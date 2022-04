OnePlus 10 Pro, análisis: una clase magistral de fluidez con el software como alumno rebelde

Se acabaron las llegadas en pareja. El año pasado OnePlus lanzó al mercado los OnePlus 9 y 9 Pro, estrategia que la compañía mantuvo desde el OnePlus 7 Pro. Para este 2022 la apuesta por la gama alta es el OnePlus 10 Pro, modelo que no llega acompañado de una variante inferior. El apellido Pro vuelve a denotar intenciones: este móvil quiere ser uno de los mejores entre los modelos de la gama más alta.

Con un margen de mejora cada vez más estrecho, el OnePlus 10 Pro se plantea como un refinamiento del modelo anterior, más que como una nueva y disruptiva evolución. Pasa por nuestra mesa de análisis la más actual apuesta de OnePlus, para poder comprobar si ha sido suficiente con las mejoras que han añadido, o si ha faltado ambición en el primer OnePlus que llega sin ocultar que es primo-hermano de OPPO.

Ficha técnica del OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro Pantalla

6,7 pulgadas

AMOLED 2K

Tasa de refresco: 120 Hz adaptativos

Tecnología LTPO Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 256 GB UFS 3.1 Cámara frontal 32 MP Cámara trasera Principal: 48 MP, Sony IMX789 1/1,43", f/1.8

Gran angular: 50 MP Samsung ISOCELL JN1 1/2.76", f/2.2

Teleobjetivo: 8 MP Batería 5.000 mAh

Carga rápida 80 W

Carga inalámbrica 50 W Sistema operativo OxygenOS 12 basado en Android 12 Conectividad 5G

Wi-Fi

Bluetooth5.2

NFC

USB-C Otros Lector de huellas en pantalla

Altavoces duales estéreo Dimensiones y peso 116,3 x 73,9 x 8,55 mm

Peso: 200,5 gramos Precio Desde 909 euros

Diseño: diferente y con aires del pasado

El OnePlus 10 Pro tiene un nuevo lenguaje de diseño en su parte trasera. Se deja atrás el remate brillante de la generación OnePlus 9 para volver a una pintura mate inspirada en el acabado sandstone (arenisca) que vimos en alguna de las versiones del OnePlus One. Se trata de un móvil acabado en cristal y aluminio, y al tacto es de lo más resbaladizo que hemos probado en mucho tiempo. El móvil se desliza por la mano con suma facilidad, así que recomendamos ponerle funda (viene incluida en la caja).

El OnePlus 10 Pro tiene muy buenos materiales, pero no da la sensación de que sea demasiado sólido a nivel de resistencia

Por otro lado, tiene un extraño feeling: da cierta sensación de fragilidad, pese a no ser excesivamente delgado. Ya hay quien ha comprobado que se parte con facilidad algo que, sin hacer el cafre, no debería suceder. No obstante, sí que le falta robustez a la construcción, pese a que los materiales empleados por la compañía son los correctos.

Hay otro detalle muy curioso sobre la construcción. OnePlus no lo certifica como IP68, pero en Estados Unidos, la variante que vende T-Mobile sí que cuenta con esta certificación. Esto nos muestra que el terminal es resistente al agua pero que, para ahorrarse la certificación en el resto de países y no aumentar costes, no queda registrado como tal en las variantes europeas. No te recomendamos mojarlo ya que no lo cubrirá la garantía, pero cuenta con esta característica.

Su parte trasera está protagonizada también por el enorme módulo de cámara, rematado en cerámica. Para gustos, colores, aunque la intención es buena. El OnePlus 10 Pro no se parece a ningún rival cuando lo miramos por detrás, aunque hemos de recalcar que el módulo trasero atrapa el polvo con bastante facilidad. Por contrapartida, el lado positivo es que apenas sobresale del cuerpo del terminal, pese a ser tan grande y llamativo.

La botonera de OnePlus, una generación más, tiene un elemento extra del que hablar. En su parte derecha (mirándolo por el frontal), encontramos el botón de encendido y el Alert Slider. El botón de encendido está en una buena posición, por lo que el dedo pulgar recaerá directamente sobre el mismo. No tan accesible (nada accesible con una mano, más bien), está el Alert Slider, un botón con tres posiciones que nos permite silenciar el OnePlus, ponerlo en vibración o en sonido.

