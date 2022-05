Esta es la torre gaming que yo me compraría: los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka

Ya sea solamente para echar unas partidas o para combinar el juego con otras tareas más o menos exigentes, comprar una torre gaming es una buena opción para quien no quiere complicarse en la aventura en montar su ordenador a piezas. Hemos preguntado a los editores especializados en informática de Xataka para encontrar las mejores torres gaming en calidad precio del mercado: esta es su opinión y recomendaciones.

Para la elaboración de este artículo han participado Javier Pastor, Juan Carlos López, Javier Penalva y Jose García, editores de Xataka especializados en informática y/o videojuegos.

Elegir bien la GPU es clave: ¿A qué vas a jugar?

Nuestros expertos nos proponen una serie de consejos prácticos y, a mayores, unas recomendaciones para acertar incluso aunque no tengamos claro lo anterior.

Jose García explica que es fundamental saber a qué vamos a jugar: "Comprar por debajo es una mala idea, porque la experiencia jugable será regular, y comprar por encima puede ser un gasto de dinero innecesario, sobre todo si no somos demasiado exigentes con los FPS y no nos importa no jugar en ultra. Al final es una cuestión de necesidades, precio y rendimiento." Y sugiere un truco práctico:

"Yo me dejaría llevar por las especificaciones mínimas recomendadas de los juegos que vayamos a usar más. De nada te sirve una RTX 3080 si vas a jugar a ‘Lost Ark’, que recomienda una GTX 1050 para jugar en FullHD, por ejemplo. Que no digo yo que sea mala idea comprar algo potente de cara al futuro, pero tampoco es estrictamente necesario para jugar en condiciones."

Juan Carlos López introduce una variable más, la resolución. "La elección debe ir de la mano de la resolución a la que queremos jugar. Idealmente para jugar a 1080p yo me quedaría con una GeForce RTX 3060 Ti o una Radeon RX 6600 XT; a 1440p, con una GeForce RTX 3070 o una Radeon RX 6700 XT; y a 2160p, con una GeForce RTX 3080 Ti o una Radeon RX 6900 XT."

Javier Penalva da una vuelta de tuerca más a este punto y habla de precios y fluctuaciones: "Lo sensato es determinar a qué resolución y con qué frecuencia de refresco pretendemos jugar y a partir de ahí decidir."

"A la hora de escoger tarjeta gráfica para una torre gaming, no conviene precipitarse y lanzarse a por el último modelo de la más reciente generación. Ni la más potente. Además, hay que tener muy en cuenta la alta fluctuación de precios que vive el segmento de las tarjetas gráficas, lo que produce una variación enorme de precios en pocas semanas."

Y cierra con algunas gráficas a considerar: "Los modelos intermedios suelen ser los que mejor relación calidad-precio ofrecen y por eso, actualmente, mi recomendación de gráfica para una torre gaming sería la RTX 3060 en su versión con memoria de 12 GB o la versión RTX 3060 Ti también de Nvidia. Ambas son tarjetas de futuro, que ponen el foco en el Ray Tracing y disponemos de muchas configuraciones diferentes para elegir de múltiples fabricantes."

Javier Pastor marca una serie de mínimos: "Las últimas GTX 1660 Super o Ti tienen rendimientos comparables al de las antiguas GTX 1070 y por tanto son buena opción para jugar a 1080p, pero diría que si es posible se apostara por una RTX 3060 o una Radeon RX 6600 XT como puntos de partida para poder afrontar el futuro con garantías."

Procesador: no hace falta lo más potente del mercado

Penalva arroja algo de luz sobre la elección de los procesadores y su incidencia en el gaming:

"Existe el mito de que para un ordenador de sobremesa gaming es necesario contar con un procesador de gama alta. Nada más lejos de la realidad. El rendimiento gráfico es el que nos importa más y aunque debemos de acompañar a la gráfica con un buen procesador, no hace falta que sea ni de última generación ni el más potente del mercado."

