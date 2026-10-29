He cambiado mi cartera del móvil por Bizum Pay durante un mes: la app funciona, las tiendas todavía no

Empezó sin hacer ruido y ha terminado por convertirse en el estándar a la hora de enviar dinero a los colegas. Porque ¿quién no tiene Bizum? Es casi tan omnipresente como WhatsApp: Bizum suma 31,5 millones de usuarios. Y poco a poco está colonizando el espacio que le faltaba a la plataforma: los pagos físicos en comercios. Llevo más de un mes pagando con Bizum, y creo que puede sustituir al resto de las carteras móviles.

Bizum Pay, así se llama el invento. Es como pagar normalmente con el móvil, solo que el dinero se mueve entre la cuenta del cliente y la del comercio sin pasar por las redes de las tarjetas. Ni Visa ni Mastercard, por eso los pagos de Bizum suponen un verdadero cambio en Europa. Ahora bien, hace falta un proceso previo. Aquí empieza el lío.

Dos maneras de configurar los pagos de Bizum

Iquierda, pagos con Bizum en la app del banco (BBVA); derecha, Bizum Pay

Los pagos en comercio físico se hacen acercando el NFC del teléfono al del datáfono. Para que funcionen, debes tener configurados los pagos con Bizum en tu móvil y el comercio debe soportarlos en su terminal de cobro. A partir de aquí el proceso es el habitual: la plataforma hace una transferencia entre cuentas sin que tu banco te cobre comisiones. A la tienda sí podrían cobrarle un porcentaje, todo depende de las condiciones de su banco.

Pagar con Bizum es tan fácil como hacerlo con cualquier tarjeta del móvil. Configurar los pagos es otra historia, porque se puede hacer de dos maneras:

Pagos físicos con Bizum desde la app del banco . Hay bancos que han habilitado esta manera de pagar sin hacer uso de otras aplicaciones, como BBVA. Abre tu app bancaria, entra en el apartado de Bizum y comprueba si allí está la opción de los pagos con Bizum. Actívala y listo.

. Hay bancos que han habilitado esta manera de pagar sin hacer uso de otras aplicaciones, como BBVA. Abre tu app bancaria, entra en el apartado de Bizum y comprueba si allí está la opción de los pagos con Bizum. Actívala y listo. Pagos físicos con la app Bizum Pay. Esta es la aplicación propia de la plataforma, una cartera genérica en la que no solo puedes pagar con Bizum, también con la tarjeta de tu banco. Es la forma más cómoda de usar estos pagos y la que yo te recomiendo.

Tengo descargada la app de Bizum Pay y la configuré con mi cuenta de Bizum. El proceso es sencillo, ya que solo hay que abrir la aplicación y teclear el número de móvil asociado al propio Bizum. Si el banco ya tiene habilitados los pagos, Bizum Pay completa la configuración. A día de hoy, la app funciona con CaixaBank, Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Ibercaja, Grupo Cooperativo Cajamar, Abanca, Arquia Banca, Colonya Caixa Pollença e ING.

El truco: la tarjeta secundaria

Si el comercio aún no acepta los pagos con Bizum, la app Bizum Pay te ofrece pagar con la tarjeta registrada

Los pagos de Bizum aún no están en gran parte de comercios. Por mi experiencia personal, queda mucho para que podamos pagar sin tarjetas, por más que durante las últimas semanas los bancos y tiendas hayan pegado un acelerón. Dado que pagar con Bizum en la aplicación Bizum Pay es una lotería, esta cartera deja añadir algunas tarjetas asociadas a la cuenta bancaria del usuario.

Bizum Pay es una aplicación de cartera como lo son Google Wallet o Apple Wallet. Permite registrar los pagos de Bizum sin contacto, también otras tarjetas. En caso de que la tienda no esté preparada, puedes cambiar a una tarjeta corriente sin salir de la app. Algo que, a día de hoy, vas a hacer a menudo.

Diferencia de pagos desde la misma app Bizum Pay: Lidl acepta Biu, Leroy Merlín no. La compatibilidad con las tiendas está mejorando

El proceso queda de la siguiente manera:

El cajero escanea los artículos de la compra y pasa la cuenta al datáfono.