Pese a su ubicación, nos sigue pareciendo una de las mejores soluciones que se pueden implementar en Android. Bebe del botón silencio de Apple, mejorándolo y adaptándolo a los modos de sonido de Android. Además, es un botón rugoso, para facilitar la tracción del dedo pulgar por el botón. En el lado opuesto, tenemos el botón de volumen, un poco alto, pero en buena posición.

Las partes superior e inferior no guardan sorpresas, con una parte superior sin elementos relevantes y una parte inferior con la bandeja para la tarjeta nanoSIM, puerto USB C y altavoz. El aluminio que recubre los laterales es mate y bastante limpio, un punto que nos ha gustado bastante a nivel de diseño.

Si le damos la vuelta, no tenemos sorpresas de ningún tipo. Estamos ante el mismo panel del OnePlus 9 Pro, por lo que el aprovechamiento frontal es idéntico y mantenemos el agujero en pantalla en la esquina superior izquierda del terminal. Los marcos están muy bien aprovechados, y el altavoz frontal se diluye en la parte superior del marco frontal.

Es un móvil curvo, por lo que es fácil de agarrar y se potencia el efecto todo-pantalla al mirar el frontal. No es completamente simétrico (por apenas unos milímetros) en los bordes superior e inferior, aunque la barbilla no es excesivamente alta.

Con sus 6,7 pulgadas, es complicado resultar compacto. No obstante, no es uno de los móviles de gama alta más pesados ni voluminosos. Así es como queda a nivel de compactación frente a sus principales rivales del segmento.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) OnePlus 10 Pro 163 73,9 8,6 200,5 6,7 5.000 120,46 103,6 Xiaomi 12 Pro 163,6 74,6 8,2 208 6,3 4.600 122,05 100,08 iPhone 13 Pro Max 160,8 78,5 7,65 238 6,7 4.352 125,59 96,07 Samsung Galaxy S22 Ultra 165,1 75,6 8,9 228 6,8 5.000 124,82 11,09 Motorola Edge 30 Pro 163 75,9 8,79 196 6,7 4.800 123,17 108,75 Sony Xperia 5 III 157 68 8,2 169 6,1 4.500 106,76 87,54 Xiaomi 12 152,7 69,9 8,16 180 6,29 4.500 106,73 87,09

Podemos destacar que, pese a tener una batería de 5.000mAh, no es más pesado que su competencia directa. De hecho, está por debajo en peso respecto a casi todos sus rivales, a excepción del Motorola Edge 30 Pro. Ni mucho menos es compacto, pero no supera apenas los 200 gramos de peso.

Pantalla: una "vieja" conocida

Llegando al panel podemos empezar a contarte algo: el OnePlus 10 Pro es un OPPO Find X5 Pro camuflado. De hecho, solo les separan las cámaras y el acabado (el OPPO es cerámico), porque el resto de elementos son exactamente los mismos. La pantalla es la misma del OPPO que, a su vez, es la misma que vimos en el OnePlus 9 Pro.

Estamos así ante un panel AMOLED, de 6,67 pulgadas, con resolución Quad HD+ y con tecnología LTPO de segunda generación. Tiene una profundidad de color de 10 bits y, en esta generación, OnePlus ha querido mejorar la calibración.

El panel del OnePlus 10 Pro está bien calibrado, sobre todo en modo natural

Seguimos teniendo un modo intenso calibrado en DCI-P3 y un modo Natural calibrado en sRGB, con la opción de un modo Pro que nos permite, tan solo, cambiar el balance de blancos del panel.

Nuestra recomendación es usar el modo Pro y ajustar ligeramente el balance de blancos si no nos convence lo cálido que se torna (por lo general, cuando mejor calibrado está un panel, más tiende el balance al cálido). Una buena calibración general, con un buen grado de personalización.

