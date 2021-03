OnePlus 9 Pro, análisis: fluidez absoluta y una colaboración fotográfica para pelear por la mejor cámara

En 2020, OnePlus volvió a la pelea de la calidad-precio apostando por nuevas líneas de producto más económicas con el OnePlus Nord. Pero aunque la marca haya ampliado su radio de acción, no descuidan la gama alta y ya tenemos aquí su nueva apuesta para competir con los pesos pesados del escaparate móvil.

OnePlus mantiene la fórmula de lanzar una pareja de smartphones y el que nos ocupa en este análisis es el más avanzado de los dos. El OnePlus 9 Pro llega con mejoras a prácticamente todos los niveles, pero se centra especialmente en el fotográfico, donde destaca la nueva colaboración con Hasselblad, fabricante mítico de cámaras fotográficas. Veamos lo que nos ofrece el nuevo buque insignia de OnePlus.

Ficha técnica del OnePlus 9 Pro

ONEPLUS 9 PRO DIMENSIONES Y PESO 163.2 x 73.6 x 8.7 mm 197 g PANTALLA AMOLED LTPO 6,7 pulgadas 20,1:9 QHD+ 3216 x 1440, 525 ppp Tasa de refresco 1-120Hz Color 10 bits, sRGB, Display P3 Opciones: sensibilidad hipertáctil, tono cómodo, suavizado de gráficos en movimiento, resolución de vídeo ultra alta PROCESADOR Snapdragon 888 RAM 8/12 GB LPDDR5 CAPACIDAD 128/256GB UFS3.1 SOFTWARE OxygenOS basado en Android 11 CÁMARAS TRASERAS LENTES: Gran angular : Sony IMX766 1/1,56" 50 megapíxeles, lente 14 mm f/2.2

: Sony IMX766 1/1,56" 50 megapíxeles, lente 14 mm f/2.2 Sensor principal : Sony IMX789 1/1,43" 48 megapíxeles, lente 23 mm f/1.8, OIS+EIS

: Sony IMX789 1/1,43" 48 megapíxeles, lente 23 mm f/1.8, OIS+EIS Teleobjetivo : 8 megapíxeles (píxeles 1μm), f/2.4

: 8 megapíxeles (píxeles 1μm), f/2.4 Sensor monocromo: 2 megapíxeles OTROS: Enfoque: multi PDAF+LAF+CAF

multi PDAF+LAF+CAF Vídeo: 8K 30fps, 4K 30/60/120fps, Super cámara lenta hasta 480fps, time-lapse, editor de vídeo

8K 30fps, 4K 30/60/120fps, Super cámara lenta hasta 480fps, time-lapse, editor de vídeo Modos de disparo: paisaje nocturno, supermacro, UltraShot HDR, detección de escenas, modo Pro, Tilt-shift, vídeo superestable, vídeo nocturno, vídeo retrato CÁMARA FRONTAL Sensor Sony IMX471 16 megapíxeles (píxeles 1μm), EIS, enfoque fijo, apertura f2.4 CONECTIVIDAD 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/Glonass/Galileo, USB-C 3.1 BATERÍA 4.500 mAh Warp Charge 65T (65W) Warp Charge 50 Wireless (50W) OTROS Colores: Morning Mist, Pine Green, Stellar Black Sensor de huellas en pantalla Desbloqueo facial 2D Altavoces estéreo, Dolby Atmos PRECIO 8/128GB: 909 euros 12/256GB: 999 euros

Diseño: compactación (y trasera) brillante

Para entender la evolución de diseño del OnePlus 9 Pro tenemos que fijarnos en su antecesor, el OnePlus 8 Pro. Volvemos a contar con un diseño de esquinas redondeadas y bordes curvos, tanto por delante como por detrás, aunque en este caso las cámaras están en un módulo bastante más grande y alineado al lateral.

La principal novedad es el módulo de cámaras. Es más grande, está alineado en el lateral izquierdo y viene con el logotipo de Hasselblad.

Como vemos, la novedad aquí está principalmente en la trasera. El color de nuestra unidad es el plateado, el cual tiene un acabado brillante con un ligero degradado que va de más a menos reflectante. El módulo de cámara tiene el mismo tono y, a pesar de ser más grande, queda mucho mejor integrado que aquel módulo negro tan "pegote" de la generación anterior. Eso sí, el módulo sobresale un poco y las lentes también. Esto hace que quede desequilibrado, balanceándose bastante cuando lo tocamos.

