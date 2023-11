Ya sé cuál es el móvil con la mejor cámara del momento: gran comparativa fotográfica entre los mejores móviles de 2023

No podíamos dejar que 2023 cerrase sin nuestra gran comparativa fotográfica. En 2022 hubo una gran sorpresa a manos de OPPO, quien logró erigirse campeón en nuestras pruebas. Un año más, hemos enfrentado a los mejores exponentes en el territorio fotográfico para comprobar cuál es la mejor cámara del momento.

En cada fotografía de ejemplo encontrarás un enlace con los archivos originales, para que puedas comparar por ti mismo los resultados. No es sencillo concluir cuál es la mejor fotografía: se evalúa el rango dinámico de la escena, la fidelidad en colorimetría, el detalle al ampliar la imagen all 100%, la naturalidad general del procesado y todos aquellos elementos que, bajo nuestra perspectiva, deben estar en pleno equilibrio.

Este punto es importante: aquí no estamos evaluando el look de la fotografía ni llevando al terreno personal cuál nos gusta más. Damos la victoria a aquella fotografía que, a nivel técnico, haya resuelto mejor los retos que se le plantean.

La selección de fotografías tomadas no es aleatoria. Hemos escogido escenas en las que el procesado de estos teléfonos se pone al límite. Son escenas dentro de lo cotidiano, pero en las que se busca entender qué decisiones está tomando el teléfono a la hora de procesar la imagen. Hay un total de 14 escenas, por lo que cada una de ellas cuenta con una fotografía de ejemplo.

Para tener un escenario idílico serían necesarias una cantidad de fotografías que eternizarían la pieza. Pese a ello, estamos convencidos de que a lo largo de estas 14 escenas tendrás una visión más que completa de cómo entiende cada fabricante la fotografía. Escribo estas líneas sin saber aún quién será el ganador. Tan solo te animo a que, gane quien gane, disfrutes de la comparativa y analices por ti mismo los samples que te proporcionamos.

La selección de candidatos ha sido la siguiente:

Xiaomi 13 Ultra PVP en Xiaomi — 1.499,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Puede que te estés preguntando por qué no está el Huawei P60 Pro. La respuesta es tan simple como que no hay unidades disponibles para la prueba. Respecto a otro posible campeón, como OPPO Find X6 Pro, no se vende en España. Pese a las ausencias, el criterio es el mismo del año pasado: hemos escogido los móviles con mejor cámara del momento para comprobar cuál brilla más.

Ficha técnica de las cámaras traseras



Google pixel 8 pro iphone 15 pro max samsung galaxy s23 ultra honor magic 5 pro xiaomi 13 ultra sensor principal 50 MP f/1.7 1/1.31" OIS 48 MP f/1.8 1/1.28" Estabilización en sensor 200 MP f/1.7 1/1.3" OIS 50 MP f/1.6 1/1.12" OIS 50 MP f/1.9 o f/4.0 1" OIS sensor teleobjetivo 48 MP f/2.8 OIS 113mm (5x óptico) 1/2.55" 12 MP f/2.8 Estabilización en sensor 120mm (5x óptico) 1/3.06" Teleobjetivo 1: 10 MP

f/4.9

230mm OIS (zoom óptico 10x) Teleobjetivo 2 10 MP

f/2.4

70mm OIS (zoom óptico 3x) 50 MP f/3.0 OIS 90mm (3.5x óptico) Teleobjetivo 1: 50 MP

f/3.0

120mm (zoom óptico 5x) Teleobjetivo 2: 50 MP

f/1.8

75mm (zoom óptico 3.2x) sensor ultra gran angular 48 MP f/2.6 126˚ 12 MP f/2.2 120˚ 12 MP f/2.2 120˚ 50 MP f/2.0 122˚ 50 MP f/1.8 122˚ Selfie 10.5 MP f/2.2 20mm 12 MP f/1.9 23mm 12 MP f/2.2 26mm 12 MP f/2.4 100˚ (ultra gran angular) 32 MP f/2.0 22mm

Así son las apps de cámara y la experiencia con las mismas

Google Pixel 8 Pro

La app de cámara del Google Pixel 8 Pro ha dado un salto adelante en funcionalidades, pero un pequeño paso atrás en comodidad. Ahora es algo menos intuitiva, con unos modos manuales que por fin permiten disparar en alta resolución y en RAW a la máxima capacidad del sensor, pero poco amigables a nivel UI.

Para entender esta app de cámara es necesario hablar también de Google Fotos, la galería del Pixel. Este año hay una cantidad ingente de funciones IA para cambiar el cielo, borrar objetos, moverlos y en definitiva, modificar la foto hasta el extremo mediante IA.