Contamos también con el modo de 'Pantalla natural', el 'True tone' de OnePlus para ajustar la temperatura del color según la luz ambiental. También tiene un modo de 'Confort Visual', que dosifica la luz azul que emite el panel para que nuestra vista no se vea dañada. Respecto a la reproducción de contenidos, podemos activar que aumente el brillo pico en contenidos HDR, así como forzar mediante software que se aumente la nitidez de imágenes.

Si hablamos de tasa de refresco, según OnePlus puede oscilar entre 1 y 120 Hz. En nuestras pruebas no hemos logrado que baje de 10Hz, y no hay programados valores intermedios como 24, 48 o 50 FPS. Si reproducimos un vídeo a 24 FPS, lo hará a 30 FPS, y si es un vídeo grabado a 50 FPS, lo reproduciremos a 60. En cuanto tocamos el panel sube a 120 Hz, por lo que la experiencia es bastante buena, aunque no excelente.

Pero hablemos de uno de los puntos más frustrantes de este OnePlus: sus curvas. Es un panel que ya conocemos, que hemos probado en la generación anterior y que probamos recientemente en el Find X5 Pro. Hay algo sin afinar a nivel de software en este 10 Pro, porque las curvas son más frustrantes que de costumbre. Haciendo un test rápido al panel, comprobamos que responde al 100% en curvas, y que OnePlus ni da opción ni ha programado que haya zona muerta.

Eso significa que, cuando agarras el panel y rozas la curva (algo normal, en un móvil curvo), ya lo detecta como pulsación. Nos hemos ido atrás sin querer, hemos tenido problemas para hacer fotos (el disparador no funciona si detecta otra pulsación en pantalla), y hemos tenido que cambiar constantemente el agarre para que el panel funcione correctamente. Esto tiene fácil solución mediante software pero, en el momento de analizar este OnePlus, la pantalla curva supone un problema bastante frustrante.

Rendimiento: el campeón del rendimiento sostenido

Muy pocos fabricantes están logrando mantener a raya la potencia del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Los hay que lo dan todo en benchmarks, pero luego caen en rendimiento a los pocos minutos. No es el caso de este OnePlus 10 Pro, el gama alta Android más rápido que hemos probado hasta la fecha. Nuestra versión es la de 12 + 256 GB, un hardware de primera línea que puede con todo lo que le pongamos por delante.

Hay que destacar el excelente trabajo que ha hecho OnePlus con la refrigeración. Coge temperatura de forma estable y no reduce su rendimiento

Para refrigerarse utiliza lo que OnePlus denomina como "sistema de refrigeración pasiva 3D". Se trata de un sistema compuesto de cinco capas, con una cámara de vapor que combina materiales como el cobre y el grafeno. Más allá de lo técnico, OnePlus ha logrado refrigerar muy bien el 10 Pro. Supera los 40 grados cuando le exigimos, pero no sube demasiado de ahí, por lo que no llega a quemar.

ONEPLUS 10 PRO OPPO FIND X5 PRO XIAOMI 12 PRO GOOGLE PIXEL 6 IPHONE 13 PRO OPPO FIND X3 PRO POCO F3 PROCESADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 GOOGLE TENSOR APPLE A15 BIONIC QUALCOMM SNAPDRAGON 888 QUALCOMM SNAPDRAGON 870 RAM 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB 6 GB 12 GB 6 GB GEEKBENCH 5 (Single-Core/Multi-Core) 978

3.116 968

3.385 1.250

3.762 1.003

2.859 1.739

4.497 924

3.386 944

3.033 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 10.066 10.090 7.143 7.715 11.730 5.927 4.315 3D MARK (WILD LIFE STRESS UNLIMITED) 10.071

7.589 9.571

6.327 9.667

4.733 7.010

4.454 11.710

8.425 5.898

3.917 4.876

3.917 PCMARK (WORK 3.0 PERFORMANCE) 13.457 11.701 13.180 10.697 - 10.208 12.452

El rendimiento en juegos exigentes es excelente. El móvil se calienta pronto, pero una vez coge temperatura se mantiene y la tasa de frames se mantiene estable. El OnePlus 10 Pro es el perfecto ejemplo de que los números no lo son todo. De hecho, en Geekbench, ha dado una puntuación en single-core notablemente por debajo respecto a rivales como el Xiaomi 12 Pro, a pesar de que el rendimiento del OnePlus es mucho mejor.