La trasera se ensucia bastante al ser brillante, aunque es más fácil de limpiar que otros dispositivos de acabado similar. Lo bueno es que no resulta especialmente resbaladizo, quedándose más fijo en la mano que los acabados mate. Con todo, he mantenido puesta la funda que viene en la caja casi todo el tiempo para mejorar aún más el agarre y para evitar que las lentes toquen directamente la mesa, lo malo es que ni con funda evitamos el balanceo que comentaba más arriba.

El esfuerzo de compactación es notable, pero con una pantalla de 6,7 pulgadas no estamos precisamente ante un móvil compacto. Con 197 gramos tampoco es precisamente ligero, pero está en la línea de lo que solemos encontrarnos en gama alta. La curvatura de los laterales en la parte trasera hace que el agarre resulte más agradable y las curvas del frontal potencian el efecto todo pantalla sin resultar excesivas.

No es ni manejable ni ligero, pero el esfuerzo de compactación es notable y va en la línea de lo que solemos encontrar en gama alta.

Comentar también que OnePlus mantiene un frontal de marcos simétricos, sin que el inferior sea más ancho como suele pasar en muchos terminales Android. La simetría la rompe el agujero en pantalla, situado a la izquierda, pero resulta muy discreto y no molesta en el uso.

ONEPLUS 9 PRO SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OPPO FIND X3 PRO IPHONE 12 PRO MAX XIAOMI MI 10T PRO PANTALLA 6,7 pulgadas 6,8 pulgadas 6,7 pulgadas 6,7 pulgadas 6,67 pulgadas PORCENTAJE FRONTAL - 89,8% 89,6% 87,4% 85,2% DIMENSIONES 163.2 x 73.6 x 8.7 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm 163,6 x 74 x 8,3 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 165,1 x 76,4 x 9,3 mm PESO 197 g 227 g 193 g 228 g 218 g BATERÍA 4.500 mAh 5.000 mAh 4.500 mAh 3.687 mAh 5.000 mAh

Datos de porcentaje de frontal GSMArena

Con respecto a los botones físicos, en el lateral derecho nos encontramos la tecla de encendido y el interruptor Alert Slider para pasar al modo silencio, mientras que las teclas de volumen están a la izquierda. Todos los botones físicos están ubicados a buena altura y la pulsación es buena, sin crujidos ni resistencia excesiva.

Pantalla: muchos hercios y más configuraciones para la mejor pantalla de OnePlus

La pantalla es uno de los puntos que distingue al modelo 'pro' del normal y con el OnePlus 9 Pro vemos algunas mejoras sobre lo que vimos en su predecesor, aunque en general tenemos unas especificaciones muy similares. A saber: pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz.

La novedad de esta generación es la tecnología LTPO que permite que la tasa de refresco se adapte al contenido que estamos viendo y oscila de 1 a 120Hz, siendo 1Hz para contenido estático y 120Hz para contenido en movimiento como juegos o vídeos. De esta forma OnePlus afirma que la pantalla puede ahorrar hasta un 50% de energía.

La experiencia con la pantalla es excelente tanto a nivel de nitidez como de brillo máximo y fluidez. Además, tenemos un sinfín de opciones de configuración.

La experiencia con la pantalla es excelente tanto a nivel de nitidez como de brillo máximo y fluidez, sintiéndose muy ágil todo el tiempo. Viene calibrada un poco fría de fábrica, pero lo bueno es que tenemos muchísimas opciones de configuración, y no sólo para el color.

Ajustes de pantalla

OnePlus nos ofrece una buena lista de opciones de configuración en el apartado de pantalla y vale la pena dedicar un rato a dejar la pantalla a nuestro gusto. Por defecto la pantalla viene configurada sin la opción 'Tono cómodo' que va ajustando el color del panel dependiendo de la luz ambiente. Yo la he mantenido ya que "mata" un poco la tonalidad fría del panel sin llegar a modificar en exceso los colores.

Tampoco viene activada la sensibilidad hipertáctil, una de las novedades de la pantalla de este modelo. En principio esto sólo se notará en momentos muy exigentes como en ciertos juegos, el resto del tiempo no vamos a notar ningún cambio. Además, la sensibilidad táctil es muy buena sin necesidad de activarlo.

Ajustes avanzados de frecuencia y resolución.

