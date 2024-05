Cómo desbloquear tu móvil automáticamente cuando estás en casa

Vamos a explicarte cómo desbloquear tu móvil automáticamente al estar en casa, de forma que no tengas que usar otros métodos de desbloqueo. El desbloqueo del dispositivo es una medida de protección muy importante para que nadie que no seas tú pueda enredar en él, pero hay sitios en los que quizá no es tan importante.

Por eso, vamos a decirte paso a paso lo que tienes que hacer para configurar que, cuando estés en casa, el móvil permanezca desbloqueado. De momento, esto es algo que solo puedes hacer en Android, aunque también mencionaremos la alternativa en iOS.

Desbloquea tu Android cuando estás en casa

En Android, cuando configuras el desbloqueo de tu móvil, tienes la opción de añadir sitios de confianza. Esto quiere decir que cuando estés en estas ubicaciones concretas que añadas a la lista, el móvil permanecerá desbloqueado por defecto.

Los sitios los vas a poder configurar manualmente, pero intenta añadir solo esos que son totalmente seguros. Por ejemplo, añade tu casa si no te importa que cualquiera que haya en ella pueda coger el móvil y mirar lo que hay en él sin tener que desbloquearlo de ninguna manera. Y si esto en casa quizá no te interesa, ten cuidado con hacerlo en el trabajo y sitios similares.

El sitio donde está esta opción en los ajustes va a cambiar dependiendo de tu versión de Android y la capa de personalización del fabricante. Lo mejor es buscar Sitios de confianza en el buscador de los ajustes. A veces, este desbloqueo ampliado puede aparecer en la sección de Pantalla de bloqueo, y otras puede estar en los ajustes de Seguridad y privacidad.

Para añadir sitios de confianza, vas a necesitar introducir tu PIN de bloqueo para que nadie pueda hacerlo por ti sin que lo sepas. Luego, irás a un mapa donde puedes elegir la ubicación exacta que quieras configurar como segura.

También puedes añadir dispositivos de confianza y detección corporal. Con ello, podrás hacer que el móvil se mantenga desbloqueado cuando se vincule a un dispositivo concreto, o cuando esté conectado a un smartwatch que permanece pegado a ti y no te has quitado.

Mantener desbloqueado el iPhone

En iOS no tienes la opción de añadir ubicaciones de confianza para desbloquear el móvil. Como alternativa, lo que puedes hacer es usar el Apple Watch para desbloquear tu iPhone. Esto hará que si Face ID o Touch ID fallan, en el caso de llevar un Apple Watch vinculado y desbloqueado el móvil se desbloqueará automáticamente también.

Este método no es seguro, ya que desbloqueará tu móvil siempre que estés cerca de él. Esto quiere decir que alguien que esté cerca podrá desbloquearlo en cualquier lugar siempre que se mantenga junto a ti. Y ya lo sabes, puedes despistarte y se pueden aprovechar de ello.

