El "tardeo" representa ya el 26% del negocio de la hostelería. El motivo es muy simple: beber alcohol es de viejos

Sabíamos que lleva años expandiéndose con fuerza por España y que cada vez arrastra a más gente, pero la gran prueba de que el 'tardeo' se ha convertido en un fenómeno masivo acaba de llegar ahora. Y en forma de informe. La tendencia ha crecido tanto que la patronal del ocio nocturno le ha dedicado un estudio que analiza en detalle su impacto y clientela. Entre todas sus conclusiones hay una elocuente: ya mueve el 26,5% de la facturación de los locales de ocio.

Y no se aprecian señales de que eso vaya a cambiar.

De las barras al despacho. Hay varias señales que nos revelan que una tendencia se ha convertido en un negocio con futuro: empieza a hablarse de ella en la calle, acapara titulares, genera ruido en las redes… Todo eso el 'tardeo' lleva años haciéndolo. Ahora suma una nueva pista que confirma que ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en un auténtico filón para la hostelería.

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos ('España de Noche') acaba de dedicarle su primer estudio sectorial, un amplio informe que responde algunas cuestiones clave sobre una tendencia que básicamente pasa por adelantar una oferta de ocio que hasta hace poco se limitaba al horario nocturno: ¿Cómo y cuándo surgió? ¿Qué público mueve? ¿Y cuánto dinero genera?

El dato clave: 58,8%. Hay quien sitúa los orígenes del 'tardeo' en el Albacete de comienzos de los 2000, desde donde dio el salto primero a la costa levantina y más tarde (gracias a los cambios de hábitos que trajo consigo la pandemia) al resto del país. Sea o no así, lo innegable es que el 'tardeo' ha calado hondo en el sector. El estudio concluye que han apostado por él cerca del 58,8% de los locales de ocio y hostelería, lo que explica que acapare el 26,5% de su facturación.

No son los únicos porcentajes que dan una idea de hasta qué punto los hosteleros se han ido subiendo al carro del ocio vespertino. El mismo informe muestra que el 62,2% de las discotecas realizan sesiones de tardeo todos los fines de semana. Si hablamos de bares de copas, son el 41,4%; y el 24% entre los restaurantes.

¿Quiénes tardean? Probablemente esa sea la pregunta más importante que responde el estudio. El público que suele mover el 'tardeo' en España tiene de media 39,4 años, sensiblemente por encima de la clientela promedio del ocio nocturno, que ronda los 29. Tal vez parezca un dato menor o incluso obvio, pero resulta fundamental para entender otras peculiaridades de la tendencia.

El aumento de edad va acompañado también de un mayor gasto: si el ticket medio de los noctámbulos es de 20 euros, en el caso de los asiduos del 'tardeo' la media sube a 25. No está nada mal si tenemos en cuenta que desde hace años los bares lidian con otro fenómeno: una generación Z que parece menos interesada en el alcohol que sus predecesores y está cambiando la forma de beber.

Nuevo formato, ¿nueva oferta? Ese perfil millennial o de la generación X influye también en la oferta de ocio de las sesiones vespertinas. Los clientes piden combinados con vodka, ginebra, ron o whisky, aunque también beben cerveza, refrescos y copas de vino. En cuanto a la música, no es extraño que la gente busque temas que sonaban durante su juventud. "Hasta hace poco la música favorita era el llamado 'remember'. Ahora estamos en el 'tardeo 2.0’. Empezamos a ver sesiones vespertinas de 'indie' para la gente que salía de noche hace 10 años", explica a El Periódico Vicente Pizcueta, de España de Noche.

De fiesta sí, pero conciliando. El éxito del 'tardeo' no se entiende sin tener en cuenta la pandemia y cómo alteró nuestros hábitos de ocio, dando más relevancia a la oferta vespertina. Sin embargo, hay otro factor que explica que cada vez apostemos más por salir por las tardes: España envejece poco a poco.

En 1975 la edad media era de 33 años, hoy supera los 44,5. Eso aclara que haya aumentado el peso de un perfil de cliente más adulto que sigue queriendo salir de fiesta, pero que al mismo tiempo tiene otras obligaciones, como hijos a su cargo.

La gran mayoría de la oferta de 'tardeo' sigue concentrándose los sábados (84,9%) y el 63,4% de los encuestados reconocen que lo que les lleva a salir es disfrutar con sus amigos, pero hay otro dato igual de revelador: el 38,9% busca opciones que resulten compatibles con su vida familiar. "Sí que es cierto que la cuestión de la conciliación es fundamental", confirma Pizcueta. "Sales por la tarde, dejas a los niños con los abuelos, los recoges a la hora de cenar, te vas a la cama pronto y al día siguiente te puedes levantar temprano para irte al campo".

¿Sabemos algo más? Sí. El informe, en el que ha participado también Coca-Cola, deja botando algunas ideas interesantes que ayudan a entender mejor el 'tardeo'. Por ejemplo, aunque lo más habitual son las sesiones con DJ, también abundan las celebraciones que combinan música con gastronomía, ofrecen música en directo o incluso apuestan por fiestas temáticas y privadas.

Que el formato haya convencido a tantos negocios tampoco es extraño. Sobre todo si hablamos de bares y discotecas. Aunque el público que acude a las fiestas vespertinas y nocturnas es tan distinto que en ocasiones los negocios tienen que dividir claramente ambas sesiones, el 'tardeo' les permite extender su horario de actividad. Abren antes, facturan antes, ganan más. Según el estudio de los hosteleros, de media las sesiones de 'tardeo' empizan hacia las 17.30 h.

Imágenes | Marcel Strauß (Unsplash) y Artem Polezhaev (Unsplash)

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