Dentro de ajustes avanzados podemos configurar la frecuencia de refresco entre Inteligente 120Hz o Estándar 60Hz. Dado que la tecnología LTPO ya ajusta la frecuencia según las necesidades, lo lógico sería mantener siempre la frecuencia máxima para tener la máxima fluidez sin que impacte demasiado en la autonomía (aunque luego veremos que ésta no es precisamente estelar). Lo que sí aconsejo configurar es la resolución ya que viene en FullHD+ por defecto. Tenemos también el ajuste automático para que vaya variando la resolución y así ahorremos batería.

Con respecto a los colores, tenemos el modo Intenso, modo Natural y Avanzado, donde a su vez podemos elegir entre Amplia gama de colores AMOLED (no lo recomiendo, demasiado saturado y blancos muy fríos), sRGB y Display P3. Adicionalmente, podemos ajustar la calidez y temperatura de la pantalla. En mi caso he dejado el modo intenso que venía por defecto ya que el natural queda un poco apagado, pero se agradece tener tantas opciones ya que así cada usuario encontrará la que más se adapte.

Otras opciones de configuración de pantalla

Pero ahí no queda la cosa, también hay varias opciones de configuración de pantalla orientadas al vídeo para potenciar los colores, adaptar contenidos de baja resolución mediante interpolación y suavizar el movimiento. Por supuesto tampoco podían faltar opciones como el modo lectura, modo nocturno (programable), el modo oscuro o la pantalla ambiente. En definitiva una pantalla que ofrece una visualización excelente y con una gran batería de opciones de personalización.

Antes de cerrar este apartado comentar que la curva de la pantalla no resulta especialmente incómoda. Es cierto que para hacer el gesto de volver es algo más complicado que con una pantalla plana, pero no ha habido toques accidentales al sujetar el móvil.

Sonido: potencia y claridad

El OnePlus 9 Pro cuenta con doble altavoz para sonido estéreo igual que ya lo hicieron anteriores modelos. El sonido es claro, potente y no distorsiona si lo llevamos al máximo. Tiene buen rango dinámico aunque, como de costumbre en este tipo de altavoces, los graves son la frecuencia que más sufre.

Un punto a tener en cuenta es que tenemos un altavoz principal en el borde inferior y otro que actúa como apoyo y está oculto entre el marco y la pantalla y tiene mucha menos potencia. La ubicación del altavoz principal es buena y rara vez lo tapamos al sujetarlo, pero las pocas veces que pasa es cuando notamos como el sonido baja considerablemente.

Tenemos Dolby Atmos con varias opciones de configuración, algunas de ellas afectan a la reproducción con o sin auriculares, mientras que el resto son sólo para auriculares. Por defecto tenemos el sonido configurado en Dinámico, pero podemos cambiarlo a Película, Música o desactivarlo.

Las preferencias de estilo se activan únicamente cuando conectamos unos auriculares, ya sea por cable o por Bluetooth, y nos dejan elegir varias configuraciones que tienen un efecto bastante sutil. Por cierto, como era de esperar no hay minijack, así que solamente podrás conectar unos auriculares USB-C si no tienes unos inalámbricos.

Rendimiento: el Snapdragon 888 vuela

Como no podía ser de otra forma, el OnePlus 9 Pro monta el chip más potente de Qualcomm, el Snapdragon 888 y además nuestra unidad es la de 12 GB de RAM. La combinación con la pantalla de 120Hz hacen que la experiencia sea totalmente fluida. No hemos notado nada de lag o tirones durante toda la prueba, ni siquiera a la hora de mover juegos pesados como Genshin Impact.

El único momento en el que hay una pequeña pausa es en la grabación de vídeos, sobre todo si tiramos de grabación 8K, pero únicamente hablamos de un segundo hasta que el clip aparece en la galería. Tampoco hemos notado un aumento de temperatura notable al jugar o usar la cámara de forma intensiva. Muy bien este OnePlus 9 Pro aquí, pero igualmente adjuntamos los resultados de los benchmarks.

