Gran comparativa fotográfica entre los mejores móviles de lo que llevamos de 2022: ha nacido un nuevo rey

2022 nos ha traído sólidas propuestas en la gama alta. En el segmento premium las miradas se centran en el apartado de las cámaras y, un año más, hemos reunido a los mejores móviles fotográficos para comparar a fondo su desempeño. Los gama alta más relevantes de lo que llevamos de año, enfrentados cara a cara.

Te recomendamos encarecidamente, además de disfrutar con detenimiento de la comparativa, revisar por ti mismo los archivos originales que te dejaremos enlazados en cada apartado. Concluir cuál es el mejor móvil fotográfico requiere analizar de forma exhaustiva la nitidez de la imagen, rango dinámico, colorimetría, naturalidad del procesado y demás elementos que, de ser descritos minuciosamente, eternizarían este ya extenso texto.

Al igual que el pasado curso, hemos analizado a fondo cada uno de los sensores de estos teléfonos, incluyendo en este 2022 el análisis de aspectos como el formato RAW. Este nos ayudará a saber de qué es capaz realmente el sensor, y cuán afinado (o desafinado) está el procesado de estos teléfonos. También, durante la comparativa, te iremos contando quién gana y por qué en cada foto. Esto te permitirá tener más frescos los puntos débiles y fuertes de los teléfonos a lo largo del artículo. Estos son los candidatos a mejor móvil fotográfico de 2022:

Ficha técnica de las cámaras traseras

GOOGLE PIXEL 6 PRO IPHONE 13 PRO MAX SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA XIAOMI 12 PRO ONEPLUS 10 PRO OPPO FIND X5 PRO REALME GT2 PRO HUAWEI P50 PRO SENSOR PRINCIPAL 50 MP, OIS

f/1.9

Sensor 1/1.31" 12 MP, estabilización en el sensor

f//1.5

Sensor 1/1.65" 108 MP, OIS

f/1.8

Sensor 1/1.33" 50 MP, OIS

f/1.9

Sensor 1/1.28" 48 MP, OIS

f/1.8

Sensor 1/1.43" 50 MP, OIS de cinco ejes

f/1.7

Sensor 1/1.56" 50 MP, OIS

f/1.8

Sensor 1/1.56" 50 MP OIS

f/1.8

Ssensor 1/1.7" SENSOR TELEOBJETIVO 48 MP OIS

f/3.5

Sensor 1/2"

Zoom óptico 4x 12 MP OIS

f/2.8

Zoom óptico 3X 10 MP, f/4.9, zoom óptico 10X, OIS

10 MP, f/2.4, zoom óptico 3X, OIS 50 MP

f/1.9

Zoom óptico 2X 8 MP, OIS

f/2.4

zoom óptico 3.3X 13 MP

f/2.4

Zoom óptico 2X - 64 MP, OIS

f/3.5

Zoom óptico 3.5X SENSOR ULTRA GRAN ANGULAR 12 MP

f/2.2 12 MP

f/1.8 12 MP

f/2.2 50 MP

f/2.2 50 MP

f/2.2 50 MP

f/2.2 50 MP

f/2.2 13 MP

f/2.2 OTRAS LENTES No LiDAR - - - - Cámara microscópica

3 MP

f/3.3

40 aumentos Cámara monocromo de 40 megapíxeles

f/1.6

Así son las apps de cámara y la experiencia con las mismas

Google Pixel 6 Pro

La app del Pixel es la más minimalista de estos ocho teléfonos. Su interfaz es simple, con controles bastante personalizados para cada uno de los modos de disparo (noche, retrato, automático, etc.) y con especial integración con servicios de Google desde los ajustes. Tenemos integración con las sugerencias de Google Lens, opción de activar la agrupación de caras frecuentes para Google Fotos, y un acceso directo para compartir las fotografías en nuestras apps más usadas.

Respecto a la experiencia de uso, es rápida disparando y satisfactoria. La única pega que le ponemos es que su vista previa es de muy baja calidad (a pesar de que procesa el HDR en tiempo real). Hasta que no disparemos la fotografía, no sabremos cómo ha quedado, ya que la vista previa no tiene apenas pre-procesado, y muestra una cantidad de ruido considerable.

