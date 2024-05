"La calidad va a bajar": extrabajadores de Tesla alertan del impacto de los despidos en un pilar clave de la compañía

Tesla no pasa por sus mejores momentos financieros. La presentación de resultados del primer trimestre de 2024 llegaron con datos alarmantes, con caídas de ingresos y de ventas unitarias. Con todo, las promesas de Elon Musk convencieron a los inversores, que volvieron a elevar el precio de la acción.

Pero la verdadera mala noticia había llegado apenas unos días antes de la presentación de resultados. Un tijeretazo a la plantilla que, en un primer momento, se cifraba en el 10% de la fuerza laboral en todo el mundo pero que Bloomberg ya asegura que la intención de la compañía es elevar el número de despidos al 20% de la compañía.

Poco a poco, las bajas se han ido conociendo hasta sumar más de 14.000 despidos. Desde altos cargos a trabajadores rasos de sus gigafactorías. Uno de lo equipos más afectados ha sido el de su red de supercargadores que, directamente, ha desaparecido dejando atrás a 500 antiguos trabajadores. Unos días después ya se rumoreaba que la compañía podía volver a contratarlos.

Una seña de identidad en riesgo

La decisión de despedir a todo el equipo encargado de la estrategia de los supercargadores de la compañía ha sido tan polémica como poco aplaudida por los usuarios.

A final de abril, Elon Musk aseguró que lo que quería la compañía era cambiar la estrategia en la red de supercargadores. El camino, parece ser, una implantación más lenta de esta red de recarga y, a cambio, centrarse en mayor medida en conseguir que sus enchufes estén más tiempo ocupados o se amplíen los espacios disponibles en las estaciones ya instaladas.

Esta estrategia no la comparten muchos usuarios. Como podemos leer más arriba, los supercargadores se habían convertido en una seña de identidad de la compañía. Es uno de los motivos que le permitió crecer más rápido que nadie en el mercado de los coches eléctricos y sigue siendo, al menos en España, un valor añadido frente a la competencia.

La compañía hace tiempo que tantea la manera de sacar un mayor rendimiento a sus enchufes. Hace tiempo que está jugando con su apertura a vehículos de terceros, haciendo equilibrios entre crear una nueva vía de negocio y seguir manteniendo contentos a los clientes que ven en esta red un sello de distinción y un aliciente para la compra de un vehículo de la compañía.

El movimiento, avisan los exempleados de Tesla, afectará directamente a la experiencia de usuario. "En mi opinión, la calidad se va a deteriorar. Los clientes van a empezar a comprobar que los problemas duran más de lo que estaban acostumbrados", ha asegurado un extrabajador de la compañía a InsideEVs.

En las historias que se recogen en el medio americano, las respuestas hacen referencia, especialmente, al mantenimiento de los cargadores. Según explican los hasta ahora trabajadores de la empresa, las reparaciones en remoto de los supercargadores ya estaban sobrecargando a la plantilla. Con los despidos masivos, esto afectará negativamente a la impresión que los consumidores tenían hasta ahora.

"Estaba, prácticamente, disponible todo el día. Tenía que estar conectado al teléfono todo el tiempo. Sacrifiqué mucho tiempo en familia", explica uno de los trabajadores despedidos para subrayar el déficit de trabajadores que la compañía tiene ahora mismo en su área de mantenimiento.

En otros testimonios, los trabajadores se mostraban sorprendidos por la decisión, ahora que Tesla había abierto sus enchufes a los rivales y estaba consiguiendo que buena parte de la competencia adoptara su sistema de carga. Poder contar con la red de Tesla en Estados Unidos estaba suponiendo que algunos compradores dieran el paso, aunque fuera con la competencia, al coche eléctrico.

Por eso, en testimonios a InsideEVs y medios como The New York Times, los trabajadores no salían de su asombro. Elon Musk, sin embargo, tiene clara la estrategia: "necesitamos ser extremadamente duros con la reducción de plantilla y costes". Esto es lo que se leía en la carta dirigida a sus ejecutivos en las que se anunciaban sus intenciones para el futuro más cercano, según The Information.