Sobre la velocidad de disparo y procesado, sigue siendo una de las menos veloces. Las fotografías siguen tomando un rato para procesarse una vez que las hemos hecho.

iPhone 15 Pro Max

Con Apple casi todo sigue como siempre, salvando una importante novedad. A nivel de interfaz todo sigue en su sitio, pero este es el primer año que un teléfono dispara por defecto en 24 megapíxeles. Esto sitúa al iPhone en una importantísima ventaja competitiva este año, ya que al ampliar se deja ver el músculo de contar con imágenes con el doble de resolución de sus rivales.

Sigue siendo asimismo la aplicación que más rápido toma las fotos y la que mejor vista previa tiene. En contra, comentar que los ajustes de cámara se siguen haciendo desde los ajustes del sistema (cosas de Apple).

Samsung Galaxy S23 Ultra

La app de Samsung es una de las más completas y configurables. Es una de las que más modos tiene (comida, modo director, un buen modo Pro, etc.), y el principal pero es que Expert RAW, el modo de RAW personalizado, es realmente una aplicación externa que se integra como un modo adicional.

En el apartado de resultados explicaré cuál es la diferencia entre disparar en Expert RAW y disparar en RAW desde el modo Pro, ya que puede ser algo confuso. En cuanto a experiencia de usuario es sobresaliente: dispara rápido y el procesado de las imágenes es prácticamente inmediato.

Honor Magic5 Pro

Con la app de Honor tengo sensaciones encontradas. Objetivamente es completa, con todos los modos necesarios y bastante personalizables. El principal inconveniente es que es la misma interfaz de los móviles de Huawei hace unos cuantos años. Las tipografías, menús, animaciones... todo luce con un aire algo desactualizado.

Tampoco es especialmente rápida disparando, y faltan básicos como la integración nativa de Google Lens o la lectura automática de códigos QR.

Xiaomi 13 Ultra

La app de cámara del Xiaomi 13 Ultra que hemos utilizado puede diferir ligeramente de la que encontraremos en los teléfonos que se venden en España. Este Xiaomi 13 Ultra tiene una ROM china, es por esto que ves los menús en inglés. Salvando esto, la app de cámara de Xiaomi tiene una interfaz bastante actualizada.

A nivel visual convence bastante y en lo que más destaca, con diferencia, es en lo rápido que dispara. No hay apenas retraso a la hora de tomar distintas fotografías seguidas, y tampoco duda a la hora de procesarlas en la galería. Al igual que Samsung, también cuenta con dos modos de RAW que explicaremos más adelante.

Día

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra | iPhone 15 Pro Max | Google Pixel 8 Pro

Hemos escogido esta escena diurna en la que hay bastante información. Los objetos con más bordes están en la zona central. La esquina superior izquierda que puede bañar de luz difusa (glare) obliga al teléfono a usar bastante el HDR, a la par que en la zona inferior izquierda hay una sombra en la que no es nada sencillo rescatar información. Hay también bastantes elementos centrales y traseros con bordes a procesar. Es asimismo un un buen ejemplo para comprobar colorimetría bajo un escenario de luminosidad dura, aunque no en exceso.

Primero: Xiaomi 13 Ultra. A pesar de que no ha logrado controlar del todo las altas luces, la fotografía del Xiaomi 13 Ultra es la que más ha convencido. Es la que mejor controla los reflejos en la lente, la que mejor trabajo hace con el detalle en sombras y la que tiene un balance de blancos más preciso. Mientras el iPhone tiende al verde y el Pixel al magenta, el Xiaomi se ha mantenido en equilibrio. Hay algo de sharpening completamente innecesario, apreciable sobre todo en algunas zonas de vegetación.

Segundo: iPhone 15 Pro Max. En términos de naturalidad el iPhone 15 Pro Max lo ha hecho bastante bien. El principal problema es que el tinte general de la fotografía tiende bastante al verde. Del mismo modo, pese a ser el que mejor ha controlado las altas luces, lo ha hecho a base de matar sombras. Aún así, al ampliar incluso más allá del 100%, apreciamos un extra de naturalidad frente a sus rivales.

Tercero: Google Pixel 8 Pro. La fotografía del Pixel 8 Pro es de las más vistosas sin ampliar. Guarda un buen equilibrio entre altas luces y sombras, pero el tinte magenta de la fotografía es excesivo y hay una notable pérdida de nitidez por zonas. El Pixel no procesa la fotografía uniformemente, lo cual genera algunas distorsiones cromáticas, falta de detalle en algunas áreas y demás. Pese a ello, es una de las tres mejores fotografías en este primer escenario.

Sorprende en esta escena cómo han sufrido tanto el Honor como el Samsung. Las dos fotografías están bastante por debajo de lo esperado. Al ampliar en el Honor, apreciamos bastante efecto acuarela y una pérdida más que acusada en nitidez con emborronado en esquinas. El Samsung sufre niveles de ruido bastante altos, y el HDR no ha podido con la escena.