ONEPLUS 9 PRO XIAOMI MI 11 SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA IPHONE 12 PRO HUAWEI P40 PRO ONEPLUS 8 PRO PROCESADOR Snapdragon 888 Snapdragon 888 Exynos 2100 Apple A14 Bionic Kirin 990 Snapdragon 865 RAM 12 GB 8 GB 12 GB 6 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 5 1.105 / 3.603 1.127 / 3.754 991 / 3.272 1.614 / 4.148 943 / 2.527 885 / 3.136 3D MARK SLINGSHOT (Maxed out) (Maxed out) 9.226 - 8.726 9.448 PCMARK WORK 11.919 13.030 14.043 - 9.476 13.414

La fluidez también está presente en la biometría. Repetimos con un sensor óptico debajo de la pantalla y desbloqueo facial 2D. El lector de huellas es rapidísimo y el área de desbloqueo suficientemente amplia para que no registre errores por mala colocación del dedo. Viene muy bien tenerlo sobre todo cuando vamos por la calle con mascarilla, pero el resto del tiempo el desbloqueo facial es incluso más rápido. Si lo configuramos para que nos lleve a inicio directamente (sin tener que deslizar) la sensación es de un desbloqueo inmediato.

Autonomía: cifras estándar, pero la carga rápida lo compensa

Aunque OnePlus ha implementado sistemas para ahorrar batería, seguimos contando con componentes muy tragones (te miramos a ti, pantalla de 120Hz). Con 4.500 mAh tenemos un buen fondo para que la carga dure la jornada completa, pero no esperes estirarla mucho más.

En nuestras pruebas, la carga nos ha durado en torno a las 20 horas, con un uso intensivo unas cuantas menos. No te va a tocar visitar el enchufe antes de llegar a casa, pero como decía, llegar a los dos días se complica. En tiempo de pantalla hablamos de unas 5 horas, pero en un día de de uso intensivo (jugando un buen rato en el modo de alto rendimiento) se han quedado en 3,5 horas.

Son cifras estándar y van en la línea de lo que solemos encontrar en gama alta, quizá algo más justas. Lo que sí destaca, y mucho, es la carga rápida. Tenemos 65W, pero esta vez se han mejorado los tiempos en 10 minutos menos que el OnePlus 8T. Hemos comprobado que se puede cargar al 100% en una media hora, llegando al 50% en tan sólo 10 minutos.

Ah y por si te lo estabas preguntando, el cargador de 65W está incluido en la caja. El que no incluye es el cargador inalámbrico que hemos podido probar. En este caso la potencia de carga son 50W y el tiempo total para llegar al 100% son unos 45 minutos.

Software: OxygenOS sigue dando lecciones de cómo debería ser una capa Android

Siempre he sido fiel a Android puro, con una excepción: OxygenOS. La capa de OnePlus es la prueba de que se puede tener muchas opciones de personalización sin cargar el sistema. Además de fluida, tiene un diseño muy cuidado, apenas incluye bloatware y las funciones propias que aporta resultan muy útiles. Estamos en la versión 11.2 basada en Android 11, por lo que tenemos las últimas novedades del sistema de Google (con permiso de la primera beta de Android 12).

La capa de OnePlus es la prueba de que se puede tener muchas opciones de personalización sin cargar el sistema.

Así es el escritorio de OxygenOS nada más encender el OnePlus 9 Pro

Tras pasar el asistente de configuración inicial, nos encontramos con esta pantalla de inicio en OxygenOS. OnePlus coloca algunos servicios de Google en la pantalla principal como Google Duo y el asistente, además de la Play Store, Chrome y la carpeta con el resto de apps de la marca. En esta pantalla de inicio solo hay rastro de OnePlus en el modo juego del que hablaremos más abajo. Tenemos que irnos a la segunda pantalla para encontrar otras apps de OnePlus en una carpeta. Esta carpeta incluye la app de tiempo, notas, la app de la comunidad y Cambio a OnePlus, todas se pueden desinstalar.

La única app de terceros (a excepción de las de Google) que viene preinstalada es Netflix y también la podemos quitar. No hay rastro del paquete de apps de Facebook. Eso sí, en el caso de las apps de Google, la mayoría no nos deja desinstalarlas (sí deshabilitarlas).

Como decía, OxygenOS nos brinda bastantes opciones de personalización en su launcher. Podemos elegir desde el color de acento (por defecto viene en el rojo de OnePlus), la forma de los iconos o la tipografía.

También nos deja ajustar otros parámetros básicos como si queremos cajón de apps, la rejilla de los iconos o el paquete de iconos entre Oxygen y HydrogenOS. Ahí no queda todo y en ajustes podremos configurar otros apartados como la animación del lector de huellas, la pantalla ambiente o la Horizon Light, que es la iluminación de los bordes de la pantalla cuando recibimos una notificación.

