La discreta vida de los herederos de Bill Gates: los beneficiarios de apenas el 1% de una de las mayores fortunas del planeta

Bill Gates lleva casi cuatro décadas siendo millonario, y más de dos décadas ocupando los primeros puestos en la lista de personas más ricas del planeta. En la actualidad, Forbes estima que tiene una fortuna aproximada de 129.300 millones de dólares, lo que le permitiría vivir sin demasiados sobresaltos durante 356 años gastando un millón de dólares al día.

Sin embargo, el magnate fundador de Microsoft ha declarado en varias ocasiones que, al igual que otros millonarios, su intención es ir donando cada año miles de millones a la fundación que creó junto a su esposa Melinda, dejando una pequeña parte, que rondaría el 1% de su fortuna, a repartir como herencia para sus hijos.

No obstante, el millonario y su esposa siempre han mantenido a su familia lejos del foco mediático, y poco se sabe sobre quiénes son los hijos de Bill y Melinda French Gates: Jennifer, Rory y Phoebe Gates.

Jennifer Gates: comparte la pasión por la biología con su padre

Pese a ser de dominio público que su padre no tenía intención dejarles su fortuna en herencia, los hijos de Gates han obtenido el mejor regalo que un padre puede hacer a sus hijos: la mejor formación que una fortuna pueda pagar. Los tres hijos de Bill y Melinda Gates han seguido caminos académicos, alejándose del foco mediático que suele rodear a su padre.

Jennifer Gates, con 27 años, es la hija mayor de los Gates. La primogénita ha combinado su pasión por la equitación, con una sólida formación académica. Estudió secundaria en la elitista Lakerside School de Seattle, reconocida a nivel mundial por su excelencia en materias STEM.

La elección de esta escuela para la educación de sus hijos no fue casual, Paul Allen y Bill Gates se conocieron en los pasillos de esta escuela, y años más tarde fundaron Microsoft.

Más tarde, Jennifer Gates se graduó en biología humana en la Universidad de Stanford, ha obtenido un master en salud pública en la Universidad de Columbia y, ahora, cursa la carrera de medicina en la Icahn School of Medicine en Nueva York. Esta pasión por la ciencia y la medicina que comparte con su padre, ha hecho que entre ellos exista un enorme vínculo, y Bill Gates no desaprovecha ninguna ocasión para compartir los méritos de su primogénita posando con ella en sus redes sociales.

Según la prensa especializada, Jennifer Gates monta a caballo desde los 6 años, y esa pasión la llevó a conocer al jinete egipcio Nayel Nassar, con quien, según Business Insider, se casó en noviembre de 2021. En marzo de 2023, Jennifer convirtió a Bill Gates en un feliz abuelo, añadiendo una nueva generación a la dinastía Gates.

Poco después, Jennifer y su esposo se mudaron a un nuevo hogar de lujo con seis dormitorios, seis baños, chimenea y piscina privada que, según The Real Deal, la hija de Gates compró al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Rory John Gates: el único hijo de la pareja y el más reservado

Rory John Gates, con 24 años, es el único hijo de los Gates. Ha sido el único capaz de conseguir mantener su vida privada fuera del escrutinio público y, al contrario que el resto de su familia, se ha mantenido al margen de las redes sociales. Sin embargo, Rory se ha mantenido siempre muy cercano a su padre. De hecho, fue testigo directo de los desacuerdos entre Bill Gates y Elon Musk, según contaba Walter Isaacson en la biografía de Musk.

Al igual que su padre y su hermana mayor, cursó secundaria en la Lakerside School. Su educación continuó la prestigiosa Universidad de Chicago donde, según Business Insider se graduó con doble especialización en Ingeniería Informática y Económicas, así como un master en solo 4 años. Sin duda, el único hijo de Bill Gates ha heredado su pasión por la productividad.

El Chicago Tribune publicó que Christopher Carletti, un representante legal habitual de Bill Gates, había firmado en 2018 la compra de una mansión de 280 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y cinco habitaciones por la que habría pagado 1,25 millones de dólares. Casualmente, la nueva mansión de Gates se encontraba junto a la Universidad donde estudió Rory Gates.

Phoebe Gates: la más mediática que apuesta por la moda sostenible

Phoebe Gates, con 21 años, es la menor de los tres hermanos y, al contrario que su hermano, su pasión son los focos, las pasarelas de moda y la comunicación. Ha asistido en varias ocasiones al Fashion Week de Nueva York y a la gala de la Women's Tennis Association.

Además de cursar secundaria en la misma escuela que sus hermanos y su padre, Phoebe es una apasionada del arte en general y de la danza en particular. Según Vanity Fair, ha estudiado en importantes escuelas como la The School of American Ballet y en la prestigiosa escuela Juilliard.

Tras su graduación, se mudó a San Francisco para seguir los pasos de su hermana mayor en Stanford estudiando biología humana. Mientras termina con sus estudios en 2025, la hija menor de Bill Gates ya ha colaborado con Vogue e incluso se ha adentrado en el terreno de las entrevistas haciéndole una su madre. Ocasión que Melinda French Gates no desaprovechó para presumir de hija en sus redes sociales.

Aún sin terminar su carrera, Phoebe ha dado muestras de su activismo feminista, cofundando la plataforma Phia, que apoya los derechos a la salud y los derechos reproductivos para las mujeres.

Algo que tienen en común las dos hijas y el hijo de Bill y Melinda Gates es que todos ellos han elegido una carrera propia e independiente de los negocios que hicieron millonario a su padre. Ninguno de ellos tiene un vínculo directo con Microsoft, ni con ninguna empresa o sector en los que ha invertido el millonario en los últimos años.

La única que ha mantenido una relación más o menos cercana con la Fundación Gates ha sido Phoebe Gates, que recientemente participó en una campaña benéfica con Partners in Health en Ruanda. La Fundación Bill y Melinda Gates apoya a esta ONG. Más allá de ese contacto indirecto, los herederos de Bill Gates parece que no protagonizarán la encarnizada lucha por relevar a su padre al frente de sus negocios como le sucedió a Logan Roy.

Imagen | World Economic Forum (swiss-image.ch/ Remy Steinegger)