Google Pixel 6 Pro - Smartphone Android 5G Desbloqueado con cámara de 50 megapíxeles y Lente Gran Angular de 128 GB - Negro tormentoso Hoy en Amazon por 789,01€ PVP en Google Store 899€

iPhone 13 Pro Max

La app de cámara del iPhone también es bastante sencilla, y la gran pega es que, por cosas de iOS, buena parte de sus ajustes están dentro de los propios ajustes del iPhone. Salvando este paso extra que hay que dar, es una app sencilla, con todos los modos a mano, muy poco configurable y con un añadido nuevo para esta generación: unos modos predeterminados de cámara que permiten disparar más cálido, más frío, con menos contraste, con menos, etc.

Si bien la app del iPhone no es la más configurable, es la ganadora en experiencia de usuario. Es la más rápida disparando, no hay lag de ningún tipo y la vista previa es la de mayor calidad de esta comparativa. El HDR también se procesa en tiempo real, la única que logra esto, junto al Pixel 6 Pro.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Turno para la app de cámara de Samsung. No hay demasiadas quejas por este lado. La app es completa (quizás algo caótica en los modos de zoom), tiene unos ajustes muy completos y nos permite configurar al gusto los elementos del carrusel horizontal. La vista previa es de calidad (pese a no procesar el HDR en tiempo real) y tiene algunos añadidos, como escoger el tono que tendrán los selfies (natural, intenso).

Respecto a la experiencia de uso, es más que correcta. No es la más rápida disparando, pero no hay demasiado lag al pasar entre modos, abrir ajustes y demás. Quizás echamos en falta un extra de fluidez, al ser un app tan densa no se mueve del todo ágil, pero la experiencia final es agradable.

Xiaomi 12 Pro

Respecto a Xiaomi, cuenta con una app sencilla a nivel visual, pero completa en cuanto a funciones. Tenemos, directamente, acceso rápido al HDR en la parte superior, con curiosos modos ocultos como el 'superluna' dentro de 'más' opciones. A pesar de ser un terminal asiático, se integra con Google Lens y su interfaz es más similar a la del iPhone que a la de la antigua línea de diseño de MIUI, lo cual no es necesariamente negativo.

La experiencia de uso es mejorable, y es que Xiaomi dispara algo lento cuando se activa el HDR. Al no tener demasiada carga de pre-procesado, en cuanto se activa el disparo HDR y pulsamos el obturador, la fotografía tarda cerca de un segundo en dispararse, como ya nos pasó con el Xiaomi Mi 11 Ultra. No es un problema mayor, pero es el más lento disparando en HDR.

OnePlus 10 Pro, OPPO Find X5 Pro y Realme GT2 Pro

Los tres teléfonos del grupo BBK merecen ser agrupados, ya que la app de cámara es clónica en estos teléfonos, al tener una ROM basada en ColorOS. Tenemos accesos rápidos al HDR, integración directa con Google Lens, y todos los modos que necesitamos en el carrusel.

La experiencia de uso es bastante buena, con gran velocidad de disparo, ni rastro de lag al movernos entre los elementos de la cámara, con el pecado de una vista previa que podría procesar HDR en tiempo real, pero que sigue sin hacerlo.

OnePlus 10 Pro 5G con 12GB RAM y 256GB de Memoria con Cámara Hasselblad de Segunda generación para móvil - 2 años de garantía - Emerald Forest Hoy en Amazon por 999,00€

Huawei P50 Pro

La app de Huawei hinca la rodilla frente a su competencia. En primer lugar, porque muchas de las opciones básicas hay que activarlas desde los ajustes de la cámara, mientras que todos sus rivales Android permiten hacerlo con accesos directos. Hablamos de aspectos simples como cambiar la resolución de un vídeo o su velocidad de fotogramas. Los iconos de la cámara tampoco son de lo más intuitivo y la interfaz, por la triste situación que separa a Huawei de Google, se ha quedado algo anticuada.

