MediaMarkt liquida hoy consolas portátiles (con unidades limitadas) en su outlet: PS Portal y Nintendo Switch, a precios top

En apenas unos días entramos en noviembre, el mes con las mejores ofertas del año gracias a campañas de rebajas tan potentes como el 11 del 11, el Black Friday o el Cyber Monday. Una ocasión perfecta para comprar, por ejemplo, alguna de las actuales consolas portátiles a los precios más bajos posibles. Algo más crítico en 2026, un año en el que no dejamos de ver subidas y más subidas de PVP.

Sin embargo, no hace falta que esperemos a entonces para conseguir buenos precios en consolas Nintendo Switch, Switch Lite o PS Portal: el outlet de MediaMarkt está liquidando hoy unas pocas unidades de todas ellas y las tiene desde 173,40 euros.

Ofertas ideales para adelantar algunas compras navideñas

MediaMarkt también vende en su popular outlet de eBay, además de en sus tiendas físicas y online. Un lugar donde pone a la venta, habitualmente, dispositivos que provienen de exposición o devoluciones. Pero a veces, también aparece algún chollo en estado nuevo y a estrenar. En todos los casos, con precios muy buenos. Y, eso sí, con pocas unidades disponibles.

Ahora, como decimos, el outlet de MediaMarkt tiene rebajadas varias consolas portátiles de Nintendo y Sony en diferentes estados:

Nintendo Switch por 173,40 euros, en estado "usado"

por 173,40 euros, en estado "usado" Nintendo Switch Lite por 182,15 euros, en estado "de exposición"

por 182,15 euros, en estado "de exposición" PS Portal por 224,90 euros, en estado "nuevo"

Nintendo Switch y Switch Lite siguen siendo dos excelentes videoconsolas portátiles a día de hoy, incluso con Switch 2 en el mercado desde hace algo más de un año, gracias a un enorme catálogo de títulos (algunos tan potentes como 'Zelda Breath of the Wild' o 'Super Mario Odyssey').

PlayStation Portal, por su parte, permite el juego en la nube sin necesidad de contar con una PS5 desde hace algunas actualizaciones (mediante suscripción). Una consola con una genial pantalla 1080p de 8 pulgadas con la que disfrutar de casi 3.000 títulos vía streaming con una genial experiencia.

⚡ EN RESUMEN: ofertas en consolas portátiles ✅ LO MEJOR Sus precios , más bajos que en la mayoría de tiendas

, más bajos que en la mayoría de tiendas Unas excelentes consolas portátiles en 2026 ❌ LO PEOR Algunas no son nuevas, sino que provienen de exposición o devoluciones 💡 CÓMPRALAS SI... priorizas gastar lo mínimo posible ⛔ NO LAS COMPRES SI... prefieres estrenarlas. En tal caso, esperar al Black Friday puede ser una buena opción

Algunos de los mejores lanzamientos del 2026, ya disponibles para reservar

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Standard | Nintendo Switch 2 - Código de descarga Hoy en Amazon — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | VidaExtra, 3DJuegos, Sony, Nintendo

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