Además de la personalización a nivel estético, también tenemos opciones de manejo como elegir entre los gestos o botones de navegación virtuales (esto lo podemos elegir en el asistente de configuración inicial). También es posible configurar accesos rápidos como que se abra la cámara al pulsar encendido dos veces o lo que hará el slider lateral.

Los ajustes rápidos tienen un diseño muy limpio y coherente como el resto de la capa. En Ajustes tenemos los apartados habituales con algún añadido extra como el de personalización que ya hemos comentado o Bienestar Digital para controlar el uso que hacemos del dispositivo y establecer temporizadores si lo deseamos. OnePlus mantiene la app modo Zen para poder desconectar del dispositivo durante el tiempo que establezcamos.

Sobre el modo juego, es accesible deslizando desde una de las dos esquinas superiores y consta de una especie de panel rápido con varias opciones. Podemos desde abrir apps en una ventana flotante como WhatsApp, Telegram o Instagram, configurar la forma en la que aparecen las notificaciones o desactivarlas y otras herramientas como la grabación de pantalla o evitar toques accidentales. También está el modo Fnatic, el cual bloquea las llamadas y alertas, además de limitar toda la actividad en segundo plano.

Cámaras: una colaboración que se nota menos de lo esperado

La fotografía era el talón de Aquiles de sus smartphones, OnePlus lo reconoce y en este generación han querido ponerle remedio. ¿Cómo? Colaborando con una de las marcas más míticas del mundo fotográfico profesional. Hasselblad era un peso pesado en la fabricación de cámaras analógicas, especialmente las de formato medio y también de respaldos digitales. Sin embargo, aunque son fabricantes, en esta colaboración no han aportado nada de hardware, sino que se han centrado en la la parte de software.

La huella de Hasselblad también está en el logo de la trasera, en el logotipo del modo pro y en el sonido del disparo. Si habéis probado una Hasselblad analógica, sabréis que el sonido de su obturador es muy característico y en los OnePlus 9 han querido capturarlo (aunque ya os adelanto que no es igual). Además, el botón disparador ahora es naranja, otro toque heredado de las cámaras de la marca.

El mítico fabricante de cámaras Hasselblad ha colaborado con OnePlus, pero no aportan nada de hardware, sino que se centran en el software, más concretamente en la calibración del color del sensor.

Al margen de estos añadidos más bien estéticos, como decíamos, Hasselblad ha colaborado en la parte del software con la calibración de los sensores fotográficos, centrándose especialmente en la interpretación del color para unos tonos naturales.

Hablando de hardware, el OnePlus 9 Pro cuenta con cuatro sensores. La gran novedad con respecto al anterior OnePlus 8 Pro es que tanto el sensor principal como el gran angular son más grandes y que se incluye un sensor monocromo. A continuación detallamos la configuración de cada lente:

Gran angular: Sony IMX766 1/1,56" 50 megapíxeles, lente 14 mm f/2.2

Sony IMX766 1/1,56" 50 megapíxeles, lente 14 mm f/2.2 Sensor principal: Sony IMX789 1/1,43" 48 megapíxeles, lente 23 mm f/1.8, OIS+EIS

Sony IMX789 1/1,43" 48 megapíxeles, lente 23 mm f/1.8, OIS+EIS Teleobjetivo: 8 megapíxeles (píxeles 1μm), f/2.4

8 megapíxeles (píxeles 1μm), f/2.4 Sensor monocromo: 2 megapíxeles

App de cámara

El estilo de Oxygen OS está también muy presente en la app de cámara, la cual mantiene el mismo diseño y estructura que ya conocíamos por generaciones anteriores. La excepción es el botón disparador en naranja (antes era blanco) para hacerlo al estilo del de las cámaras Hasselblad. El modo Pro también tiene un nuevo icono con la H de Hasselblad y hay algunos modos de disparo nuevos como 'Inclinación-desplazamiento' y 'lapso de tiempo'.

OnxygenOS no nos deja editar los modos que aparecen en el carrusel horizontal (como por ejemplo sí nos deja OneUI) y esto a veces es un poco incómodo porque nos toca desplazarnos varias veces hasta dar con el modo que buscamos. Aquí lo más cómodo es desplegar el panel inferior y seleccionarlo desde ahí.

Modo pro.

En el modo pro tenemos las mismas opciones para ajustar (ISO, balance de blancos, obturación, exposición y enfoque), pero ahora cuando pulsamos sobre alguna de ellas se abre un deslizador recto en lugar de semicircular como teníamos antes. Si pulsamos en la imagen podemos disociar el punto de exposición del punto de enfoque.