El OnePlus 10 Pro, tras 15 minutos de darle caña a la CPU. No se mueve de su sitio.

3D Mark (Wild Life Stress Test Unlimited).

Como puedes ver, en un test de estrés de CPU durante 15 minutos no ha tenido apenas caída de rendimiento. Del mismo modo, en el test de estrés de GPU 3D Mark (Wild Life Stress Test) pasado en frío, se ha mantenido espectacular. En la gráfica apreciamos que el rendimiento se sostiene en la primera parte del test y que, si bien posteriormente hay caída, no es notable.

La temperatura sube de forma progresiva y se mantiene estable.

La temperatura ha subido desde los 25 a los 42 grados en 20 minutos de test, demostrado ser uno de los mejores exponentes en rendimiento. El OnePlus 10 Pro es un móvil para disfrutar durante horas, le demos el uso que le demos.

Un buen sistema biométrico

En el OnePlus 10 Pro encontramos la vieja confiable de la biometría: lector de huellas bajo la pantalla y sistema de reconocimiento facial. El lector de huellas es inmediato y no tiene apenas tasa de error. De hecho, en esta semana de uso no nos ha fallado. También funciona con el dedo ligeramente húmedo, por lo que no tendremos mayor inconveniente desbloqueando el teléfono con el lector.

Podemos utilizar el lector de huellas para bloquear aplicaciones, crear una 'caja fuerte' con los contenidos que queremos ocultar e incluso como acceso rápido a algunas aplicaciones.

Donde sí nos ha sorprendido encontrar mayor problemática ha sido en el reconocimiento facial. Cuando funciona, lo hace de forma muy rápida, pero nos ha fallado más de lo que nos gustaría, sobre todo en baja luz. Lo hemos configurado un par de veces y, aunque ha mejorado, queda un poco lejos de su competencia directa.

Software: ¿qué está pasando aquí?

Hablar de OnePlus es (o, más bien, era) hablar de OxygenOS. Era una ROM limpia, similar a AOSP pero con añadidos interesantes y, por mucho, una de nuestras capas de personalización preferidas. Desde la llegada de Android 12, OxygenOS ha fusionado su código con ColorOS, pero la unión no ha salido bien.

No tiene nada de malo que OxygenOS se parezca a ColorOS, pero la ROM está claramente falta de pulido en sus primeras fases de fusión de código

ColorOS 12 es una ROM que nos gusta, con una interfaz cuidada y muy pulida, pero OxygenOS 12.1 es más similar a una beta sin acabar, con una interfaz, rendimiento y experiencia de uso muy por debajo de la ROM de la que bebe.

Pack de iconos stock de OxygenOS 12

Pack de iconos stock de ColorOS 12.

Empezando por el launcher, los iconos son muy asiáticos, algo que no terminamos de entender, ya que los iconos de ColorOS en Europa respetan las líneas de Material Design (diseño plano, minimalista), mientras que los iconos propios de OnePlus recuerdan a los que veíamos en las capas chinas hace unos años. Salvando el aspecto estético, el launcher es exactamente el mismo de ColorOS, aunque incluye un especialmente molesto OnePlus Shelf activo por defecto.

OnePlus Shelf.

Este es un panel con información del tiempo, accesos directos a apps, contador de pasos y demás, pero su ubicación no tiene mucho sentido. Históricamente el Shelf de OnePlus estaba en el lado izquierdo del escritorio. Ahora ese lugar lo ocupa Discover, así que el Shelf ha pasado a activarse desde el lado derecho de la barra de notificaciones. En la práctica, es muy fácil activar esta pantalla sin querer, cuando simplemente queremos consultar nuestras notificaciones. Por suerte, se puede desactivar en la configuración inicial.

No hay rastro de los temas automáticos de Android 12, aunque los podemos cambiar manualmente.

