Hoy estamos de estreno: bienvenidos a la nueva Xataka. Durante años, Xataka ha sido más que una web. Ha sido un lugar para leer, sí, pero también para comentar, debatir, compartir y participar. La nueva Xataka bebe de esto y lo lleva un poco más allá para dar el mayor cambio que hemos hecho en años: no es sólo un cambio estético, es un cambio total en cómo contamos las cosas.
2027 es el año 1 de la nueva Xataka.
Dejaremos de ser sólo una web que publica artículos para convertirnos en un lugar vivo. Un sitio donde una historia puede ser un análisis, un vídeo, un audio, una conversación en directo o una pieza breve que puedes consumir en un minuto.
Porque a veces simplemente nos gustaría recomendarte algo que hemos encontrado y nos ha encantado, presentarte el último capítulo de nuestro podcast, hacer algo de humor con una caída de servicios a nivel global o nos apetece contar de una forma más original que GTA VI es toda una obra de ingeniería.
De web a plataforma
Todo empieza por la portada, que ha dejado de ser una lista de noticias para convertirse en un espacio donde pasan cosas (¡hasta pasatiempos!). Para cada historia elegiremos el mejor formato.
Y detrás de todo siguen nuestros periodistas: no sólo como firmas de texto, sino como las caras y las voces de Xataka. Nos vais a ver mucho más. Una "vuelta a los orígenes" donde nuestro tono será mucho más personal y donde podréis conocer a fondo a todos los que hacemos Xataka.
Pero la nueva Xataka también será más vuestra: podréis seguir a los periodistas y los temas que os interesen (o dejar de seguir a los que no). Podréis personalizar vuestra portada y, poco a poco, tener más control sobre lo que queréis ver. Y más cosas que irán llegando.
Hoy damos el primer paso
Hoy damos el primer paso hacia esta nueva Xataka con nuestra nueva portada. Es una primera versión, no incluye aún todas las funcionalidades que os hemos contado (y muchas otras que os iremos presentando y llegarán próximamente). Es sólo el comienzo. Pero es el comienzo de una nueva etapa que queremos construir con vosotros.
¿Cómo podéis ver todo lo que hemos preparado? Entrando directamente a xataka.com.
Nos encantaría conocer vuestro feedback y sugerencias. Tenéis los comentarios y mi correo a vuestra disposición.
¡Gracias y os invitamos a vivir esta nueva etapa con nosotros!
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