En lo referente a ajustes de cámara, el modo Ultrashot HDR está dentro del menú y viene activado por defecto al igual que el reconocimiento de escenas. También tenemos más opciones como el macro automático, seguimiento de enfoque o el histograma del modo pro. Otras opciones como cambiar la resolución tanto en modo foto como en vídeo son accesibles sin tener que entrar en este menú, algo que se agradece en funciones que solemos usar muy a menudo.

Cámaras traseras

Sensor principal, automático

El sensor principal va a ser el que mejor resultados nos dé, especialmente en escenarios con luz abundante. El sensor consigue resolver bien las zonas complejas como el césped o las hojas de los árboles, aunque en lo referente al color (donde ha metido mano Hasselblad) vemos que tiende a saturar un poco toda la paleta de colores en escenarios muy iluminados como este. También hay una tendencia a elevar el contraste y marcar los contornos.

Foto a máxima resolución y foto a 12 megapíxeles en miniatura.

Como ya es costumbre, las marcas apuestan por sensores de gran resolución, pero la realidad es que el modo de disparo por defecto suele darnos imágenes de una resolución mucho menor. Es lo que conocemos como pixel binning, un truco mediante el cual varios píxeles se unen para formar sólo uno y que así sean más grandes.

En el caso del OnePlus 9 Pro tenemos 48 megapíxeles y el disparo por defecto es a 12 megapíxeles. En la imagen superior se puede ver la diferencia de tamaño entre una imagen y otra.

Detalle a 12 megapíxeles vs 48 megapíxeles.

Si vamos al detalle vemos un procesado más agresivo en el modo de 12 megapíxeles. En el recorte de la izquierda se aprecia esa tendencia de remarcar los bordes que comentaba más arriba. En el recorte a 48 megapíxeles (derecha) el detalle es más suave y definido. El modo de alta resolución tiene el inconveniente de que las fotos pesan más y solamente podemos usar el sensor principal o el angular, pero puede ser una buena alternativa al teleobjetivo.

Seguimos con otro ejemplo tomado con la resolución ajustada a 12 megapíxeles. Aquí no tenemos texturas tan complejas como en la primera foto y el detalle sale mucho mejor parado. Con una luz más amable como ésta se nota bastante más la mano de Hasselblad, con colores más suaves y fieles a la realidad.

Ultra HDR activo vs inactivo

Con respecto al Ultra HDR, como decía viene activado por defecto pero es un modo automático, es decir, que entrará en acción en aquellas escenas en las que sea necesario. Sabremos que está activo porque aparece el icono de HDR en la interfaz de cámara y no podemos forzarlo manualmente, lo único que podemos hacer es desactivarlo.

En la escena sobre estas líneas tenemos mucho contraste y el efecto del HDR es notable. Consigue rescatar toda la textura de los árboles y la casa en primer plano, potenciando el detalle y los colores. Hay otros escenarios en los que se percibe menos, pero en general mejora bastante las imágenes por lo que lo ideal es dejarlo activo tal cual viene.

Gran angular, automático.

Cambiamos de lente al gran angular, que da mucho juego a la hora de fotografiar paisajes o arquitectura y, con luz abundante, el detalle es bastante bueno. El resultado es muy llamativo, aunque la deformación es algo exagerada en los bordes (fijaos en las dos personas de la esquina inferior derecha), y los colores que nos devuelve van en la línea de lo que vemos en el sensor principal; más saturados en escenas con luz dura y más naturales con luz difusa.

Teleobjetivo (3,3x)

No pasa lo mismo con el teleobjetivo, la lente que sin duda peor rinde de las tres. Aquí la diferencia de color y contraste es mucho más exagerada y tiende a darnos tonos lavados y un contraste muy bajo. A veces hasta parece que la lente esté sucia.

Gran angular (0,6x), normal y teleobjetivo (3,3x)

El zoom óptico que alcanza el teleobjetivo es de 3,3 aumentos y nos permite acercarnos bastante, pero el resultado es muy inferior y hace que sea más recomendable disparar con otra de las dos lentes a máxima resolución y después recortar una parte de la imagen.