Respecto a la experiencia de uso, es el que más lento dispara, con diferencia. Hay un importante retardo entre la pulsación del obturador y la fotografía final, hasta el punto en el que es bastante fácil perder nitidez en una fotografía a pleno sol, simplemente, porque no ha disparado rápido.

Día

Pixel 6 Pro | Xiaomi 12 Pro | iPhone 13 Pro Max.

Primero: Google Pixel 6 Pro. Hemos escogido una escena diurna con bastante información, desde el texto en elementos lejanos a edificios y vegetación en esquinas (en ellas suele generarse más distorsión) con sombras complejas. El Pixel 6 Pro resuelve la imagen destacando sobre todo en rango dinámico (su Smart HDR aquí tiene pocos rivales), pero también en detalle.

Segundo: Xiaomi 12 Pro. Es asombrosa la cantidad de información que rescata en las sombras, el detalle natural que ofrece con su sensor y la nitidez que mantiene en los bordes de la imagen.

Tercero: iPhone 13 Pro Max. Algo le sucede a Apple con las sombras esta generación, ya que mata el rango dinámico en algunas de ellas. Pese a esto, genera menos artefactos en la imagen que duros rivales como el OPPO Find X5 Pro y, a nivel de detalle, queda por encima del resto de competidores.

Sorprendente aquí lo errática que es la colorimetría del Huawei P50 Pro y el ruido que genera el S22 Ultra en sombras, algo que apreciaréis de acceder a las imágenes originales. El OPPO Find X5 Pro se desenvuelve bastante bien, por encima de Realme y OnePlus.

Fotos de día en calidad original.

Modo de máxima resolución

iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S22 Ultra | OPPO Find X5 Pro.

Primero: iPhone 13 Pro Max. En esta fotografía buscamos comprobar si hay más detalle en sensores de más megapíxeles. Curiosamente el iPhone es el que, con diferencia, tiene más detalle fino. El ruido está bastante controlado y queda bastante lejos de algunos de sus rivales con 50 megapíxeles.

Segundo: Samsung Galaxy S22 Ultra. Controla algo peor el ruido y, al ser un sensor enorme, cuesta algo hacerle mantener el foco. No obstante, un resultado sobresaliente.

Tercero: OPPO Find X5 Pro: Si vuelves hacia arriba verás que la foto del OPPO es la más oscura y, a priori, menos apetecible. No juzgamos luminosidad aquí ya que, al activar la alta resolución, desactivamos el Pixel Binning que tanto les ayuda a captar luz. Buscamos detalle y naturalidad en bruto del sensor y, a pesar de que el OPPO tiene algo de ruido en este modo, se lleva un merecido tercer puesto.

Fotos a máxima resolución en calidad original.

Ultra gran angular de día

OPPO Find X5 Pro | Google Pixel 6 Pro | Xiaomi 12 Pro.

Primero: OPPO Find X5 Pro. Es el más balanceado y el que más detalle logra, pese a caer respecto al sensor principal. Muy poca pérdida de nitidez en esquinas y fotografía muy balanceada, algo complicado en este tipo de disparos.

Segundo: Google Pixel 6 Pro. Aunque a nivel de colorimetría no ha sido el más certero, es sorprendente la poca pérdida de calidad que hay respecto al sensor principal. La IA de Google ayuda bastante a tener fotografías gran angular más que decentes.

Tercero: Xiaomi 12 Pro: Acusa cierta sobresaturación en el cielo comparado, sobre todo, con el OPPO. No obstante, resuelve bastante bien las esquinas, el detalle general es más que aceptable para el tipo de sensor y el proceso es más natural que el resto de sus rivales.

Fotos ultra gran angular de día en calidad original.

Zoom máximo óptico de día

Samsung Galaxy S22 Ultra | Google Pixel 6 Pro | Huawei P50 Pro

Primero: Samsung Galaxy S22 Ultra. De día, el teleobjetivo periscópico 10X del Samsung Galaxy S22 Ultra no tiene rivales. Es sorprendentemente nítido, consistente con el sensor principal y el que más acerca de toda la gama alta manteniendo un buen grado de detalle cuando hay suficiente luz.

