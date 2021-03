Las cámaras de los OnePlus 9 Pro y 9, explicadas: estos móviles quieren darlo todo en fotografía, y su apuesta es recurrir a una marca tan icónica como Hasselblad

El nuevo smartphone insignia de OnePlus ya está aquí. Y, además, llega por partida doble. Aunque los modelos 9 Pro y 9 tienen mucho en común hay algunas diferencias entre ellos que permiten a la versión que luce el apellido Pro adquirir el estatus de la más ambiciosa de las dos. Esas diferencias residen en la pantalla, las tecnologías de carga, la grabación de vídeo, y también en las cámaras traseras (la delantera es idéntica en ambos móviles).

Este artículo está dedicado a las prestaciones fotográficas de estos smartphones, y este objetivo nos invita a tomar como punto de partida el acuerdo de colaboración de tres años de duración que han pactado OnePlus y Hasselblad, una veterana compañía sueca especializada en equipos fotográficos profesionales que ha sobresalido durante décadas por la gran calidad de sus cámaras de formato medio. Cabe la posibilidad de que la colaboración de estas dos marcas nos depare alguna sorpresa agradable.

OnePlus 9 Pro y 9: especificaciones técnicas



oneplus 9 pro oneplus 9 pantalla AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas (1440 x 3216 puntos), 525 ppp, 120 Hz, 20,1:9, 10 bits y cobertura Corning Gorilla Glass AMOLED de 6,55 pulgadas (2400 x 1080 puntos), 402 ppp, 120 Hz, 20:9 y cobertura Corning Gorilla Glass procesador Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888 memoria principal 8/12 GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 almacenamiento secundario 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 cámara frontal Sensor Sony IMX471 de 16 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm y valor de apertura f/2.4 Sensor Sony IMX471 de 16 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm y valor de apertura f/2.4 cámaras traseras - Cámara principal: sensor Sony IMX789 de 48 megapíxeles y 1/1,43", fotodiodos de 1,12 µm, valor de apertura f/1.8, longitud focal equivalente de 23 mm y estabilización óptica - Ultra gran angular: sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles y 1/1,56", valor de apertura f/2.2 y longitud focal equivalente 14 mm - Teleobjetivo: sensor de 8 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm y valor de apertura f/2.4 - Cámara monocromática: sensor de 2 megapíxeles - Doble flash LED - Cámara principal: sensor Sony IMX689 de 48 megapíxeles y 1/1,43", fotodiodos de 1,12 µm, valor de apertura f/1.8, longitud focal equivalente de 23 mm y estabilización electrónica - Ultra gran angular: sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles y 1/1,56", valor de apertura f/2.2 y longitud focal equivalente 14 mm - Cámara monocromática: sensor de 2 megapíxeles - Doble flash LED conectividad USB 3.1 Gen 1 de tipo C USB 3.1 Gen 1 de tipo C conectividad inalámbrica Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC y posicionamiento GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y A-GPS 5G SA y NSA Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC y posicionamiento GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y A-GPS 5G SA y NSA sonido Altavoces estereofónicos Dolby Atmos Altavoces estereofónicos Dolby Atmos sistema operativo OxygenOS sobre Android 11 OxygenOS sobre Android 11 certificación ip IP68 IP68 batería 4500 mAh 4500 mAh tecnología de carga Warp Charge 65T (10V/6,5A) y Warp Charge 50 Wireless (50 vatios) Warp Charge 65T (10V/6,5A) y carga inalámbrica 15 W Qi colores Morning Mist, Pine Green y Stellar Black Winter Mist, Arctic Sky y Astral Black sensores Lector de huellas dactilares en pantalla, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor láser, sensor de detección de parpadeo y sensor frontal RGB Lector de huellas dactilares en pantalla, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor láser, sensor de detección de parpadeo y sensor frontal RGB vídeo 8K a 30 FPS, 4K hasta 120 FPS y cámara lenta 720p a 480 FPS y 1080p a 240 FPS 8K a 30 FPS, 4K hasta 60 FPS y cámara lenta 720p a 480 FPS y 1080p a 240 FPS dimensiones 163,2 x 73,6 x 8,7 mm 160 x 74,2 x 8,7 mm peso 197 g 192 g precio 8/128 GB: 909 euros

12/256 GB: 999 euros 8/128 GB: 709 euros 12/256 GB: 809 euros

Una apuesta en la que destacan la cámara principal y la monocromática

Os propongo que arranquemos familiarizándonos con las cámaras que incorpora el modelo 9 Pro de OnePlus. En la parte frontal de este teléfono móvil reside una única cámara equipada con un sensor IMX471 de 16 megapíxeles fabricado por Sony que incorpora fotorreceptores de 1 µm y que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.4. Nada especialmente llamativo hasta aquí.

Según OnePlus las lentes de la cámara ultra gran angular reducen la distorsión en los bordes a un asumible 1%

La parte trasera de este móvil va a darnos mucho más juego. Y es que su estilizado módulo de cámaras aglutina estas cuatro unidades: la cámara principal, la cámara ultra gran angular, un teleobjetivo y una cámara monocromática. La cámara principal recurre a un sensor IMX789 de 48 megapíxeles fabricado por Sony que incorpora fotodiodos de 1,12 µm, estabilización óptica y un objetivo con valor de apertura f/1.8.