Fotografías en tamaño original.

Modo de máxima resolución

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 15 Pro Max | Xiaomi 13 Ultra

En este caso, la escena es relativamente sencilla. Hemos vuelto a sacar a Andy para comprobar la cantidad de detalle que pueden rescatar estos teléfonos. Aunque parezca un muñeco completamente plano, los años han hecho que la textura rugosa del cuerpo quede aún más marcada, una prueba excelente para comprobar el ejercicio de reducción de ruido o preservación de detalle que llegan a hacer estos teléfonos.

Este escenario es ideal para ver detalle, pero también valoramos el trabajo de procesado que se hace en modo de resolución máxima. De poco sirve que los fabricantes nos prometan 50 o 200 megapíxeles si el procesado es inferior al que vemos con Pixel Binning en modos de 12 o 24 MP.

Primero: Samsung Galaxy S23 Ultra. El Samsung y sus 200 megapíxeles tienen ciertas ventajas. He de decir que, pese a tener tamaña resolución, no hay tanta diferencia respecto al Xiaomi y que, en algunas zonas, incluso el iPhone con sus 48 MP logra alcanzar algo más de nitidez. No obstante, analizando el cómputo global de la fotografía, lo considero ganador.

Es más natural que el iPhone en detalle y, aunque el balance de blancos tiende más al azul de lo que debería, el buen trabajo que han hecho diferenciando procesado a 12 y 200 megapíxeles merece la pena.

Segundo: iPhone 15 Pro Max. El iPhone es ligeramente menos nítido que el Xiaomi, aunque está sorprendentemente cerca pese a tener un sensor más pequeño. El segundo puesto se lo lleva porque es el claro ganador en balance de blancos, HDR y colorimetría. Es la fotografía más cercana al disparo en automático, mientras sus rivales muestran un procesado mucho más alejado de la realidad cuando no pueden utilizar la técnica del Pixel Binning.

Tercero: Xiaomi 13 Ultra. A nivel de nitidez bruta, el Xiaomi vuelve a sacar una gran cantidad de músculo. Me ha decepcionado un poco que no haya sido capaz de controlar las altas luces del cielo, demostrando que el HDR no funciona de forma tan precisa cuando disparamos en modos de alta resolución.

También se observa algún toque magenta en la pegatina de Andy. Pese a estos errores en el procesado, me sigue fascinando lo natural que es esta cámara.

El Google Pixel 8 Pro lo ha hecho bien a nivel de nitidez, pero peca de ese vicio Pixel de hacer fotografías mucho más oscuras de lo que deben. El look es demasiado dramático, con colores muy apagados y representando una imagen completamente distinta a la realidad.

Respecto al Honor, no termino de entender qué ha pasado con la fotografía. Llegué a repetirla por si fuera algún error, pero no lo es. Además de estar completamente azul, a nivel de detalle no está a la altura de sus rivales.

Fotografías en tamaño original.

Ultra gran angular de día

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra | iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra

En la fotografía ultra gran angular, la misma escena en la que hicimos la fotografía diurna, juzgamos aspectos muy similares a la primera foto. Tenemos en cuenta las particularidades de la lente para no ser tan estrictos al analizar detalle en esquinas, aunque lo cierto es que el ejemplo nos ha servido para sacarle las costuras a los procesados cuando el sensor es más pequeño (e incluso cuando no lo es tanto).

Primero: Xiaomi 13 Ultra. La victoria del Xiaomi aquí es aplastante. El look de la escena es espectacular, prácticamente idéntico al que tenemos en la fotografía diurna. Al ampliar, es el que mayor cantidad de detalle preserva, una imagen muy equilibrada en la que se nota el músculo del sensor.

Segundo: iPhone 15 Pro Max. Sorprendente segundo puesto para un iPhone 15 Pro Max que, además de evitar el lens flare de algunos de sus rivales, ha logrado una fotografía bastante balanceada. Al igual que le pasó en la principal de día, las sombras están bastante apagadas. Pese a ello, las altas luces no generan distorsiones en el color de las hojas, se preserva una cantidad aceptable de detalle y la colorimetría es precisa.

Tercero: Samsung Galaxy S23 Ultra. Primer punto para el Samsung Galaxy S23 Ultra. Es más equilibrado que el iPhone en términos de trabajo en las sombras, aunque le ha costado bastante controlar las altas luces. Lo que le ha llevado al tercer puesto en lugar de al segundo ha sido que, al ampliar un poco, se observa un procesado bastante sucio.

Respecto al Honor, es el que más ha sufrido los destellos en la lente, además de tener una cantidad de detalle algo pobre.

