Dice Raquel Elices en RTVE que Azuloscurocasinegro es "una tonalidad que nos recuerda que muchas veces nos equivocamos y, a veces, las cosas no son exactamente cómo las vemos". Habla, por supuesto, de la película de Daniel Sánchez Arévalo, que en 2006 contaba la historia de un joven que no podía escapar de sus problemas y responsabilidades familiares y de un amigo cuyo descubrimiento de cómo es realmente su padre le ayudaba a comprenderse a sí mismo.

Quizás eso tiene algo de lo que busca Renfe con su cambio de imagen: comprenderse a sí mismo y recordar que, a veces, nos equivocamos. La compañía ferroviaria está inmersa en una renovación de su imagen. El pasado mes de septiembre, la compañía ya anunció que recuperaba su histórica galleta volviendo medio siglo atrás. Esa nueva seña de identidad, se apuntó, sería uno de los primeros pasos que se darían en su camino para redefinir su imagen.

Ahora, el siguiente gran cambio apunta a cambiar la identidad visual de los trenes. Renfe quiere simplificar sus productos dotando de una imagen clarificadora del servicio que presta para cada tren. La nueva identidad la ha presentado Álvaro Fernández Heredia, quien era presidente de Renfe hasta hace unos días, posteando en la red social X la imagen que llevarán los próximos trenes.

Reimaginando en un momento complicado

El cambio en la imagen de Renfe llega tras un trabajo intenso en la renovación de la identidad de la marca pero también en cambios más profundos que afectan a su funcionamiento en el día a día. Por ejemplo, la compañía ya tiene lista una nueva aplicación para la compra de billetes. Hasta el día 25 de enero convivirá con la actual pero a partir de entonces no quedaremos con esta nueva versión que, prometen, será más sencilla.

Ese ejercicio de simplificación es el que se ha querido hacer con la identidad visual de los trenes. Éstos irán pintados en diferentes colores dependiendo del servicio que presten, quedando divididos de la siguiente manera:

Alta velocidad: azul muy oscuro (casi negro) que se extenderá por todos los coches. Los trenes AVLO llevarán estas siglas en grandes dimensiones escritas en un azul más claro para contrastar y dejar claro que estamos ante el servicio "barato" de la alta velocidad. Por lo tanto, dejaremos de ver los AVLO morados como hasta ahora.

Larga y media distancia: la larga y media distancia tendrá trenes morados que contrastarán con detalles naranjas.

Cercanías: se combinará el blanco y el rojo compartiendo la mitad del peso en la carrocería del vehículo. En el lateral será más preponderante el rojo y en los extremos el blanco.

Estos cambios en la imagen llegan en un momento complicado para la compañía, castigados en parte por todo el caos ferroviario que se está viviendo. Y es que aunque el trabajo para crear una nueva identidad visual no es, ni mucho menos, un ejercicio que se lleve a cabo de un día para otro, la noticia llega en momentos difíciles para el sector.

Y es que el 2026 ha sido un año para olvidar. Probablemente estamos ante uno de los peores años (si no el peor) en la historia del ferrocarril español, con más de un centenar de fallecidos en la suma de dos accidentes que se producen con nueve meses de diferencia.

El accidente de Adamuz (Córdoba) ya puso en duda cómo se estaba invirtiendo el dinero en el sector ferroviario español pero ha sido el de Urda (Toledo) el que ha hecho saltar por los aires la confianza que quedaba en el sistema, dejando al descubierto un amplio abanico de problemas que hay que atacar (mantenimiento de las vías, falta de personal cualificado, presión excesiva sobre los controladores...), que ha terminado con la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y la promesa de que se blindarán 19.000 millones de euros para que se lleven a cabo las reformas necesarias para devolver la confianza a los clientes.

Foto | Renfe

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