Gran angular (0,6x), normal y teleobjetivo (3,3x)

Cuando cae la luz, la calidad se va con ella especialmente en el caso del angular y el teleobjetivo. El sensor principal también sufre, pero sin duda es el que mejor aguanta de los tres. El angular nos da imágenes bastante más oscuras y con un detalle muy mejorable, mientras que el teleobjetivo reproduce mucho ruido. Las tres imágenes fueron tomadas en el modo automático y el disparo fue bastante rápido pese a la oscuridad de la escena.

Sensor principal, automático.

Como decía, el sensor principal es el que mejor rinde en escenas nocturnas. La naturalidad del color vuelve a destacar, así como el balance de blancos y el nivel de detalle, aunque al ampliar encontramos acuarelas y algo de ruido, pero nada dramático.

Automático vs paisaje nocturno

Automático vs paisaje nocturno, detalle al 100%

El modo noche (Paisaje nocturno) hace una exposición un poco más larga para levantar la exposición. Aquí no tenemos uno de esos modos noche que casi pueden ver en la oscuridad, sino algo con un resultado bastante más natural. Si sacamos la lupa vemos que hay algo de ruido pero gracias a eso también potencia el detalle.

Estas fotos se hicieron con el sensor principal, que como hemos visto es el que mejor rinde de noche. El efecto de Paisaje nocturno se nota muchísimo más si usamos el angular o el teleobjetivo y se hace casi imprescindible si queremos obtener resultados aceptables.

El modo retrato de OnePlus sigue funcionando igual que en generaciones pasadas, y esto no es algo bueno. Sigue siendo bastante exigente para que se active el efecto de profundidad, aunque la experiencia ha sido algo mejor que en modelos previos ya que me da la sensación de que nos deja acercarnos más al objeto. Otro punto en contra es que no podemos ajustar la cantidad de desenfoque a posteriori y eso que las fotos de retrato aparecen marcadas como tal en la galería.

Los resultados son correctos, pero sigue teniendo mucho margen de mejora en el procesado de la piel, algo que empeora cuando falta luz. Generalmente el recorte es bueno salvo errores comprensibles en zonas complejas como el pelo y también funciona bien con objetos. Sobre la cantidad de desenfoque, es algo que no podemos controlar y depende en parte de la escena, siendo más pronunciado cuando hay más profundidad y menos cuando tenemos elementos en primer plano.

Modo supermacro.

Esta generación no cuenta con lente dedicada al macro, sino que tenemos un modo llamado Supermacro que se activa automáticamente cuando nos acercamos mucho a un objeto y usa la lente gran angular. El enfoque nos deja acercarnos hasta 3-4 centímetros y el hecho de que use un sensor grande juega a su favor (muchas veces las lentes macro tienen sensores de tan sólo 2 megapíxeles). El resultado es muy bueno a nivel detalle y el bokeh que consigue es muy natural.

A lo mejor no es la foto más representativa del modo macro, pero tenía que ponerla.

Y acabamos la parte de las cámaras traseras con el nuevo modo Tilt-shift, traducido como 'inclinación-desplazamiento'. No es una técnica nueva, por ejemplo la teníamos en el editor de fotos de Instagram desde casi sus inicios, y tampoco es algo que vayamos a usar muy a menudo, al menos no como propone OnePlus.

Modo inclinación-desplazamiento.

Consiste en un efecto de desenfoque que crea la ilusión de estar fotografiando una miniatura y se nota sobre todo si fotografiamos una ciudad o paisaje desde un punto elevado. También se puede usar como sustituto del modo retrato y consigue un efecto de profundidad interesante, pero tampoco es que sea un añadido muy llamativo.

Cámara selfie

En la cámara frontal tenemos un sensor Sony IMX471, de 16 megapíxeles y con una apertura f/2.4. No es un sensor muy grande (los píxeles son de 1.0 μm, como el teleobjetivo) y no hay enfoque automático sino fijo, por lo que la calidad general es más justa. Tenemos un rango dinámico más limitado, colores más saturados y un detalle mejorable sobre todo si cae la luz, pero cumple para el tipo de lente que es.

Automático vs tres niveles de modo belleza

El modo belleza es sencillo en el sentido de que no tenemos herramientas de edición más detalladas como agrandar ojos, lo hace de forma automática. Hay tres niveles de modo belleza en los que sobre todo veremos un suavizado de la piel, pero también más luminosidad. Personalmente con el primer ajuste creo que es como mejor queda, pero si se lleva al máximo tampoco es que sea de los más artificiales que he visto.