Este procesado en ultra gran angular diurno no tiene justificación alguna.

Pero la mayor sorpresa ha sido el Pixel 8 Pro. Pese a tener un sensor nuevo el procesado es sencillamente malo. La escena está llena de ruido, manchas y la ausencia de detalle es completa, pese a que sin ampliar la escena luce más que correcta.

Fotografías en tamaño original.

Zoom máximo óptico de día

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra.

Primero: Samsung Galaxy S23 Ultra. Samsung sigue siendo imbatible en zoom. Es el único que cuenta con un segundo teleobjetivo capaz de llegar a x10 de forma óptica. Además, el procesado es incluso más natural en algunas zonas que lo que hemos llegado a ver en modo automático a 12 MP con sensor principal.

Xiaomi 13 Ultra | iPhone 15 Pro | Pixel 8 Pro. 5x

Segundo: Xiaomi 13 Ultra. Tras la victoria del Samsung, hemos comparado los tres zooms teleobjetivo x5. El Xiaomi es el ganador, mano a mano con el iPhone 15 Pro Max. Su look es algo menos natural, con menor carga de procesado.

Tercero: iPhone 15 Pro Max. El iPhone 15 Pro Max tiene un 120mm espectacular, aunque es algo inconsistente. En esta ocasión ha forzado un poco los bordes, lo que le ha hecho perder frente al Xiaomi. Pese a ello, ha hecho la mejor fotografía en rango dinámico, y algunas zonas llegan a ofrecer más información que en la fotografía del Xiaomi.

Como puedes ver, la fotografía del Pixel vuelve a ser oscura y la nitidez escasea, al estar bastante emborronada.

Honor Magic5 Pro

Pero las costuras se las hemos sacado al Honor Magic5 Pro, con importantes distorsiones en color, manchas que acaban con toda nitidez y problemas para controlar los reflejos. El gigantesco módulo de cámara, como vimos en la review, no trata la incidencia solar con demasiado cariño.

Fotografías en tamaño original.

Modo RAW

No me escondo, he sudado sangre para dar a los ganadores con el modo RAW. Este año el nivel es demencial, con sensores de una pulgada, distintos tipos de RAW, etc. Aquí ha sido necesario hacer dos tipos de comparativa: el modo RAW de cada teléfono, y el modo de RAW apilado en los Samsung Galaxy S23 Ultra y Xiaomi 13 Ultra contra la propia versión en RAW "normal", para quedarme con uno de ellos. Un pequeño resumen para que entiendas qué pasa en estos modos.

Samsung Galaxy S23 Ultra : modo RAW Pro (RAW del modo Pro). Resolución máxima de 50 megapíxeles, RAW crudo. Modo Expert RAW (submodo en los modos de cámara). Resolución máxima de 50 megapíxeles, RAW apilado (suma de distintas fotografías) y ligeramente procesado, perfil propio.

: modo RAW Pro (RAW del modo Pro). Resolución máxima de 50 megapíxeles, RAW crudo. Modo Expert RAW (submodo en los modos de cámara). Resolución máxima de 50 megapíxeles, RAW apilado (suma de distintas fotografías) y ligeramente procesado, perfil propio. Google Pixel 8 Pro : modo RAW, apilado, procesado y con perfil propio. 50 megapíxeles.

: modo RAW, apilado, procesado y con perfil propio. 50 megapíxeles. Honor Magic5 Pro : modo RAW, crudo y resolución máxima de 50 megapíxeles.

: modo RAW, crudo y resolución máxima de 50 megapíxeles. iPhone 15 Pro Max . modo ProRAW. Procesado, apilado, perfil propio y resolución de 48 megapíxeles.

. modo ProRAW. Procesado, apilado, perfil propio y resolución de 48 megapíxeles. Xiaomi 13 Ultra: modo RAW, crudo y resolución máxima de 50 megapíxeles. Modo UltraRAW, RAW apilado de varias imágenes y resolución máxima de 50 megapíxeles.

En resumidas cuentas, hay teléfonos que cuentan con modos de RAW sin procesar, pero que también apuestan por modos que apilan distintas fotografías para obtener más rango dinámico. Google y Apple apuestan directamente por modos RAW previamente pre-procesados. Honor es la que menos apuesta por el RAW, permitiendo este modo pero tan solo en resolución de 12 megapíxeles.