Segundo: Google Pixel 6 Pro: El teleobjetivo 4X del Google Pixel 6 Pro es una de las sorpresas del año. Funciona excelente resolviendo el rango dinámico, detalle y balanceando bien la fotografía.

Tercero: Huawei P50 Pro: Este año no hay ambición desmedida en zoom, y se conforma con un 3.5X. Es bastante nítido, de los más naturales en la comparativa y muy bien resuelto para nuestros disparos diurnos. Merecido tercer puesto, al preservar el color un paso por debajo del Pixel.

Aquí destacar lo mal que lo hace Apple en zoom con un 3X óptico que, a nivel de detalle, se asemeja más a un zoom digital. El Realme GT2 Pro ni siquiera participa aquí, ya que no tiene ningún grado de zoom óptico, su principal carencia.

Fotos zoom máximo óptico en calidad original.

Macro

Realme GT2 Pro | Huawei P50 Pro | iPhone 13 Pro Max.

Primero: Realme GT2 Pro. Con el macro no hay margen de error, lo del Realme GT2 Pro no tiene rivales. Cuenta con una cámara microscópica de hasta 40 aumentos, ayudada por un sistema de doble flash para lograr iluminar y enfocar. No solo tenemos imágenes cercanas, sino que no quedan mal resueltas en detalle para hablar de un macro.

Segundo: Huawei P50 Pro: No tiene modo macro, ni le hace demasiada falta. A pesar de tener un sensor bastante grande, el P50 Pro no tiene problemas para enfocar de cerca, algo que no pueden decir sus principales rivales. Tenemos así fotografías con un alto nivel de detalle.

iPhone 13 Pro Max. El modo macro del iPhone 13 Pro Max da bastante juego, aunque es fácil que se desvíe del balance de blancos correcto. No obstante, es el segundo que más se acerca después del Realme. Al quedar tan lejos en nitidez respecto al Huawei, se lleva el tercer puesto.

Fotos macro en calidad original.

RAW

Primero: Xiaomi 12 Pro. En una fotografía RAW lo que valoramos, principalmente, es la facilidad que va a tener el usuario final a la hora de editar el archivo, así como la información del sensor que realmente respeta este archivo. El Xiaomi 12 Pro, uno de los teléfonos con mejor sensor de la comparativa, es claro ejemplo de ambos puntos.

Segundo: Samsung Galaxy S22 Ultra. Le sigue el Samsung con una cantidad de detalle prácticamente idéntica, pero con bastante más pre-procesado.

Tercero: Google Pixel 6 Pro. Su sensor no rescata tanta nitidez como los demás, pero el Smart RAW de Google da mucho margen para editar.

Aquí, por motivos obvios, estás previsualizando archivos RAW convertidos a JPEG. Con ello puedes observar parte del pre-procesado que se hace en color. Para observar con detalle la calidad de los RAW, te dejamos con los archivos originales.

Archivos RAW en calidad original.

Retrato a persona de día

iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S22 Ultra | OPPO Find X5 Pro.

Primero: iPhone 13 Pro Max. En esta generación, el retrato a personas está bastante pulido en Apple. El trabajo con la exposición es excelente. Podemos mirar a puntos clave como los ojos del sujeto o incluso al sombreado del pelo para comprobar el rango dinámico de la escena. El bokeh es bastante realista y el 3X da mucho juego si estamos dispuestos a disparar a ciertas distancias.

Segundo: Samsung Galaxy S22 Ultra: Samsung ha cambiado los algoritmos de retrato en esta generación, y se nota. Está prácticamente a la altura del iPhone, acusando algo menos de rango dinámico y un trato en la piel menos minucioso con el detalle. Retrato de primera línea, a pesar de estos nimios detalles.

Tercero: OPPO Find X5 Pro: Hemos hecho un recorte a la misma altura de los iPhone y Samsung, que disparan en 3X. Incluso ampliando desde el 2X óptico del OPPO al 3X de forma digital, el nivel de detalle y rango dinámico es espectacular. Su tercer puesto se debe, principalmente, a esa fea manía de las cámaras asiáticas que hace palidecer el tono de los rostros.