Debes desbloquear el móvil configurado con Bizum Pay (en iPhone, pulsar dos veces el botón lateral) y acercarlo al datáfono. Si no lo añadiste como cartera por defecto en tu móvil (lo que recomiendo), abre manualmente Bizum Pay.

El datáfono detectará la cuenta de Bizum como medio de pago y cobrará el importe enviando el dinero desde tu cuenta bancaria a la del comercio.

¿La tienda aún no acepta los pagos con Bizum? Bizum Pay dirá en pantalla si quieres cambiar a la tarjeta. Tienes que acercar otra vez el móvil al datáfono.

Registrar una tarjeta como pago secundario en Bizum Pay asegura poder usar la aplicación como medio de pago, porque si el datáfono de la tienda no acepta los pagos con Bizum seguro que sí admite los pagos corrientes con tarjeta. El problema es que el cajero ve el pago como cancelado y debe enviar de nuevo la cuenta al datáfono, algo que ralentiza el cobro. Si Bizum se acepta a la primera no hay más inconveniente.

Si el comercio acepta los pagos con Bizum el proceso es exactamente igual al de pagar con tarjeta: basta acercar el móvil al datáfono

No es una solución 100 % española

Como experiencia, pagar con Bizum es igual que hacerlo con una tarjeta: el usuario no aprecia nada distinto. Lo que va por debajo de la transacción sí supone un cambio. Uno gigantesco: los pagos de Bizum son una solución que no utiliza la plataforma de los dos gigantes estadounidenses, Visa y Mastercard. ¿Supone la soberanía española en los pagos? No del todo.

Contacté con Bizum para contrastar si sus pagos móviles son completamente propios, sin tecnología estadounidense. Es así en su mayor parte, con un detalle del que sigue dependiendo: cómo se identifica el móvil ante el datáfono cuando lo acercas por NFC.

Datáfono compatible con bizum Pay. Hasta que no lo pruebas no lo sabes: no suele haber nada que lo distinga

Según me explicó Bizum:

"No utilizamos ninguna tecnología de Visa o Mastercard para realizar el pago, basado en transferencias inmediatas SEPA, desde cuenta con Bizum. Sí se utiliza una pieza EMV de otro proveedor que ya está disponible en terminales de España y Andorra, gracias a un acuerdo de las entidades con la marca".

"Esto permite tokenizar el identificador de la persona usuaria, es decir, el teléfono con el que está registrado en Bizum, para que pueda ser aceptado por los terminales existentes y generar luego una transacción cuenta a cuenta en el ecosistema Bizum, como sucede en los otros casos de uso".

El estándar EMV, acrónimo de Europay, Mastercard y Visa, permite que las tarjetas se autoricen en los datáfonos de forma segura para proceder a la transacción bancaria. Hoy lo gestiona EMVCo, una sociedad que controlan Visa, Mastercard y otras cuatro redes de tarjetas. Es un estándar ampliamente utilizado en todo el mundo y que está disponible en la mayoría de datáfonos españoles. Por eso lo ha elegido Bizum: facilita desplegar los pagos más rápidamente.

El móvil tiene mucho que decir

Y puede obrarse el milagro: la tienda acepta el pago con Bizum y consigues pagar sin tarjeta

Aparte del EMV, existe una segunda dependencia de la que se habla menos: el propio teléfono. Android es de Google e iOS es de Apple, y son ellos quienes deciden qué apps pueden usar el NFC para pagar. En el iPhone, Bizum Pay solo es posible porque la Comisión Europea forzó a Apple a abrir el chip a otras carteras.

¿Bizum Pay sustituye al resto de carteras? Puede hacerlo, aunque hoy lo consigue gracias a la tarjeta secundaria, que tapa cada hueco que deja Bizum. El día que las tiendas lo acepten a la primera, pagar con el móvil dejará de pasar por las redes de Visa y Mastercard sin que notemos nada. No es una soberanía al 100 %, pero sí en lo que más importa: el camino que sigue el dinero.

Y el siguiente paso ya tiene fecha. Bizum firmó en febrero con Wero, MB Way, Bancomat y Vipps MobilePay un acuerdo para conectar sus sistemas: los pagos en tiendas de otros países llegarían en 2027. Pagar el café en Lisboa o en París con Bizum, eso sí sería un cambio gigantesco.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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