Samsung Galaxy S23 Ultra. RAW (Pro) convertido a JPEG | Expert RAW convertido a JPEG

Google Pixel 8 Pro. RAW convertido a JPEG

Honor Magic5 Pro. RAW convertido a JPEG.

iPhone 15 Pro Max. ProRAW convertido a JPEG

Xiaomi 13 Ultra. RAW | UltraRAW

Samsung Galaxy S23 Ultra | Xiaomi 13 Ultra | iPhone 15 Pro Max

Primero: Samsung Galaxy S23 Ultra. Todavía recuerdo el espectacular momento en el que vi por primera vez el RAW de 50 MP del Samsung Galaxy S23 Ultra. Es exactamente lo que le pido a la fotografía móvil y la prueba de que la fotografía computacional lleva años robándonos la naturalidad.

Es un archivo espectacular, nada que ver con Expert RAW y su agresivo procesado. Si hay cierta carga de altas luces no será fácil recuperarla, pero es lo más parecido al RAW de una cámara fotográfica en la actualidad.

Segundo: Xiaomi 13 Ultra. A nivel de detalle, el Xiaomi no tiene menos que el Samsung, es un empate técnico. Lo único que le hace llevarse el segundo puesto es que el Samsung ha sido algo más preciso interpretando ciertos tonos rojizos de la piel, una diferencia mínima. El RAW de Xiaomi es sencillamente brutal, abriendo la puerta a procesar por nosotros mismos una fotografía en bruto tomada con un sensor de una pulgada.

Tercero: iPhone 15 Pro Max. El tercer puesto es para el iPhone. Con diferencia, ProRAW es el archivo que mejor nos deja trabajar a la hora de editar. Al no perder tanta información de rango dinámico como sus rivales, no solemos perder tanto las altas luces. Es también bastante fácil crear un atajo para convertir directamente ProRAW a JPEG y, al venir ProRAW ya preprocesado, la fotografía se puede usar en redes sociales.

Respecto al Honor, decir que me ha encantado su RAW pese a no contar con 50 megapíxeles. Teniendo el último procesador de Qualcomm y un sensor de una pulgada, he echado en falta ambición en modos RAW y la posibilidad de disfrutarlo en tamaño completo.

El RAW del Pixel también es bárbaro en detalle, pero su perfil de Lightroom es bastante extraño. No es fácil procesar las imágenes de este teléfono ni es posible remplazar el perfil de Google por el de Adobe, por lo que no es posible (de momento) dejar la imagen 100% editada a nuestro gusto.

Fotografías en tamaño original.

Retrato a persona de día

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | Honor Magic5 Pro

Primero: iPhone 15 Pro Max. Lo que ha logrado Apple con el tetraprisma y el modo retrato es algo sencillamente espectacular. La naturalidad de la fotografía, la segmentación del pelo, precisión en el procesado del tono de piel. La fotografía es sobresaliente punto por punto.

Segundo: Samsung Galaxy S23 Ultra. Muy de cerca está el Samsung, que no se ha llevado el podio por no lograr exponer de una forma tan precisa, así como por algunos errores en el mapa de segmentación (si te fijas en la imagen completa, hay algunas ramas que se quedan flotando). Pese a ello, un retrato brutal, con una cantidad de detalle calcada a la del iPhone, ruido natural y un tratamiento de las altas luces menos agresivo, pero impecable.

Tercero: Honor Magic5 Pro. Primer punto para el móvil de Honor. No me ha gustado el exceso de contraste y saturación de este teléfono, que fuerza bastante la foto. El tono de piel también es mucho más pálido, alejado de la realidad. Pese a ello, frente a Pixel y Xiaomi tenemos mucho mejor recorte y la segmentación del pelo es la mejor en esta escena.

El Xiaomi flaquea un poco en retrato. Color, contraste, falta de nitidez... No termina de estar del foto afinado. Con el Pixel estoy bastante decepcionado, como ya comenté en la review. La falta de nitidez es muy acusada, y no hay justificación a que no pueda utilizar el teleobjetivo x5 para el modo retrato. Por defecto se hacen 2x y tan solo podemos bajar hasta 1.5x. En otras palabras, ni podemos hacer retrato con el teleobjetivo ni podemos hacer retrato aprovechando todo el sensor con el 1x.

Fotografías en tamaño original.

Retrato a objeto de día

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | Xiaomi 13 Ultra

Primero: iPhone 15 Pro Max. El teleobjetivo x5 del iPhone vuelve a ser una herramienta impresionante para el modo retrato. El balance de blancos es prácticamente perfecto, a nivel de detalle, si bien hay cierto forzado artificial en los bordes, el re

Segundo: Samsung Galaxy S23 Ultra. De nuevo, el Samsung Galaxy S23 Ultra roza la excelencia, salvando que el balance de blancos ha girado hacia el azul no sé muy bien por qué. Por lo demás, una fotografía muy nítida, con un recorte excelente en los bordes.

Tercero: Xiaomi 13 Ultra. La falta de nitidez frente a sus rivales se hace patente, pero el Xiaomi lo ha hecho mejor que el Pixel y el Honor.

Fotografías en tamaño original.