De Huawei esperábamos un retrato de nivel, y aquí pasa algo que no se termina de explicar. El P50 Pro dispara los retratos con zoom en 3X digital, perdiendo una cantidad de detalle demasiado elevada y con un procesado deficiente. Para salvar la imagen tenemos que disparar en 1X, algo injusto para el resto de sus rivales, que sí usan el teleobjetivo para el retrato.

Fotos de retrato a persona diurna en calidad original.

Retrato a objeto de día

Samsung Galaxy S22 Ultra | OPPO Find X5 Pro | iPhone 13 Pro Max.

Primero: Samsung Galaxy S22 Ultra. Hay que hilar bastante fino para dar el ganador aquí. El Samsung Galaxy S22 Ultra presenta más detalle fino, representando de forma más real el pelo del peluche. El recorte es preciso, sin halos.

OPPO Find X5 Pro. El Find X5 Pro vuelve a sobresalir en modo retrato. No controla la exposición de forma tan precisa, aunque no llega a sobreexponer. Buen nivel de detalle, aunque si observamos el archivo original, notamos que la foto es más artificial que la del Samsung.

iPhone 13 Pro Max. Si ampliamos a mala idea (algo que a servidor le encanta hacer), observamos un ligero halo en el recorte. No es demasiado abrupto, y la cantidad de detalle, nivel de exposición general de la imagen y resultado final lo llevan al tercer puesto.

Fotos de retrato a objeto en calidad original.

Interior

iPhone 13 Pro Max | OnePlus 10 Pro | OPPO Find X5 Pro

Primero: iPhone 13 Pro Max. En esta fotografía (y, por desgracia, en general), lo fácil sería dejarse llevar por la toma más luminosa. Este es, precisamente, uno de los mayores problemas de la fotografía computacional actual, así que hemos de ir más allá de este análisis. Buscamos equilibrio entre luminosidad, nitidez general e información en sombras. Aquí el iPhone barre en detalle, manteniendo una exposición bastante natural. Recomendamos, de nuevo, consultar los originales para apreciar el procesado al hacer un recorte al 100%.

Segundo: OnePlus 10 Pro. Sorpresa aquí con el OnePlus, que ha logrado ser más nítido y natural que el OPPO. Además de tener un buen nivel de detalle, tiene un extra de exposición nada molesto, por lo que la foto final queda bastante balanceada.

Tercero: OPPO Find X5 Pro. El OPPO Find X5 Pro no es el más detalle rescata, pero hace un trabajo más que digno. La reducción de ruido es aceptable, y pese a ella no perdemos demasiada información en la imagen.

Apuntar en esta imagen el buen trabajo que hace también el Realme que, a pesar de no mantener tanto detalle logra buenos resultados. De nuevo, el procesado de Huawei sorprende para mal, tanto en colorimetría como en un trabajo excesivo con la exposición.

Fotos en interior en calidad original.

Noche

OPPO Find X5 Pro | Xiaomi 12 Pro | Pixel 6 Pro.

Primero: OPPO Find X5 Pro. El OPPO, de noche, no tiene rival. Hay una muy buena zona en esta escena para fijarse, la pequeña textura de puntos de la acera. En móviles como el iPhone o incluso el Pixel, no existe dicha textura. Es de los pocos que no sobreexpone las marquesinas, el nivel de detalle es espectacular y, sin necesidad de modo noche, rescata toda la información que necesitamos.

Segundo: Xiaomi 12 Pro. Le sigue de cerca un Xiaomi 12 Pro que, si bien no hace un trabajo tan bueno controlando las altas luces, es de los más naturales en el procesado nocturno.

Tercero: Google Pixel 6 Pro. En esta generación Google ya no se obsesiona con neutralizar el balance de blancos y evitar los tonos cálidos. Tiene algunos problemas para controlar altas luces, pero se lleva el tercer puesto por estar bastante cerca en nitidez respecto a los dos primeros.

Fotos nocturnas en calidad original.