Tampoco entendemos decisiones relacionadas con la tematización. En ColorOS 12, cuando cambiamos el fondo de pantalla se activa el asistente de temas automáticos de Android 12, adaptando el color de acento del sistema al propio fondo de pantalla, una función estupenda. En OxygenOS 12 tenemos exactamente el mismo submenú de 'personalizaciones' de ColorOS 12, pero no hay ni rastro de los temas automáticos por fondo de pantalla. Podemos cambiar a mano el color de acento, pero no se explica que en la ROM que debería ser más similar al Pixel hayan barrido esta opción.

Hemos encontrado asimismo varios bugs y problemas de rendimiento. Darle al botón de encendido y que la pantalla no responda, aplicaciones que se han quedado congeladas, otras que se han cerrado... Una experiencia similar a la que tuve, hace años, con las Open Beta de OnePlus, en las que sí se comprendían este tipo de errores.

Por supuesto, al ser una versión de ColorOS, tiene su lado positivo. La personalización es muy rica, con varias opciones para el modo Always On Display, soporte para iconos de terceros en el launcher stock, modo de juegos, etc. También tenemos un modo de 'funciones especiales' que nos permite configurar un modo de concentración propio de OnePlus, utilizar búsqueda inteligente en el sistema (para buscar contenido web en el propio launcher), etc.

OnePlus, ahora submarca de OPPO, ha querido dar algunas pinceladas a ColorOS para diferenciarse, pero el cuadro ya estaba bien pintado y le han sobrado estos brochazos. Conociendo la historia de actualizaciones de OnePlus, no deberían tardar más que unas pocas OTA en solventar estos problemas, pero sorprende que un terminal tan centrado en software llegue con estos problemas al mercado internacional.

Autonomía: el nuevo Snapdragon tiene mucha hambre

Como te adelantamos hace unas líneas, el OnePlus 10 Pro comparte el 90% del hardware con el OPPO Find X5 Pro, así que encontramos la misma batería de 5.000mAh con carga rápida de 80W. Si a esto le sumamos que la ROM es la misma, los resultados son prácticamente idénticos. Hablamos de unas seis horas de pantalla de media, pudiendo llegar a siete si usamos mucho WiFi, y quedando en unas cinco y media si le damos mucho uso.

Las cifras de batería son buenas. No tendremos problema en llegar a las seis horas y se carga como un rayo

Se carga por completo en apenas media hora, por lo que las cifras son, en general, buenas. Sí que hemos notado que los consumos en reposo no están demasiado optimizados, y es que el terminal sigue gastando batería aunque no lo toquemos. Si bien es un apartado mejorable, prácticamente nadie debería tener problemas para llegar al final del día con este dispositivo.

Para poner la guinda en batería, este móvil cuenta un sistema de carga inalámbrica de 50W, buenas cifras para cargar el teléfono rápido y lejos de los cables.

Sonido: potente y a la altura

El sonido del OnePlus 10 Pro es exactamente el mismo que encontrábamos en el OPPO Find X5 Pro. Dos altavoces estéreo que suenan bastante fuerte, pero que no llegan a ser los mejores del mercado. Nos ha gustado el trabajo de ecualización, pero la distorsión en los rangos altos de volumen es bastante elevada. La notamos tanto en música como reproduciendo series o películas, en las que los diálogos dejan de ser limpios en cuanto pasamos del 70/80% de volumen.

Cámaras: sin evoluciones a la vista

La fotografía lleva generaciones siendo el talón de Aquiles en los móviles de OnePlus, firmando una colaboración con Hasselblad el pasado año para prometer una mejora en colorimetría y calibración general de las imágenes. El año pasado vimos cómo esta colaboración, si bien aportó cierta mejora, iba más orientada al lado comercial que a los resultados. Este año tenemos más de lo mismo.

Si hablamos del hardware, el OnePlus 10 Pro cuenta con tres sensores. Prescinde (gracias, OnePlus) del sensor monocromo de dos megapíxeles, para quedarse con un sistema de triple cámara muy similar al que vimos en la generación pasada.

Sensor principal: Sony IMX789, resolución de 48 megapíxeles (disparo a 12 MP con Pixel Binning), apertura f/1.8, 23mm, tamaño de sensor 1/1.43", tamaño del pixel de 1.12µm, enfoque por detección de fase multidireccional (PDAF), autoenfoque láser y OIS.