La segunda unidad, la cámara ultra gran angular, apuesta por un sensor IMX766, también de Sony, de 50 megapíxeles y que tiene un tamaño respetable (1/1,56"), por lo que en teoría debería mantener el ruido bajo control incluso cuando la luz ambiental es escasa. Por supuesto, lo comprobaremos tan pronto como tengamos la oportunidad de analizar a fondo este smartphone. Un dato interesante que OnePlus ha compartido con nosotros es que las lentes de esta cámara consiguen minimizar la distorsión en los bordes de las capturas a un asumible 1%.

El teleobjetivo incorpora un captador de 8 megapíxeles con fotodiodos de 1 µm y una óptica con valor de apertura f/2.4. Incorpora estabilización óptica, como cabe esperar, y el zoom óptico que nos propone es de 3,3x. Sobre el papel no pinta mal en absoluto, pero hay zooms ópticos más ambiciosos, lo que refleja con bastante claridad que OnePlus ha decidido no enzarzarse en la guerra del zoom en la que están debatiéndose otras marcas.

La cuarta cámara trasera que nos propone el modelo 9 Pro es una unidad monocromática que incorpora un sensor de 2 megapíxeles. Puede parecer que la resolución de este captador es excesivamente reducida, pero a priori no tiene por qué serlo si tenemos en cuenta que esta cámara trabaja en tándem con la cámara principal para ayudar a esta última a recoger un mayor nivel de detalle. La unidad monocromática se responsabiliza también de restituir con la máxima precisión posible los niveles de gris en las capturas en blanco y negro que podemos tomar con este teléfono móvil.

La dotación de cámaras del OnePlus 9 es similar a la del modelo Pro, pero no podemos pasar por alto que carece de teleobjetivo

Pasemos ahora al modelo OnePlus 9, el que no tiene el apellido Pro. Su cámara delantera es idéntica a la del móvil que acabamos de revisar, y la cámara principal del módulo trasero solo se diferencia de la del modelo 9 Pro en que implementa estabilización electrónica, y no óptica. Las características de su sensor IMX689 de Sony son esencialmente idénticas a las del IMX789 del modelo Pro.

Las cámaras ultra gran angular y monocromática del OnePlus 9 son idénticas a las del modelo 9 Pro, por lo que todo lo que hemos descrito en los párrafos anteriores es válido también para este móvil. No obstante, no podemos pasar por alto que el modelo OnePlus 9 carece de teleobjetivo, una ausencia que puede condicionar seriamente algunos escenarios de disparo y que sin duda provocará que algunos usuarios pongan sus ojos sobre el modelo Pro y no sobre el algo más modesto OnePlus 9.

La mano de Hasselblad se esconde detrás de la calibración del color y el modo Pro

Las alianzas que establecen los fabricantes de smartphones con las compañías especializadas en hardware fotográfico son relativamente frecuentes. La de Huawei y Leica por un lado, y la extraordinariamente longeva de Sony y Carl Zeiss, por otro, son dos buenos ejemplos. Si tenemos esto presente no resulta sorprendente que ahora sea OnePlus quien haya trabajado con Hasselblad para poner a punto las cámaras de sus nuevos modelos insignia. Lo realmente importante es saber hasta qué punto han intervenido en el diseño de estos móviles los ingenieros de Hasselblad.

OnePlus nos ha confirmado que por el momento la colaboración se ha ceñido al desarrollo del software vinculado a las cámaras de estos móviles, pero asimismo nos ha asegurado que en el futuro espera que los ingenieros de la compañía sueca también puedan intervenir en el hardware fotográfico de los próximos terminales insignia de OnePlus. La postura de la marca china parece razonable y nos invita a mantenernos a la expectativa de lo que nos propondrán los sucesores de los OnePlus 9 Pro y 9 en los que estamos indagando en este artículo.

Una de las áreas en las que, según OnePlus, los técnicos de Hasselblad han marcado la pauta es la calibración del color de las instantáneas tomadas con los nuevos OnePlus 9 Pro y 9. Su propósito es que estos teléfonos móviles no solo recuperen el máximo nivel de detalle posible y minimicen el ruido, sino también que restituyan el color de una forma fidedigna y precisa. Suena bien, pero no sabremos si realmente se nota la mano de Hasselblad en este terreno hasta que tengamos la oportunidad de analizar a fondo estos teléfonos móviles, algo que esperamos poder hacer pronto.

La otra área en la que según OnePlus los técnicos de Hasselblad han aportado su bagaje es la puesta a punto del software que nos permite actuar sobre las cámaras. De hecho, según la marca china han diseñado una nueva interfaz de usuario inspirada en la de las cámaras de Hasselblad y un nuevo modo Pro que habilita la calibración avanzada del color y que nos permite actuar de una forma intuitiva y precisa sobre la sensibilidad ISO, el enfoque, el tiempo de exposición y el balance de blancos, entre otros parámetros. Un último apunte interesante: ambos smartphones nos permiten disparar en RAW de 12 bits.