En este sentido, Juanky apunta que "Cualquier procesador de última hornada de AMD o Intel es una buena elección para un PC para juegos." Pero su elección pasa por "las CPU con microarquitectura Alder Lake en el porfolio de Intel (los Core de 12ª generación) y Zen 3 en el de AMD (los Ryzen 5000), y, en la medida de lo posible, pasaría por alto los procesadores más antiguos."

Jose apunta un par de matices: "Salvo que vayas a hacer overclocking y te vayas a calentar la cabeza más de la cuenta (en cuyo caso, seguramente no estarías buscando relación calidad/precio, sino rendimiento por encima de todo), yo me iría a un procesador de gama media solvente."

JaviPas también apuesta por la última generación y propone directamente chips con nombres y apellidos: "Las opciones básicas que yo recomendaría son el AMD Ryzen 5 5600G.y el Intel Core i5-12400, pero si podemos subir un peldaño y llegar a los Ryzen 7 5700G o a los Core i5-12600K sin duda tendremos más margen de maniobra en este ámbito."

Penalva señala más virtudes del último procesador nombrado por Pastor: "Da un salto importante a nivel de rendimiento y además viene muy bien preparado para el futuro, por lo que sería una elección segura para tener equipo gaming muchos años mejorando poco a poco los componentes conforme lleguen mejoras que sopora este procesador como son la RAM DDR5 o PCIe 5.0. Además tiene buena caché L3 y aunque el consumo es alto, eso nos asegura una frecuencia de trabajo alta sostenida además de posibilidades de overclocking intregradas."

Además da una vuelta de tuerca más a la calidad precio: "AMD es recomendable por la relación calidad/precio y su solvencia en tareas más allá del gaming. Qué mejor ejemplo que dos titanes como el AMD Ryzen 5 5600X o el siempre exitoso AMD Ryzen 5 3600."

Y habla de rendimientos mínimos: "Es conveniente que el procesador que escojamos cuente al menos con 6 núcleos y la frecuencia de los mismos sea a partir de 3.6 GHz, con modo Turbo y, si eres entusiasta, posibilidades de overclocking."

RAM: hay consenso

JaviPas habla alto y claro sobre los equipos gaming y algunas propuestas todavía presentes en el mercado: "Ni más ni menos que 16 GB de RAM: la era de los 8 GB de RAM quedó atrás y se quedan justos en muchos ámbitos."

Penalva mantiene la apuesta, aunque con matices en función de otros usos:

"No conviene disponer de menos de 16 GB de RAM, que es algo superior a lo que ya lo habitual que exigen muchos juegos AAA. Sin embargo, si al mismo tiempo que vamos a jugar queremos disponer de otros procesos exigentes en segundo plano, algo cada vez más habitual cuando hablamos del mundo gaming, no recomendaría configuraciones con menos de 32 GB."

Si hablamos de tipos, Juanky explica que "al menos 16 GB de tipo DDR5 o DDR4 si mi procesador fuese un Intel ‘Alder Lake’, o DDR4 si se tratase de un AMD con microarquitectura Zen 3."

Jose va un paso más: "Iría a una configuración de 16 GB DDR4 3200 dividida en dos placas de 8 GB cada una, ya sabéis, por aprovechar las bondades del Dual Channel. Si no os pesa en el bolsillo, 32 GB divididos en 2x16 o 4x8, según la placa base, tampoco es mala idea pensando en mantener el ordenador más tiempo. "

Penalva cierra explicando que esa RAM "debe estar agrupada en un par de módulos a lo sumo, de manera que, sin requerir una nueva inversión completa, podamos ampliar la cantidad de RAM de nuestra torre con facilidad dejando para ello ranuras libres."

En cuanto al a velocidad y otros extras, Penalva explica que "mucho mejor que sean módulos veloces, con un mínimo de 3200 MHz en las de tipo DDR4. Si no buscas lo estético, quizás no te haga falta que tu memoria RAM incluya disipadores específicos para jugar si dispones de una buena refrigeración global en el equipo."

Almacenamiento: más vale que sobre...

Penalva comienza explicando que "dependerá mucho de si la torre gaming la usarás solo para jugar o también quieres editar vídeo y hacer streaming. Y por supuesto de la cantidad de títulos que vayas a tener descargados o instalados en el PC Gaming. Lo mínimo exigible sería 1 TB de capacidad, siempre SSD."