Interiores

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro

Xiaomi 13 Ultra

La fotografía de interiores siempre suele generar discordia. Los fabricantes nos han acostumbrado a mostrar más luz de la que realmente hay, haciendo pensar a buena parte de los usuarios que la mejor foto es la que más luminosidad genera.

En esta escena hemos evaluado el tratamiento del color (el rojo es todo un reto para los sensores en baja luz), el procesado del detalle en las zonas de sombra, el control de las altas luces traseras y, como siempre, el equilibrio general de la escena. Recomiendo especialmente ampliar esta escena con paciencia en PC, para comprobar el procesado en las zonas de sombra.

iPhone 15 Pro Max | Google Pixel 8 Pro | Xiaomi 13 Ultra

Primero: iPhone 15 Pro Max. Sí, la fotografía del iPhone es algo más oscura que el resto, pero está (mucho) mejor procesada. Para empezar, es la única con un balance de blancos preciso. Respeta el cierto grado de calidez que entraba por la ventana y no sobresatura el rojo.

La delicia para los amantes del detalle viene al ampliar en zonas de sombra. El iPhone es el único de los cinco que ni ha lavado ni genera pequeñas manchas por falta de información. El detalle en las zonas más complejas de la fotografía es impresionante, más aún teniendo en cuenta que no cuenta con un sensor especialmente grande respecto a sus rivales.

Segundo: Google Pixel 8 Pro. El Google Pixel 8 Pro lo ha hecho especialmente bien. En HDR tiene algo más de músculo, levantando un poco más las sombras. Pero el precio de tomar esta decisión es obtener una imagen menos limpia, con un ruido algo desagradable (no es un ruido natural), pero manteniendo información.

Tercero: Xiaomi 13 Ultra. Con un sensor de una pulgada, esperaba que el Xiaomi 13 Ultra mostrara algo más de músculo. No ha podido con la zona de la cadena, en la que tan solo apreciamos una mancha completamente negra. No ha sido capaz de procesar la información de las sombras, pese a haber aumentado la luminosidad en algunas zonas, como la central de la imagen.

Por el lado del Honor y el Samsung, ambos han lavado muchísimo, acabando con toda naturalidad de la fotografía.

Fotografías en tamaño original.

Noche

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra | Honor Magic5 Pro

Esta escena no tiene activo el modo noche por defecto, aunque el tiempo de exposición de los teléfonos nos chiva que hacen un esfuerzo extra para captar luminosidad. De nuevo, aquí no buscamos la fotografía más iluminada, sino la más "fiel" a la realidad, entrecomillando porque ninguno de los tres ha logrado una fotografía realista.

Ha sido especialmente difícil elaborar el podio, ya que la fotografía nocturna sigue siendo el gran reto incluso en gama alta.

Primero: Xiaomi 13 Ultra. El potencial del Xiaomi 13 Ultra se deja ver de noche. No necesita recurrir al sharpening, siendo una delicia ver cómo quedan resueltos los bordes de la zona central. El trabajo de exposición, aunque algo alta, también es correcto, y aunque satura de más el naranja (todos menos el iPhone han sobresaturado esas luces), la escena queda bien resuelta.

Segundo: Samsung Galaxy S23 Ultra. El procesado del Samsung por la noche no convence demasiado. La imagen está lavada y tiene ruido al mismo tiempo, algo sorprendente. Pese a ello, mejor en rango dinámico y algunos bordes respecto a varios de sus rivales.

Tercero: Honor Magic5 Pro. Escoger el tercero no ha sido fácil: todas las fotografías tienen un procesado terrible. El iPhone 15 Pro Max tiene más nitidez en algunas zonas de la escena, pero apenas tiene rango dinámico. El Pixel 8 Pro pierde nitidez a lo largo de toda la escena... Lo cual nos deja con el Magic5 Pro como tercero.

Fotografías en tamaño original.

Noche con modo noche

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 15 Pro Max

Primero: Xiaomi 13 Ultra. En esta misma escena, pero con el modo noche activo, la victoria sigue siendo del Xiaomi 13 Ultra. La sobresaturación de los tonos cálidos está presente, pero es la imagen más equilibrada.

Segundo: Samsung Galaxy S23 Ultra. El Samsung sigue sin convencer por la noche, pero el resto de sus rivales no lo hace mucho mejor. La sobresaturación en modo noche es algo que los fabricantes tienen que empezar a mirar.

Tercero: iPhone 15 Pro Max. La fotografía del iPhone 15 Pro Max toma el camino contrario y está bastante apagada en color. No obstante, en este caso la fotografía del Honor está procesada al máximo nivel, errando en color, lavando bastante, etc.

