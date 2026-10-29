Raquel Ayllón, controladora ferroviaria y portavoz de SCF: "El CRC de Atocha tiene una cantidad de trabajo inhumana. No se podía ni ir al baño"

8:53 de la mañana del 28 de octubre. El AVE 2080 embiste al Iryo 6076 a la altura de Urda (Toledo) en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El choque por alcance es definido horas más tarde por el ministro de Transportes, Óscar Puente, como "inexplicable" y pone el foco de la responsabilidad en el operario de Adif que dio la orden al tren de Renfe de continuar la marcha "con normalidad", una vez el sistema de seguridad LZB se había caído y no había respaldo de seguridad.

Los trabajadores, sin embargo, apuntan a motivos que sí son mucho más explicables.

"El CRC de Atocha tiene una cantidad de trabajo inhumana", resume Raquel Ayllón, responsable de circulación y portavoz del Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), el estado en el que se trabaja dentro del centro de control desde el que se dio la orden equivocada de circular "con normalidad" en lugar de "marcha a la vista", como ordenaba el protocolo.

Los CRC son centros de control desde los que se supervisan las líneas ferroviarias españolas. Allí, los responsables de circulación tienen asignada una línea o un tramo de la misma. Por ejemplo, en el Madrid-Sevilla, la responsabilidad del CRC de Atocha llega hasta Córdoba.

Hay 16 CRC que controlan las líneas convencionales y de media distancia y cuatro que controlan el la alta velocidad española. Por encima, el H24 es "el peldaño superior en la pirámide de control del tráfico ferroviario. Desde aquí se supervisa de forma permanente el estado de la infraestructura así como el desarrollo de la circulación ferroviaria", describe la propia Adif.

Ayllón recalca que esta descentralización está muy descompensada. "Cobras lo mismo en cualquier otro sitio que no sea Madrid. Sí, hay una pequeña compensación por volumen de tráfico pero no llega a 1.000 euros al año", explica. Y eso, asegura, no es sostenible para un trabajador que tiene que gestionar una línea como la Madrid-Sevilla.

El doble de viajeros, los mismos trabajadores

En tres años, la línea ha duplicado su volumen de tráfico. En 2022, último año antes de que empezara a circular el primer Iryo por las vías, se contabilizaron 2,8 millones de pasajeros. En 2025 se rozaron los seis millones. El número de responsables de circulación en el tramo madrileño se ha mantenido invariable: uno.

En un CRC, un responsable de circulación tiene acotado su trabajo a un tramo de línea concreto, independientemente del número de circulaciones que tenga que gestionar. Es decir, para el tramo Madrid-Córdoba, el que más tráfico tiene de España en la alta velocidad, hay un solo responsable de circulación. El mismo número que para el Madrid-Badajoz, una de las líneas con menos trenes en la vía.

Ayllón pone un ejemplo del estrés que puede suponer. "Imagina una vía de Cercanías, con trenes cada tres minutos. Es parecido pero con trenes que viajan a 300 km/h", explica. Por encima de ese responsable de circulación, un supervisor controla lo que pasa en varias de esas mesas al mismo tiempo. Y de fondo, el problema de falta de personal.

Su sindicato lleva años reclamando más trabajadores y menos carga de trabajo para los que acuden día a día al CRC con mayor carga de trabajo de toda España. Señalan en El Mundo que SSCF envió una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo adscrito al ministerio de Transportes, reclamando garantías para que "el personal de regulación y control de tráfico no supere límites que comprometan la seguridad ferroviaria debido a la fatiga". Esta carta es de 2025 pero en 2021 ya elevaron la misma queja. Según el sindicato, no se dio respuesta a ninguna de las dos cartas.

Ayllón refuerza el relato asegurando que "en el CRC de Atocha han estado sin poder siquiera levantarse para ir al baño. Necesitas que alguien te reemplace en ese caso, pues créeme que no había gente. No podían tener ni un descanso. Tenían que apañarse entre ellos para ir al baño".

La responsable de circulación y portavoz del sindicato denuncia que la situación a principios de año fue "crítica". "A veces, sólo había un regulador en la sala (la persona que supervisa varias líneas al mismo tiempo). Tiene que haber regulador del norte y del sur (el CRC de Atocha hace esta división entre líneas), pues a veces sólo había uno.

Estos, nos cuenta, son sólo algunos de los problemas que enfrentan. La falta de experiencia es otro. Y es que "antes tenías que tener 10 años para llegar a un CRC como el de Atocha, hoy entra directamente gente de fuera". Personal que, nos aseguran desde el sindicato, recibe una formación teórica y práctica de 10 meses.

Durante ese periodo, además, la persona en práctica puede estar recibiendo formación por más de un responsable de circulación. Es decir, al mismo tiempo recibe formación de líneas que trabajan con sistemas de seguridad y protocolos diferentes. "Desde el sindicato pedimos que haya seis horas de trabajo y dos de formación. En la alta velocidad constantemente están saliendo nuevas consignas, nueva documentación. Tendríamos que tener una formación continua. Ahora te dejan el libro en la mesa y tú te lo lees cuando puedes", concluye

Foto | Adif

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