Juanky coincide en el tipo y el espacio, pero como unidad secundaria: todos apuestan por combinar SSDs y HDDs. Javipas incide:

"Dado que los videojuegos cada vez ocupan más (sobre todo en los títulos AAA) combinaría una unidad SSD decente —si es PCIe 4.0, mejor— de 512 GB, por ejemplo, y luego un disco duro de por ejemplo 4 TB para tener espacio suficiente que luego nos pemita mover juegos a los que jugamos frecuentemente al SSD y los que no al disco duro tradicional."

Jose propone algo más modesto: "yo abogo por un SSD (no hace falta que sea un NVMe M.2, que yo lo tengo y ya os digo que no se aprecia demasiado en el rendimiento). Os diría de tener un SSD de 500 GB con una buena velocidad para instalar el sistema operativo y los programas y juegos que más uses, y un disco duro de uno o dos teras secundario para todo lo demás."

Otros: refrigeración, diseño y puertos

Aunque el hardware es lo fundamental si buscamos una torre gaming con buena relación calidad precio, es importante considerar otros aspectos que pueden empañar nuestra experiencia en el día a día o a medio plazo.

Penalva detalla cómo debería ser su oferta de puertos: "El Ethernet es imprescindible para jugar con seriedad, así como suficientes puertos USB para conectar los periféricos, desde un teclado al ratón o unos buenos auriculares, todos ellos periféricos que en torres gaming suelen ser cableados y no inalámbricos. Y no podemos olvidar las salidas de vídeo que soporten las especificaciones del monitor gaming que vayamos a querer usar, tanto ahora como en el futuro."

JaviPas incide en ese aspecto y en su distribución: "No estaría de más revisar bien la caja-torre en la que se ofrece el equipo: la cantidad y posición de los puertos en el frontal —auriculares, micrófono y al menos un par de USB-A y quizás algún USB-C— es algo que revisaría para que se ajustase a mis necesidades para un acceso más rápido y directo a esos puertos."

Jose nos habla de su experiencia montando su PC gaming y sus enseñanzas: "Creedme cuando os digo que nunca hay demasiados puertos. Yo, por ejemplo, tengo cuatro puertos USB traseros y dos delanteros y maldigo el momento en el que compre esta caja pudiendo haber elegido otra con más puertos."

JaviPas menciona otro factor esencial: "Tendría cuidado con el tamaño de la caja: cuanto más pequeña, más difícil refrigerar de forma efectiva los componentes."

Juanky profundiza sobre la gestión del calor: "Es muy importante mimar el sistema de refrigeración de nuestro PC para juegos. En la medida de lo posible me decantaría por un sistema de refrigeración líquida de Corsair, Cooler Master o Kraken, entre otras marcas que nos proponen soluciones atractivas."

Modelos recomendados

Hemos preguntado a los cuatro expertos en informática de Xataka por qué modelos de torres gaming recomendarían para diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Estas son sus propuestas:

Para iniciarse en el juego e-sports, esta es la recomendación de Penalva: "Si el presupuesto es algo reducido y los juegos principales que usamos son de tipo e-sports, esta torre PcCom Bronze (756 euros) incluye los requerimientos mínimos tanto en procesador como en tarjeta gráfica además de un diseño atractivo y en el que podemos ir ampliando componentes en el futuro

Para JaviPas este Acer Nitro N50 (999 euros) es un gran candidato por debajo de mil euros: "El procesador no es moderno, pero está muy bien acompañado por esos 16 GB de RAM y ese terabyte en su SSD. Y sobre todo, por una RTX 3060 que hace que el conjunto gane enteros, sobre todo a ese precio."

Acer Nitro 50 N50-620 - Ordenador de Sobremesa Gaming (Intel Core i5-11400F, 2,60 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060, Wi-Fi, FreeDos) - PC Gaming Negro Hoy en Amazon por 999,00€ PVP en MediaMarkt 1134€

La torre MSI MAG META S 5SI-030XES (999 euros) ha sido propuesta por dos de nuestros redactores:

Para JaviPas este es "un equipo modesto pero que desde luego ofrece todas las garantías para jugar en 1080p y en calidad alta y que además presume de un procesador con gran capacidad para multitarea".