Sony IMX789, resolución de 48 megapíxeles (disparo a 12 MP con Pixel Binning), apertura f/1.8, 23mm, tamaño de sensor 1/1.43", tamaño del pixel de 1.12µm, enfoque por detección de fase multidireccional (PDAF), autoenfoque láser y OIS. Sensor ultra gran angular : Samsung JN1, resolución de 50 megapíxeles (disparo a 12 MP con Pixel Binning), apertura f/2.2, 14mm, tamaño de sensor 1/2.76", tamaño del pixel, 0.64µm, autoenfoque.

: Samsung JN1, resolución de 50 megapíxeles (disparo a 12 MP con Pixel Binning), apertura f/2.2, 14mm, tamaño de sensor 1/2.76", tamaño del pixel, 0.64µm, autoenfoque. Sensor teleobjetivo: resolución de 8 megapíxeles, apertura f/2.4, 77mm, tamaño del píxel 1.0µm, PDAF, OIS. Tres aumentos ópticos.

Repite el mismo sensor principal y lente, cambia su ultra gran angular por uno más moderno, pero más pequeño, y repite teleobjetivo. OnePlus no ha querido dar un salto en hardware fotográfico, así que todo queda en manos del procesado.

App de cámara

Nos olvidamos del look OnePlus en la cámara del 10 Pro. La app ahora es la de OPPO, lo cual no son precisamente malas noticias. A nivel de estructura todo está en su sitio y, si algún elemento del carrusel horizontal no nos convence, podemos cambiarlo de lugar e incluso añadir nuevos modos al mismo.

En el modo de disparo estándar encontramos acceso al HDR, modo de inteligencia artificial (hola, sobresaturación) modo de disparo sin Pixel Binning y opciones rápidas, como el temporizador o cambio de la relación de aspecto (recorte). Google Lens está perfectamente integrado en la esquina inferior izquierda.

Dentro de las opciones de configuración, encontramos las clásicas guías, tenemos un indicador de nivel (muy útil) y la opción para disparar en formato HEIF para reducir el tamaño de archivo. Por suerte, la marca de agua viene desactivada por defecto, aunque le podemos añadir y personalizar la que queramos, con nuestro nombre de autor, ubicación, fecha y hora, etc.

Por último, contamos con un modo Pro, que nos permite ajustar ISO, velocidad de obturación, luminosidad general, balance de blancos y enfoque manual. Dentro del mismo, encontramos disparo en RAW y 'RAW Plus', un RAW "mejorado" por parte de OnePlus, del que hablaremos en los resultados de cámara.

Fotografía diurna

Hay poco detalle en las fotografías del OnePlus 10 Pro. El procesado lo empasta todo por reducir ruido.

El sensor principal vuelve a darnos resultados muy similares respecto a lo que vimos la generación anterior, aunque el procesado parece haber dado algún salto atrás. El Pixel Binning está trayendo de cabeza a varios fabricantes, y OnePlus es uno de ellos. Las fotografías del OnePlus 10 Pro no son demasiado ricas en detalle, abusan del sharpening (forzado del detalle de forma digital) y las líneas y trazos quedan algo más sucias de lo esperado en un gama alta.

La cámara es solvente para cualquier usuario que no vaya al detalle, pero queda algún paso por detrás de su competencia

Como siempre indicamos, la falta de detalle se aprecia al ampliar la imagen. Si somos usuarios poco exigentes con la cámara, tendremos resultados solventes para el día a día pero, en comparación con el resto de terminales de gama alta, el 10 Pro está un paso por detrás.

Echamos en falta más información en las sombras. Hay poco rango dinámico.

La competencia (OPPO incluida) está empezando a pulir muy bien el HDR, para que se puedan rescatar sombras sin añadir demasiado ruido y artefactos a las fotografías. El OnePlus 10 Pro tiene algunos problemas con el rango dinámico, no tanto porque queme cielos, sino porque no es capaz de rescatar información en la sombra de la imagen. Esto no será un problema excesivo en buenas condiciones diurnas (no ha sido nuestro caso), pero en días nublados lo pasa mal, y un terminal de este calibre merecía resolver mejor estas situaciones.