Vídeos

En el apartado del vídeo la gran novedad es la llegada del vídeo 8K, situándose al nivel de otros gama alta recientes. Además, tenemos la opción de grabar en 4K hasta 120fps y varios modos de grabación como hiperlapse, retrato, paisaje nocturno y superestable.

Empezamos con el vídeo en 8K y el resultado es bastante bueno cuando la luz acompaña. Bien de rango dinámico, reproducción del color y sobre todo nitidez, pero no sale muy bien parado en cuanto a estabilización de imagen. De noche la calidad se resiente y los temblores empeoran.

Un punto a tener en cuenta de la grabación en 8K es que está limitada a 30fps y solamente podremos grabar clips de 5 minutos como máximo. Además no vamos a poder hacer zoom en la grabación, pero sí podemos elegir si queremos hacerla con la cámara principal o el gran angular.

El resultado en 4K es mejor a nivel estabilización y además nos permite hacer zoom durante la grabación, aunque la transición al pasar de angular a normal es un poco brusca. Si queremos podemos subir hasta los 10 aumentos, pero a costa de perder mucha calidad.

El modo superestable ahora permite la grabación en 4K además de FullHD y viene bastante bien para vídeos que grabamos mientras andamos, consiguiendo minimizar los temblores bastante bien. Otra de las opciones es paisaje nocturno en vídeos. Aquí la resolución máxima es FullHD y el resultado deja bastante que desear, con mucho ruido y bastante distorsión en fuentes de luz.

Por último hablemos del vídeo selfie. Los clips tienen buena nitidez general aunque, del mismo modo que en el modo foto, el rango dinámico es mucho más limitado. Además, en algunos casos la exposición se vuelve bastante loca incluso en escenas como esta donde tampoco es que haya muchos cambios de iluminación.

OnePlus 9 Pro, la opinión y nota de Xataka

El año pasado la conversación en torno a los OnePlus 8 y 8 Pro se centró en los precios. No era de extrañar, OnePlus había convertido sus teléfonos en el buque insignia que querían matar en su famoso lema 'flagship killer'. La evolución de OnePlus ha sido ir acercándose más al concepto premium (con el consiguiente aumento de precio) y el OnePlus 9 Pro sube el listón un poco más para poder competir de tú a tú con los pesos pesados del panorama móvil actual. ¿Lo consigue? Un sí rotundo.

La fluidez es una máxima en este smartphone: tenemos la pantalla de 120Hz, la carga rápida, un hardware muy potente y sobre todo un software muy bien optimizado.

El OnePlus 9 Pro ya partía de una buena base y con las mejoras que ofrece consigue subir el nivel de forma considerable en puntos clave. La fluidez es una máxima en este smartphone: tenemos la pantalla de 120Hz, la carga rápida, un hardware muy potente y sobre todo un software muy bien optimizado. OxygenOS sigue aportando funciones y elementos para una experiencia que tiene pocos rivales en Android. Muchos competidores podrían tomar nota de lo que ha conseguido OnePlus en el terreno del software.

La parte fotográfica era el gran reto a mejorar para OnePlus y la verdad que el resultado, sin ser malo, está lejos de ser el golpe sobre la mesa que esperábamos. El sensor principal ha mejorado bastante los resultados, especialmente los colores. El angular rinde bien siempre que acompañe la luz y el teleobjetivo sigue siendo la lente más mejorable. Las funciones de software o la llegada del 8K son bienvenidas, pero no llegan a hacer del OnePlus 9 Pro el smartphone fotográfico definitivo. Todo esto hace que la colaboración con Hasselblad quede algo descafeinada. OnePlus nos confirmó que la colaboración durará tres años y esperan que se extienda también al hardware, por lo que esperamos cambios más notables en próximas generaciones.

9,3 Diseño9,25 Pantalla9,5 Rendimiento9,75 Cámara8,75 Software9,5 Autonomía8.75 A@ann favor La experiencia con OxygenOS es excelente a todos los niveles.

Pantalla de gran calidad y muy fluida.

El combo Snapdragon 888 con los 12 GB de RAM puede con todo.

El diseño es muy elegante y hay un gran esfuerzo de compactación. En contra La autonomía es bastante normalita tirando a justa, aunque la carga rápida lo compensa.

El teleobjetivo da resultados muy inferiores a lo que esperamos de un gama alta.

La colaboración con Hasselblad parece más orientada al lado comercial que al fotográfico.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.