Noche con modo noche

OPPO Find X5 Pro | Xiaomi 12 Pro | Google Pixel 6 Pro

Primero: OPPO Find X5 Pro: Aquí se repiten, sin sorpresas, los resultados que acabamos de ver. El OPPO hace un trabajo espectacular en zonas complicadas, como esquinas con vegetación, nitidez en textos lejanos con iluminación directa y balance de blancos.

Segundo: Xiaomi 12 Pro: Le sigue el xiaomi 12 Pro, que también logra una imagen con alto grado de detalle, unas altas luces ligeramente más descontroladas, pero un resultado final brillante.

Tercero: Google Pixel 6 Pro: Y tercer puesto para el Pixel. Sigue muy de cerca al Xiaomi, con algo menos de detalle y un balance de blancos más similar al del OPPO.

Malos resultados tanto para Samsung como para Huawei. El S22 Ultra tiene un procesado bastante sucio, mientras el Huawei P50 Pro sobresatura las tonalidades verdes, cambia el color azul por cian y pierde nitidez.

Fotos nocturnas en modo noche en calidad original.

Ultra gran angular de noche

Primero: OPPO Find X5 Pro: El rey de la noche sigue haciendo de las suyas. Al OPPO le ayuda tanto el procesado como el buen sensor que tiene para el ultra gran angular. Si bien ha reflejado luz en la lente, algo que no han hecho algunos de sus rivales, la poca pérdida de nitidez en esquinas, control de altas luces y procesado similar al sensor principal le hacen ganarse la corona.

Segundo: Xiaomi 12 Pro. El Xiaomi 12 Pro, de nuevo, controla peor las altas luces, pero hace un buen trabajo procesando la imagen. Apostar por un buen sensor ultra gran angular ayuda bastante.

Tercero: Realme GT2 Pro. Primera puntuación nocturna para Realme. Es bastante artificial procesando en modo noche, pero la imagen está bastante balanceada.

Apple es, junto a OnePlus, la que peor lo ha hecho aquí, con colores totalmente apagados y poco detalle. La imagen del Samsung no queda mal resuelta en el plano general pero, al ampliar, notamos una pérdida de nitidez bastante acusada.

Fotos ultra gran angular nocturnas en calidad original.

Zoom máximo de noche

Primero: Google Pixel 6 Pro. El sensor sufre muchísimo en este tipo de imagen, pero es el más natural, el que más detalle fino logra rescatar y el único que no se inventa los colores en esta escena.

Segundo: Huawei P50 Pro. Más luminoso, pero con bastante generación de artefactos y problemas con el color. Gran nitidez en zoom nocturno, aún así.

Tercero: OnePlus 10 Pro: Al igual que Apple, cuando hay poca luz, el OnePlus dispara con el sensor principal y hace un recorte 3X digital. Se trata de una mala decisión tomada por la obsesión de intentar captar más y más luz. El iPhone hace lo mismo, pero logrando incluso menos detalle.

Fotos con zoom nocturno en calidad original.

Retrato de noche

iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S22 Ultra | Xiaomi 12 Pro

Primero: iPhone 13 Pro Max: Excelente trabajo tanto en exposición como en procesado de texturas, como las de la chaqueta. El iPhone vuelve a tomar la delantera en retrato a personas, aunque sus competidores aprietan.

Segundo: Samsung Galaxy S22 Ultra. El S22 Ultra hace un gran trabajo en esta fotografía, aunque es el que más amarillea la piel. Hay un poco de sobreexposición (muy ligera) en algunos elementos de la imagen, y no lo logra desenfocar el pilar del columpio ubicado justo tras el sujeto. Pese a esto, foto muy bien resuelta.

Tercero: Xiaomi 12 Pro: de nuevo, el ejemplo de que no hace falta ser el más luminoso para hacer una buena foto. El Xiaomi 12 Pro tiene un bokeh algo artificial y no es el mejor aislando al sujeto en el mapa de profundidad, pero la cantidad de detalle que rescata es espectacular. Realmente, esta iluminación sería la más correcta si emulásemos a una cámara profesional, aunque el equilibrio general entre profundidad, detalle y exposición de sus dos rivales, le hacen quedar tercero.

