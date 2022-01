OnePlus 10 Pro: una bestia de gama alta que carga más rápido que nunca

OnePlus acaba de anunciar las principales especificaciones y características del OnePlus 10 Pro, su modelo más alto de gama para 2022. Se trata de una evolución respecto al OnePlus 9 Pro que vimos el año pasado, repitiendo con Hasselblad para la cámara y montando el mejor procesador del momento.

Vamos pues a repasar las especificaciones de este nuevo OnePlus 10 Pro, que vendrá para competir con lo mejor de Samsung y Apple, con un OxygenOS 12 basado en Android 12 y la ROM ColorOS de OPPO.

Ficha técnica del OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro Pantalla AMOLED

Tasa de refresco: 120 Hz

Tecnología LTPO Procesador Snapdragon 8 Gen 1 RAM LPDDR5 Almacenamiento UFS 3.1 Cámara frontal 32 MP Cámara trasera Principal: 48 MP

Gran angular: 50 MP

Teleobjetivo: 8 MP Batería 5.000 mAh

Carga rápida 80 W

Carga inalámbrica 50 W Sistema operativo OxygenOS 12 basado en Android 12 Conectividad 5G

Wi-Fi

Bluetooth5.2

NFC

USB-C Otros Lector de huellas en pantalla

Altavoces duales estéreo Dimensiones y peso 116,3 x 73,9 x 8,55 mm

Peso: por determinar Precio Por determinar

Snapdragon de nueva hornada para el nuevo OnePlus

El nuevo OnePlus 10 Pro contará con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, el sucesor directo del Snapdragon 888 que vimos la generación pasada. El panel será AMOLED, con tasa de refresco adaptativa de 120Hz gracias a la tecnología LTPO.

La batería del dispositivo es de 5.000mAh con carga rápida de 80W, cifras que no acostumbramos a ver en móviles de OnePlus. La carga inalámbrica es de 50W, por lo que no será necesario cable para cargar la batería en pocos minutos. Sobre las memorias OnePlus no ha desvelado capacidad, pero se espera una configuración de 8/12 GB de RAM y 256 y 512 GB.

El apartado fotográfico se configura con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular también de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles. La cámara selfie es de 32 megapíxeles, ubicada en el agujero en pantalla. OnePlus vuelve a colaborar con Hasselblad, para mejorar sobre todo la calibración del color.

No le falta conectividad de ningún tipo a este OnePlus, con 5G, Bluetooth 5.2, NFC y USB-C. El lector de huellas se ubica bajo la pantalla y cuenta con doble altavoz estéreo.

Versiones y precio del OnePlus 10 Pro

Por el momento, OnePlus no ha desvelado el precio y disponibilidad de este nuevo modelo. Como el resto de modelos, conocemos que llegará a España, esperándose para el primer trimestre del año, salvo sorpresa.