque determinados móviles, como el Oppo A6 Pro, vienen con fundas de mejor calidad.

Cargadores. Los móviles no suelen venir con cargador, por lo que toca pasar por caja y comprar uno (si no tenemos ya) en el caso de que queramos aprovechar la carga rápida de los teléfonos de Oppo.

Memoria RAM y almacenamiento. A la hora de comprar un móvil podrás elegir la configuración de RAM y almacenamiento que necesites. Evidentemente, cuanto mayor sea la RAM y el almacenamiento, más caro será el móvil.

Preguntas frecuentes sobre el mejor móvil Oppo

¿Qué diferencias hay entre las gamas A, Reno y Find de Oppo?

La gama A reúne los móviles más económicos e la marca, la gama Reno ofrece una relación calidad-precio muy equilibrada y la gama Find representa la gama alta.

¿Los móviles Oppo sirven para jugar a videojuegos exigentes?

Sí, sobre todo los modelos de las gama Reno y Find cuentan con procesadores potentes para tener un buen rendimiento tanto a la hora de ejecutar apps como para jugar.

¿Cuánto almacenamiento necesito?

Lo mínimo que debemos considerar es una configuración de 256 GB para que así podamos guardar bastantes fotos, archivos y vídeos en local. Si pretendes hacer muchas fotografías, es recomendable apostar por 512 GB como mínimo. En cualquier caso, algunos de los teléfonos de Oppo vienen con ranuras para tarjetas microSD que permiten ampliar el almacenamiento del móvil.

Recomendación final

De entre las diferentes propuestas disponibles en el catálogo de la marca, nos quedamos con el Oppo Find X9 Pro por todo lo que ofrece. Es más económico que su modelo X9 Ultra, pero también ofrece muy buenos resultados fotográficos, es compatible con el teleconvertidor de Oppo y su batería ofrece una gran autonomía.

Sin embargo, es posible que estés buscando un móvil con diferentes características o que tenga un precio más ajustado. El Oppo Find X9 es un smartphone muy bueno en términos generales, su diseño es llamativo y muy cómodo en mano y además también tiene una gran batería.

Por otro lado, si buscas lo mejor dentro de la marca, el Oppo Find X9 Ultra es el teléfono con mejor apartado fotográfico y además ofrece un rendimiento excelente. Y si quieres algo diferente, el Oppo Reno 16 F es un móvil muy equilibrado y tiene ranura para tarjetas microSD.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Amparo Babiloni, Oppo

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