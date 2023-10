Cómo desbloquear ajustes y funciones ocultos en Android Auto para cuando tienes root con XLauncher Unlocked

Vamos a explicarte cómo desbloquear funciones y ajustes ocultos en Android Auto, siempre en el caso de que tengas root en Android. El root es el acceso de superusuario, y aunque no es recomendado hacerlo, en el caso de que tengas un móvil rooteado tendrás acceso a nuevas opciones.

Nosotros no vamos a decirte cómo rootear Android, sino que una vez lo has hecho te diremos cómo usar una aplicación que te dará acceso también a las funciones y opciones ocultas de Android Auto. Esto lo vamos a hacer con la aplicación Android Auto XLauncher Unlocked, por lo que primero te diremos sus funciones.

Qué puedes hacer con esta aplicación

La aplicación de Android Auto XLauncher Unlocked o AAXLU es un lanzador de Android Auto. Esto quiere decir que es una manera alternativa de poder utilizar este sistema operativo, y nos da acceso a opciones que normalmente Google tiene limitadas para los usuarios. No funciona dentro de Android Auto, sino que funciona como alternativa.

Cuando la instalas, necesitarás darle permisos de root como superusuario. De ahí que vayas a necesitar tener el móvil rooteado en el caso de que quieras utilizarla. El proceso de rootear Android se ha facilitado en los últimos años, pero tiene tan pocos beneficios y tantos riesgos que no es común hacerlo. Pero si quieres estas opciones ocultas, lo necesitarás.

En cuanto a las opciones que ofrece, está por ejemplo la de activar el diseño de Material You que Google va desplegando muy lentamente en Android Auto.También accederás a opciones de desarrollo, a unos ajustes de desarrolladores para solucionar errores, ajustes de ingenieros, visor de eventos PRIMES o el test de calidad de las aplicaciones.

Realmente, casi todos estos ajustes son muy poco necesarios a nivel de usuario. Por lo tanto, igual que como asa con el root de Android, solo sirve cuando quieres curiosear en las entrañas de la aplicación.

También tiene una opción que puedes activar llamada Set the next used launch option as default, que te permite lanzar lo que quieras al abrir la aplicación. Así, por ejemplo, podrás acceder a los ajustes de Android Auto directamente con Material You.

Esta aplicación también interactúa con apps como LSposed, que te dan acceso al módulo de Xposed. Con esto, lo que consigues es validar algunas apps no bajadas de Google Play para usarlas con Android Auto, como Fermata, OsmAnd o Screen2Auto. Esto hace que puedas usar otras funcionalidades.

Cómo instalar AAXLU

Para instalar Android Auto XLauncher Unlocked o AAXLU, en primer lugar necesitas rootear Android. Y después, tienes que entrar en la página de Github del proyecto, donde podrás descargar su archivo APK. Luego, instalas esta aplicación de código abierto, y podrás empezar a trastear tras darle acceso root.