Fotos de retrato nocturno en calidad original.

Y el ganador es...

Al igual que el año pasado, hemos puntuado a los tres mejores en cada escena. El primero se lleva tres puntos, el segundo, dos, y el tercero, uno. En la siguiente tabla puedes ir, columna por columna, viendo dónde ha puntuado cada teléfono y cómo ha quedado en cada escena. Al final, tenemos la suma de los puntos que se han obtenido.

GOOGLE PIXEL 6 PRO HUAWEI P50 PRO IPHONE 13 PRO MAX ONEPLUS 10 PRO OPPO FIND X5 PRO REALME GT2 PRO SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA XIAOMI 12 PRO DÍA AUTO 1º (3 puntos) - 3º (1 punto) - - - - 2º (2 puntos) DÍA MAX RES - - 1º (3 puntos) - 3º (1 punto) - 2º (2 puntos) - RAW - - - - 3º (1 punto) - 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) GRAN ANGULAR DÍA 2º (2 puntos) - - - 1º (3 puntos) - - 3º (1 punto) MACRO - 2º (2 puntos) 3º (1 punto) - - 1º (3 puntos) - - RETRATO PERSONA - - 1º (3 puntos) - 3º (1 punto) - 2º (2 puntos) - RETRATO OBJETO - - 3º (1 punto) - 2º (2 puntos) - 1º (3 puntos) - ZOOM 2º (2 puntos) 3º (1 punto) - - - - 1º (3 puntos) - INTERIOR - - 1º (3 puntos) 2º (2 puntos) 3º (1 punto) - - - AUTO NOCHE 3º (1 punto) - - - 1º (3 puntos) - - 2º (2 puntos) NOCHE MODO NOCHE 3º (1 punto) - - - 1º (3 puntos) - - 2º (2 puntos) GRAN ANGULAR NOCHE - - - - 1º (3 puntos) 3º (1 punto) - 2º (2 puntos) ZOOM NOCHE 1º (3 puntos) 2º (2 puntos) - 3º (1 punto) - - - - RETRATO NOCHE - - 1º (3 puntos) - - - 2º (2 puntos) 3º (1 punto) SUMA FINAL 12 puntos 5 puntos 15 puntos 3 puntos 18 puntos 4 puntos 14 puntos 13 puntos

Así, tras sumar las puntuaciones, estos son los resultados:

Primero: OPPO Find X5 Pro | 18 puntos

Segundo: iPhone 13 Pro Max | 15 puntos

Tercero: Samsung Galaxy S22 Ultra | 14 puntos

Cuarto: Xiaomi 12 Pro | 13 puntos

Quinto: Google Pixel 6 Pro | 12 puntos

Sexto: Huawei P50 Pro | 5 puntos

Séptimo: Realme GT2 Pro | 4 puntos

Octavo: OnePlus 10 Pro | 3 puntos

El ganador de esta comparativa es el OPPO Find X5 Pro. Ser imbatible de noche le ha hecho ganarse el título, algo que ya adelantamos en su análisis. Ha brillado también en modo retrato, y no contar con un zoom óptico más ambicioso es lo único que le ha impedido ganar por goleada.

Le sigue de cerca el iPhone. Pese a ser conservador, sigue apostando por la naturalidad (aunque ha caído en las redes de la fotografía computacional y procesa de una forma mucho menos limpia de la que podría). Los buenos resultados en retrato y la victoria tanto en detalle máximo como en interiores le llevan a este puesto.

El tercero, cuarto y quinto puesto están separados por apenas un punto. Al Samsung le ha salvado el buen trabajo en zoom y retrato aunque, en fotografía "estándar", no es mejor que el Xiaomi o el Pixel. Por último, indicar que Huawei parece haberse dormido esta generación. Tiene una cámara que dispara lento (lo cual le hace perder nitidez en muchas ocasiones) y, pese a que el potencial en hardware es prometedor, decisiones como disparar el retrato en 3X y rebajar el teleobjetivo respecto al Mate 40 Pro (ganador del año pasado), no le han hecho bien.

Todas las fotografías de la comparativa, en calidad original.