Las fotografías son más artificiales de lo que nos gustaría, acusan cierta sobresaturación en tonos naranjas y el rango dinámico es mejorable. Al igual que nos pasó con el software, notamos que falta trabajo en la cámara. OnePlus puede sacarle más partido a este sensor, pero quedan unas cuantas actualizaciones por delante para que esté al nivel que debe.

Fotografía a 12 megapíxeles. Reducción de ruido agresiva, manchas en el borde por falta de detalle.

Fotografía a 48 megapíxeles. El borde preserva detalle.

Esto se observa claramente analizando dos aspectos: la fotografía a tamaño original y el RAW. Si analizamos la fotografía disparada a 48 megapíxeles, vemos que los bordes tienen mucha más nitidez.

Hemos disparado de día, pero en un entorno poco luminoso, para mostrar que realmente el Pixel Binning no logra rescatar mucha más luz. Eso sí, una fotografía en modo automático, a 12 megapíxeles, ocupa apenas 3 megas, mientras que si disparamos a 48 megapíxeles el peso se dispara.

Detalle rescatado por el archivo RAW.

Procesado de OnePlus.

Nos ha sorprendido la falta de detalle pese a tener un sensor tan grande, así que hemos analizado el archivo RAW para ver, directamente, a través del propio sensor. Hemos podido apreciar el abuso de nitidez artificial, el efecto acuarela y el sobreprocesado general del JPEG resultante.

La cantidad de detalle capaz de captar el sensor no es poca, pero hay cierta obsesión en el procesado por acabar con el ruido, cuando ni es excesivo ni resulta negativo en condiciones diurnas.

Ultra gran angular y teleobjetivo

Tampoco tenemos grandes noticias si cambiamos de sensor. El ultra gran angular sigue siendo una cámara para divertirse y dar juego, pero no debemos esperar una calidad superlativa del mismo. No hay demasiado detalle, se pierde más información de lo esperado en las esquinas e incluso nos hemos encontrado con un viejo enemigo que llevábamos generaciones sin ver en gama alta, las aberraciones cromáticas.

Estas se producen cuando la lente es incapaz de enfocar todos los colores de una escena en un solo punto de convergencia, generando estas distorsiones en la imagen. De nuevo, destacar que las condiciones de estos días no están siendo buenas para que los teléfonos se luzcan, aunque sus rivales superan estos obstáculos aunque la luz no abunde.

El teleobjetivo es el sensor menos ambicioso de los tres, y el menos consistente a nivel de color. Al igual que nos pasó con el OnePlus 9 Pro, los resultados no nos han gustado. Si ya con la cámara principal echábamos en falta más detalle, con el teleobjetivo no logramos esos disparos en zoom esperados en un modelo Pro.

Modo retrato

Con el modo retrato en 1x tenemos algunos problemas. Hay zonas con bokeh, zonas sin bokeh, el desenfoque no es progresivo... No obstante, podemos hacer que los resultados mejoren si disparamos usando el teleobjetivo. Las fotografías de retrato con este sensor sí que aplican bien el desenfoque, destacando el buen trabajo que se hace con el recorte del sujeto.

Hay ciertos problemas de enfoque, aún así, y es que no logra mantener nítida toda la escena. El efecto acuarela es muy acusado, incluso estando desactivado el suavizado de pieles. OnePlus hizo un buen trabajo con el modo retrato la generación pasada, por lo que esperamos que tras las actualizaciones se vuelva al anterior nivel.

Fotografía nocturna

Cuando cae la noche, cae la calidad, aunque se logra mantener el tipo. Sorprende que, en estas condiciones, no trata de reducir ruido, por lo que tenemos una preservación más que aceptable del detalle. Sí que hay bastante pérdida de nitidez en las esquinas de la imagen, pero no obtendremos malas fotografías nocturnas con este OnePlus, en buena parte gracias al enorme sensor que vuelve a montar.

Auto vs modo noche.

El modo noche no es demasiado agresivo, y logra captar algo más de luz. El precio es perder nitidez y ganar artificialidad (de hecho, en modo noche no hay más detalle), por lo que recomendamos disparar sin él cuando sea posible. En modo automático el OnePlus es bastante natural, así que no necesitamos mucho más.