Según Jose, "es un PC solvente, con buen procesador, RAM suficiente y una tarjeta gráfica más que capaz de mover juegos pesados en calidad más que correcta. Ojo que no tiene sistema operativo, pero instalar Windows es un proceso muy sencillo que apenas os llevará unos minutos."

A los usuarios que buscan un PC para juegos equilibrado y asequible Juanky les propone el PcCom Silver Ultra (1052 euros): "Su procesador y su tarjeta gráfica no son de última hornada, pero por poco más de 1000 euros es una muy buena opción para jugar a 1080p."

Penalva propone este PcCom Gold Élite (1197 euros) como candidato en relación calidad precio: "Montado por la propia PcComponentes, es un equipo sobremesa que cuenta con un potente procesador y una gráfica muy recomendable como la RTX 3060. El almacenamiento o la memoria RAM son justas pero podremos ampliarlas más adelante cuando contemos con más presupuesto. "

JaviPas Propone este HP Pavilion Gaming Desktop TG01-2090ns (1199 euros): "El equilibrio aquí es fantástico entre el procesador y la gráfica, y también tenemos la RAM adecuada y una combinación de SSD más disco duro que da margen de maniobra." Nota: si nuestro presupuesto son mil euros, esta HP Pavilion TG01-2091n (990 euros) comparte procesador, RAM y gráfica, aunque solo tiene un SSD de 512GB que podemos ampliar en el futuro.

La torre PcCom Gold (1737 euros) ha sido propuesta por dos editores:

De acuerdo con Juanky, "Si nuestro presupuesto es más generoso y queremos jugar a 1080p con totales garantías, y, quizá, coquetear en algunos juegos con la resolución 1440p, este equipo es una opción muy atractiva. Además, incorpora un procesador Intel con microarquitectura Alder Lake y una tarjeta gráfica GeForce RTX 3060."

Explica Jose que "Este podría ser tranquilamente mi ordenador de cabecera. Tiene un procesador bastante top de Intel,una RTX 3060 (con todo lo que eso supone en términos de DLSS y Ray Tracing) y Windows 11, por no hablar de que la caja es preciosa yva bien servida de ventilación y RGB."

Para quien tenga un presupuesto considerable, esta es la propuesta de Jose: "Si el dinero no es un problema y quieres un ordenador montado y listo para jugar a todo lo que quieras al máximo, esta es una opción excelente. Este HP OMEN 30L GT13-1049ns (2849 euros) cuenta con un procesador de gama alta al máximo, 32 GB de RAM, 2 TB de almacenamiento SSD, una RTX 3080 Ti y puertos a patadas. No es barato, pero nadie dijo que el gaming al máximo nivel en PC fuese barato"

Esta es la propuesta de Javier Penalva para jugadores creativos: "Si tu idea es ir más allá de jugar y además necesitas un equipo compacto, el MSI Creator P100X (3228 euros) lo tiene casi todo, pero especialmente destacamos su gráfica RTX 3080 y los 64 GB de memoria RAM DDR4 de serie. Esa combinación nos dará varios años de juego, streaming y edición de vídeo son problema de rendimiento. Además disponemos de 3 TB de almacenamiento, clave para este perfil de uso."

MSI Creator P100X 11TE-636EU - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-11700K, 64 GB RAM, 1 TB SSD y 2 TB HDD, RTX 3080 VENTUS 3X, Windows 10 Pro) Negro Hoy en Amazon por 3.313,92€

Por último, si el dinero no es un problema y queremos lo mejor de lo mejor, Penalva propone "Esta torre PcCom Platinum (4199 euros) para jugar a 2160p y con trazado de rayos a cualquier juego que implemente esta tecnología, es una opción irresistible. Su CPU Ryzen 9 5900X y su tarjeta gráfica GeForce RTX 3090 moverán todos los juegos con cadencias sostenidas altísimas. Eso sí, tendremos que aflojar nada menos que 4200 euros por él. Enhorabuena a quien pueda permitírselo."

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.