El Pixel sigue perdiendo nitidez a lo largo de toda la escena, incluida la zona central. El HDR también ha corregido de más, empastando algunas altas luces.

Fotografías en tamaño original.

Ultra gran angular de noche

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Pro

Si de noche con el sensor principal no han convenido los resultados, ponerlos a fotografiar sin modo noche y con ultra gran angular es el reto más exigente en esta comparativa. En esta escena no tendrá tanto peso el detalle fino de la imagen. ya que todos agonizan ahí (unos más que otros). Valoramos también la capacidad de captar luminosidad de sensores y lentes, ya que entendemos que es lo que se busca en una fotografía de este tipo.

Primero: Xiaomi 13 Ultra. Sencillamente espectacular lo del Xiaomi 13 Ultra en ultra gran angular. Se nota la pérdida de calidad respecto al sensor principal, pero ha barrido al resto de sus rivales a la hora de ampliar la imagen y comprobar qué está sucediendo. Sigue habiendo saturación de más, pero hay un buen equilibrio entre captación de luz, detalle y control de altas luces.

Segundo: Google Pixel 8 Pro. El Pixel ha sorprendido bastante en esta escena. De día encontramos un grano terrible, pero esta imagen está relativamente limpia. Es equilibrado en color y, si no bien no llega a la nitidez del Xiaomi 13 Ultra, sí que tiene un rango dinámico similar.

Tercero: Honor Magic5 Pro. Vaya por delante que el procesado el Honor Magic5 Pro no ha sido nada, nada bueno. De hecho, en nitidez está muy por detrás del iPhone 15 Pro. Algunas zonas, muy lavadas, están completamente manchadas. Pese a ello, es una imagen mejor iluminada, con más rango dinámico en las sombras y con unos colores menos apagados.

Fotografías en tamaño original.

Zoom máximo de noche

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

iPhone 15 Pro Max | Xiaomi 13 Ultra | Honor Magic5 Pro

Primero: iPhone 15 Pro Max. Es sorprendente cómo el iPhone 15 Pro Max logra mantener la nitidez por la noche. Si bien empiezan a notarse las costuras en el sensor, es la imagen más nítida y la única que preserva algo de ruido natural. También es la fotografía más fiel a la realidad, manteniendo un color sin tanto punch.

Segundo: Xiaomi 13 Ultra. El Xiaomi 13 Ultra le sigue de cerca en detalle, acabando con el ruido pero sin lavar de forma agresiva. Xiaomi lo ha hecho muy bien con su teleobjetivo este año, aunque encontramos de nuevo esa sobresaturación sobre todo en el azul.

Tercero: Honor Magic5 Pro. El Honor no lo ha hecho nada mal con su zoom 3.5x. No es el más musculoso en teleobjetivo, pero ha logrado rescatar más detalle que el x5 del Google Pixel 8 Pro.

Pudiera pensarse que el Samsung Galaxy S23 Ultra está en desventaja por luchar con su x10 (el cual le ha dado la victoria en zoom diurno), pero lo cierto es que su lente es incluso más luminosa (f/2.4 vs el f/2.8 o f/3.0 de sus rivales), por lo que no se justifica el procesado que ha tenido en esta escena.

Fotografías en tamaño original.

Retrato nocturno

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

iPhone 15 Pro Max | Xiaomi 13 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra

Para el retrato nocturno hemos sido algo benévolos y les hemos puesto las cosas "fáciles". Escena de noche pero con buena iluminación, elementos de fondo para la generación de bokeh e iluminación relativamente neutra para que el trabajo con el balance de blancos no sea complejo. El objetivo es ver de lo que son capaces.

Primero: iPhone 15 Pro Max. Impresionante retrato el del iPhone 15 Pro Max, en todos los sentidos. Naturalidad y precisión en el rostro, segmentación de imagen, bokeh... Es prácticamente el ejemplo perfecto de lo que le pediría a un retrato nocturno.

Segundo: Xiaomi 13 Ultra. Sorprende la fotografía del Xiaomi, por su naturalidad, cantidad de detalle alta y por ser especialmente suave en el bokeh (tanto que tuve que comprobar que realmente estaba activo el retrato). La piel es más pálida de lo normal y hay un pequeño exceso en exposición, pero el resultado es sobresaliente.

Tercero: Samsung Galaxy S23 Ultra. La fotografía del Samsung también es brutal, muy similar a la del iPhone. La pega es que, al ampliar, vemos que hay bastante ruido en la imagen y que el recorte se ha comido trozos del pelo.

Sorprende la pérdida de liderazgo de Google en retrato, con una imagen mal segmentada, oscura y falta de nitidez. La del Honor tiende demasiado al magenta y queda algo lejos del podio.

Fotografías en tamaño original.

