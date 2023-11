Playstation Portal, análisis: no llega a ser una Playstation portátil, pero sí un gran complemento para los dueños de la consola

El anuncio de Playstation Portal por parte de Sony fue recibido con cierta suspicacia generalizada por parte de medios y jugadores. El motivo estaba claro: una Playstation portátil habría sido un jugosísimo golpe sobre la mesa que habría puesto patas arriba el actual dominio de Nintendo en ese terreno con su Switch (y la alternativa que ofrecen los PCs para jugar portátiles como son la Steam Deck y sus muchas imitadoras). Pero Portal no es una portátil.

Al menos, no una portátil autónoma: Portal es una pantalla adicional que permite visualizar en un dispositivo móvil el contenido y partidas de tu Playstation 5. Ni más ni menos: no tiene autonomía, y su radio de acción es el que tenga la wifi de tu casa (o una segunda wifi si estás fuera de ella; es decir, existe la posibilidad de conectar la consola de sobremesa a una wifi y la Portal a otra, a kilómetros de distancia). Es en apariencia una limitación considerable, pero después de unos días probando el dispositivo, hay algunas consideraciones que hacer. Empecemos por las características técnicas.

Playstation Portal, especificaciones técnicas



características Pantalla LCD de 8 pulgadas con panel táctil virtual Resolución 1080p Tasa de refresco 60 Hz audio Conector de 3,5 mm (minijack) Audio inalámbrico PlayStation Link (no dispone de Bluetooth) Altavoces Integrados Puerto de carga USB-C Wi-Fi 5 GHz Controladores Estilo DualSense con retrocompatibilidad háptica precio 219€

En las primeras impresiones, ninguna sorpresa aguarda en un dispositivo que se siente básicamente como un mando DualSense, solo que un poco (no demasiado) más pesado. Estamos ante un artilugio que es, de hecho y a todos los efectos, un DualSense con una pantalla de 8 pulgadas entre los sticks, es decir, levísimamente más grande que la de una Nintendo Switch. Los sticks, los pulsadores, la vibración háptica.... todo lo que caracteriza al popular mando de Playstation 5 está aquí.

La sensación es indudablemente extraña al principio, por lo que tiene de insólita la pantalla entre los agarres del mando, pero el proceso de adecuación es inmediato y no supondrá ningún problema para quien esté acostumbrado a sostener una Switch o, incluso más allá, una Steam Deck, algo más voluminosa y pesada. Más allá de eso, el uso es idéntico al de la PS5, como es lógico, y la inmersión en el sistema inmediata.

La instalación inicial es, como es fácil suponer, algo pesada: ten a mano todos los códigos, contraseñas y usuarios necesarios, porque habrá que conectarse tanto a la wifi como a la propia PS5 y su usuario. Por suerte, una vez hecho, las posteriores sesiones de juego son casi instantáeas. Y digo "casi" porque en contadísimas ocasiones la Portal no logra enlazar a la primera con la consola de sobremesa: un inconveniente mínimo y que solo me ha afectado un par de veces.

Una PS5 en tu bolsillo

Como hemos comentado, el uso de la Portal es prácticamente idéntico al de la PS5, y las sensaciones también. Difiere, obviamente, en la ausencia de la pantalla táctil que caracteriza los mandos de Playstation desde la cuarta consola, y que aquí se ha solucionado con un toque a la pantalla táctil en su zona inferior, lo que abre dos pequeñas zonas con todas las características de la superficie táctil. Es menos intuitivo e inmediato, y se percibe especialmente en juegos donde su uso es habitual, como 'Spider-Man 2'.

Por lo demás, tenemos los problemas habituales en dispositivos o servicios de este tipo: muchos de los juegos de Playstation 5 están pensados para ser disfrutados en pantalla grande, y la reducción presenta ocasionales problemas de marcadores diminutos o subtítulos ilegibles, algo que no sucede en consolas híbridas como la Switch, siempre atenta a estos detalles. Si sois usuarios habituales de la función Remote Play que lleva en las consolas Playstation desde PS3 conoceréis a la perfección los pros y los contras de este tipo de juego remoto.

En ese sentido, la pantalla táctil conlleva un problema similar: los juegos de Playstation 5 no están pensados para explotarla, así que su uso se restringe a navegar por los menús si se desea, activar la táctil del DualSense y literalmente nada más. Por otra parte, es justo reconocer que el diseño estilo pad y las funciones dedicadas (que permiten a Portal conservar la calidad visual de PS5) la convierten en la mejor opción para el juego remoto.

En cuanto a la calidad del juego en sí, hemos de decir que no hemos detectado problemas en la conexión ni en la fluidez: hemos probado con distintas velocidades de wifi y con una conexión media el dispositivo no va a tener problemas, incluso en juegos exigentes como 'Elder Ring' o 'God of War', entre otros que hemos testeado. Los gourmets del juego online donde la más mínima latencia es un problema, eso sí, pueden encontrarse con algún que otro contratiempo, aunque nosotros hemos probado juegos como 'Mortal Kombat 1' y nos han dado problemas.

Quién quiere una Portal

Playstation Portal no tiene más misterios: es, sencillamente, una consola para juego remoto, pero es uno de los mejores dispositivos que hemos probado con esa función. La réplica fidedigna del diseño, la ergonomía y las características del DualSense replican a la perfección la experiencia de juego, y la calidad de la pantalla y la potencia del dispositivo permiten una buena recreación de los gráficos de Playstation 5. En términos de juego remoto, es una gran consola.

Eso sí, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Hay que tener una Playstation 5 que no esté usando nadie (aunque puede estar en pausa). Hay que tener como mínimo una conexión de wifi aceptable, incluso dos si PS5 y Portal no la comparten. Hay que bregar con la obsesión de Sony por la tecnología propietaria (en este caso, no hay bluetooth, sino un nuevo estándar llamado Playstation Link que usarán los cascos inalámbricos). Hay que decidir que queremos invertir más de doscientos euros en algo que es, a fin de cuentas, solo una pantalla extra.

Pero para familias donde la televisión es un bien disputado o donde, sencillamente, no siempre se quiere jugar en la habitación donde está la PS5, es una opción muy interesante. Tecnológicamente es un autentico capricho, y la pantalla LCD es un regalo para la vista. Aunque habrá quien prefiera los videojuegos diseñados específicamente para un artilugio portátil (o como mínimo híbrido), las cualidades de Portal están tan a la vista como sus limitaciones.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Playstation. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

