He estado probando el iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 Ultra y Samsung S24 Ultra. Esta es mi comparativa en vídeo

En mis manos tengo tres de los mejores teléfonos de la historia: el Apple iPhone 15 Pro Max, el Xiaomi 14 Ultra y el Samsung Galaxy S24 Ultra. En este nuevo Versus los vamos a comparar para ver en qué apartados destaca uno sobre otro, porque todos ellos superan los 1.400 euros de precio, y seguro que quieres estar seguro de cuál de los tres es mejor.

Estamos hablando de dispositivos muy caros, que no son para todo el mundo. Pero si estás dispuesto a pagar por ellos, tienes que saber que ofrecen lo mejor de lo mejor en los apartados de pantalla, batería, rendimiento y cámara. Así que aquí os dejamos con nuestra comparativa en vídeo.

Creedme que no ha sido nada fácil hacer una comparativa entre tres teléfonos de tan buena calidad y tan ajustados. Como habéis podido ver en el vídeo, hay apartados en los que me he visto obligado a dar un punto a cada uno porque no hay prácticamente diferencias.

Aquí os dejamos con los resultados de nuestra comparativa en vídeo entre los mejores móviles de Apple, Xiaomi y Samsung.



Apple Iphone 15 pro max xiaomi 14 ultra samsung galaxy s24 ultra pantalla 0 puntos 0 puntos 1 punto rendimiento 1 punto 1 punto 1 punto batería 1 punto 0,5 puntos 0 puntos cámaras 1 punto 0 puntos 0 puntos total 3 puntos 1,5 puntos 2 puntos

Como veis, tenemos un empate entre el iPhone 15 Pro Max y el S24 Ultra, quedándose un punto por detrás el Xiaomi 14 Ultra. ¿Quiere esto decir que el Xiaomi es peor teléfono? No, ni muchísimo menos. Como digo al principio del vídeo, estamos ante tres de los mejores teléfonos de la historia que están realmente ajustados en todos los apartados, pero si sacamos la lupa y vemos apartado a apartado, hay pequeños detalles que sí marcan una pequeña diferencia que los hacen destacar, al menos un poquito.

