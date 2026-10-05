OpenAI llevará los anuncios un paso más allá en ChatGPT: empezará a probarlos mientras generamos imágenes

ChatGPT llegó a Internet en noviembre de 2022 como una prueba gratuita, sin suscripción de consumo y sin anuncios. La gratuidad dejó pronto de ser la única opción: apenas dos meses después apareció ChatGPT Plus y, con el tiempo, OpenAI sumó ofertas para empresas y, ya en 2026, publicidad. Ahora la compañía quiere avanzar un paso más en esa última dirección. No se trata solo de mostrar anuncios asociados a una conversación, sino de empezar a probarlos también mientras utilizamos una de las funciones más reconocibles de ChatGPT: la generación de imágenes.

OpenAI presenta un formato visual. La novedad consiste en un tipo de anuncio basado en imágenes con el que las marcas podrán mostrar productos, formas de utilizarlos o experiencias asociadas a sus servicios. Según la compañía, la intención es que esas piezas ayuden al usuario a descubrir una marca, entender mejor qué ofrece o valorar una posible compra. Hay una distinción importante: OpenAI no está hablando de introducir publicidad dentro de las imágenes creadas por ChatGPT.

Primero, durante la generación. El primer lugar elegido para probar este formato será el proceso de creación de imágenes en ChatGPT. OpenAI dice que los anuncios podrán mostrarse mientras el sistema está generando la imagen solicitada por el usuario, llevando así la publicidad a otro momento concreto del uso del servicio. La compañía habla expresamente de una prueba inicial y no ha detallado por ahora si este formato terminará extendiéndose a otras partes de ChatGPT.

Solo en Estados Unidos, por ahora. El estreno tendrá además un alcance geográfico concreto. OpenAI comenzará a mostrar este nuevo formato más adelante en octubre de 2026 en Estados Unidos, inicialmente con un grupo de anunciantes. La compañía no ha comunicado todavía una fecha para llevarlo a otros países, por lo que no hay base para afirmar que vaya a estar disponible próximamente en España. Ese calendario es independiente de la expansión que ChatGPT Ads ya ha protagonizado en otros mercados.

No todos los usuarios verán anuncios. La política general de ChatGPT Ads establece actualmente que los anuncios pueden aparecer en los planes Free y Go, mientras que Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu permanecen sin publicidad. OpenAI también sostiene que los anuncios no influyen en las respuestas que ofrece ChatGPT, una separación que presenta como uno de los principios básicos de su sistema publicitario. Hay, eso sí, una precisión importante: la empresa no ha detallado específicamente qué planes participarán en esta nueva modalidad durante la generación de imágenes, por lo que conviene no extrapolar más de lo anunciado.

La publicidad amplía el modelo. OpenAI presenta los anuncios como una vía complementaria para monetizar una base de usuarios mucho más amplia. La compañía sostiene que la publicidad le permite ofrecer acceso a la IA a más personas y atender un mercado mayor del que podría cubrir únicamente mediante suscripciones. Es la lógica con la que la empresa justifica esta pata de su negocio: ampliar el acceso a ChatGPT mientras incorpora otra fuente de ingresos junto a sus planes de pago.

Un modelo conocido en Internet. OpenAI no es la primera en intentar financiar experiencias de IA mediante publicidad. Microsoft ya planteó en 2023 fórmulas para monetizar chats impulsados por inteligencia artificial, Perplexity comenzó después a experimentar con anuncios y Google los incorporó a algunas de sus experiencias generativas de búsqueda.

Imágenes | OpenAI

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