Respecto a ultra gran angular y teleobjetivo, no quedan mal resueltos en baja luz. Si bien hay una pérdida de calidad más notable que la vista en el sensor principal (sobre todo con el ultra gran angular, que se acerca peligrosamente a la gama media), podemos salvar alguna que otra foto.

Selfie

El selfie queda muy bien resuelto y, curiosamente, aquí la piel tiene bastante más detalle que cuando disparamos con el sensor principal. La colorimetría es algo apagada, pero tenemos una fotografía frontal de nivel, incluso cuando las condiciones de luz no acompañan.

Si activamos el modo retrato, los resultados también son muy aceptables. Si bien el bokeh es algo artificial, hay un buen trabajo en recorte, no se suaviza la piel (como sí pasa con el retrato trasero) y tenemos fotografías bastante llamativas y perfectas para las redes sociales.

Cuando cae la noche, el OnePlus 10 Pro tiene que bajar su tiempo de obturación para lograr más luz (algo que hacen todos los teléfonos). En la cámara trasera no hay problemas, pero con el selfie sí. Incluso estando completamente quietos cuesta mantener la foto completamente enfocada, ya que las microtrepidaciones de la mano hacen que salga ligeramente movida, sobre todo en modo retrato. No obstante, el selfie queda bien resuelto a nivel de luminosidad.

Vídeo: la gran sorpresa

Los resultados a nivel fotográfico del OnePlus 10 Pro no convencen, pero la grabación de vídeo está a un nivel muy alto. De hecho, por encima del OPPO Find X5 Pro. A pesar de contar con el mismo procesador, el OnePlus 8 sí que es capaz de grabar en 8K, a una velocidad de fotogramas de 24 FPS.

La grabación 8K y 4K del OnePlus 10 Pro es muy buena. Uno de los mejores exponentes estabilizando y dando opciones que no son habituales

Pero lo que más me ha sorprendido ha sido la grabación de vídeo 4K, que sube hasta los 120 FPS. Lo habitual es grabar en 4K hasta 60 FPS en el mejor de los casos, y poder grabar a 120 FPS es bastante espectacular. El trabajo de estabilización es excelente, incluso en 8K, donde (por bastante) es el móvil que mejor estabiliza entre los pocos que pueden grabar a esta resolución.

El rango dinámico en vídeo 4K es excelente, el nivel de detalle muy bueno y, en definitiva, estamos ante uno de los mejores exponentes en este punto. Es curioso el nivel que ha logrado OnePlus en vídeo, siendo la fotografía el principal aspecto pendiente de la cámara.

OnePlus 10 Pro, la opinión de Xataka

El OnePlus 10 Pro nos deja con un sabor de boca agridulce. No hace mejores fotos que el OnePlus 9 Pro, el software funciona peor que el año pasado y, los únicos saltos relevantes respecto a la generación anterior son el procesador y la grabación de vídeo. A nivel de rendimiento es una bestia, aunque hemos de ser bastante jugones para exprimir al máximo el Snapdragon de su interior. Sigue siendo una opción inteligente en su versión base, que cuesta 909 euros, pero los compromisos hay que tenerlos en cuenta.

El comprador de este OnePlus 10 Pro es aquel que quiere la máxima potencia, por encima de todo lo demás

OnePlus necesita darle una vuelta a su software, que ha dado un claro paso atrás esta generación con la fusión con ColorOS. Las cámaras necesitan pulirse, el potencial está en los sensores, pero no se les saca partido. Si eres de sacar mucho la cámara, no es tu teléfono, si lo que buscas es potencia desmedida, pero controlada, merece una oportunidad.

9.0 Diseño9 Pantalla9,5 Rendimiento9,75 Cámara8,5 Software8 Autonomía9 A favor El rendimiento bruto es superlativo.

El sistema de carga rápida es excelente.

La grabación de vídeo enamora. En contra El apartado fotográfico da un paso atrás.

OxygenOS 12 da muchos problemas, no está nada pulido.

Cierta sensación de fragilidad en la construcción.