Selfie

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic5 Pro

iPhone 15 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | Honor Magic5 Pro

Primero: iPhone 15 Pro Max. Hasta hace unos años, hablar del selfie del iPhone era hablar de un desastre. Desde hace unas pocas generaciones, es el rival a batir. Colorimetría, detalle fino, interpretación de la piel... El selfie del iPhone es con diferencia el más equilibrado, salvando que ha sido incapaz de rescatar el cielo.

Segundo: Samsung Galaxy S23 Ultra. El Samsung sigue con ese HDR ligeramente inferior al de algunos de sus rivales, y ha generado un tono bastante rojizo en la zona del pelo. Pese a ello, a nivel de detalle es el único que está a la altura del iPhone, y aunque la piel es ligeramente más amarillenta de la cuenta, hace un ejercicio aceptable con el color.

Tercero: Honor Magic5 Pro. El selfie del Honor Magic5 Pro es el más angular y, con diferencia, el que mejor ejercicio ha hecho con el rango dinámico. El cielo no está quemado y hay información en las sombras. El punto negativo es que la sobresaturación está demasiado marcada y que sigue habiendo un ejercicio de lavado agresivo en pieles (incluso con el modo belleza desactivado) que acaba con todo rastro de nitidez natural en el rostro.

Por el lado del Xiaomi 13 Ultra, el resultado está completamente desalineado con lo que hemos visto en la cámara trasera. La gestión de la luz difusa no es del todo buena en nuestra escena escogida, hay tintes rojizos, etc. En la review apunté que "El selfie desentona por completo con lo que hemos visto en el resto del dispositivo" y, tras unas cuantas actualizaciones, todo sigue igual.

El Pixel ha balanceado demasiado hacia tonos fríos, y tiene un procesado bastante artificial que no representa la naturalidad de la escena.

Fotografías en tamaño original.

Y el ganador es...

Bastante ajustado con Xiaomi, el ganador de nuestra gran comparativa es el iPhone 15 Pro Max. El salto en nitidez gracias a los 24 megapíxeles, la nueva inclusión del teleobjetivo x5, el ser imbatible en modo retrato y la naturalidad en selfie le han hecho puntuar en prácticamente todos los escenarios.

Este es un año de contrastes. Tengo claro que el mejor exponente en zoom diurno es el Samsung Galaxy S23 Ultra, que el Xiaomi tiene una cantidad brutal de músculo cuando disparamos de noche, y que los modos RAW están llegando a ofrecer un nivel de nitidez con el que llevo soñando desde hace tiempo.

Por el lado de Google, como comenté en la review, echo en falta un esfuerzo extra para adaptar el procesado de imagen a los nuevos sensores. La compañía sigue procesando las imágenes al estilo del Pixel 2 XL. Un look propio y que puede convencer a muchos, pero que se aleja de la naturalidad de sus rivales y que genera ciertos artefactos y pérdidas de nitidez importantes. Honor tiene una cámara musculosa con sensor de una pulgadas, aunque algunas debilidades le impiden acceder al podio.

La fotografía móvil está en un nivel más alto que nunca. Pudiera parecer una afirmación obvia, pero se están empezando a notar las evoluciones en el procesado, con tecnologías HDR más controladas, modos retrato cada vez más precisos y, sobre todo, un RAW que nos demuestra que no estamos tan lejos de la naturalidad que algunos llevamos años pidiendo a los teléfonos.



Samsung galaxy s23 ultra google pixel 8 pro honor magic5 pro iphone 15 pro max xiaomi 13 ultra dia auto - 3º (1 punto) - 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) dia máx res 1º (3 puntos) - - 2º (2 puntos) 3º (1 puntos) ultra gran angular 3º (1 punto) - - 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) zoom máximo día 1º (3 puntos) - - 3º (1 punto) 2º (2 puntos) modo raw 1º (3 puntos) . - 3º (1 punto) 2º (2 puntos) retrato persona día 2º (2 puntos) - 3º (1 punto) 1º (3 puntos) - Retrato objeto día 2º (2 puntos) - - 1º (3 puntos) 3º (1 punto) interiores - 2º (2 puntos) - 1º (3 puntos) 3º (1 punto) noche auto 2º (2 puntos) - 3º (1 punto) - 1º (3 puntos) Noche modo noche 2º (2 puntos) - - 3º (1 punto) 1º (3 puntos) gran angular noche - 2º (2 puntos) 3º (1 punto) - 1º (3 puntos) teleobjetivo noche - - 3º (1 punto) 1º (3 puntos) 2º (2 puntos) retrato noche 3º (1 punto) - - 1º (3 puntos) 2º (2 puntos) selfie 2º (2 puntos) - 3º (1 punto) 1º (3 puntos) - suma final 21 puntos 5 puntos 5 puntos 27 puntos 26 puntos