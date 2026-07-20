No hace falta un terremoto para mover una aguja sísmica: con un gol de España basta

La Selección Española nos ha vuelto a dar otro momento histórico para recordar con su 1-0 ante Argentina en la final del mundial, proclamándose por segunda vez campeona del mundo. Y lo curioso es que la celebración no solo se ha visto y oído, pues también se ha medido.

El sismólogo Jordi Díaz Cusí, investigador de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC), ha compartido en su cuenta de X una gráfica con los registros de la Red Sísmica Educativa del instituto durante la final entre España y Argentina. En ella se aprecian picos de vibración justo en los instantes del primer gol, del tanto anulado de Mikel Merino y del pitido final, captados por sismómetros repartidos por distintos institutos y centros de Cataluña.

Qué muestra exactamente la gráfica. En ella podemos ver los registros de nueve estaciones, desde el propio edificio de GEO3BCN en Barcelona hasta institutos de Santa Coloma de Farners, Sabadell, Olot, Banyoles, Mollet, Santa Coloma de Gramenet o Torroella de Montgrí, a lo largo de algo más de media hora.

Vibraciones generadas por los momentos del gol de España, el gol anulado de Merino y el pitido final. Imagen: CSIC

Tres flechas señalan los momentos clave del partido: el gol de Ferran, la jugada anulada y el final del encuentro. En algunas estaciones, como la del instituto Vallès de Sabadell, los trazos se disparan de forma muy visible en esos instantes; en otras, el cambio es mucho más discreto. La diferencia, sobre todo, depende de cuánta gente estaba celebrando cerca de cada sensor.

Lo mismo ocurría con las mediciones detectadas por el sensor sísmico del Real Observatorio de Madrid. Y es que tal y como comparte el Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG en su cuenta de X, el partido de Argentina-España hizo vibrar anoche a la ciudad de Madrid.

Cómo un sismómetro nota la celebración de un gol. Están pensados sobre todo para terremotos, pero también tienen otras utilidades, ya que son aparatos tan sensibles que registran cualquier vibración que se transmite por el suelo, así como la que genera nuestra actividad. Saltos, gritos, aplausos o petardos producen ondas mecánicas que viajan por el terreno y llegan hasta el sensor, igual que lo hace el paso del metro o el tráfico de una avenida.

Esto ya se documentó hace años en un estudio del propio instituto (entonces ICTJA-CSIC), en el que se analizaba cómo la estación sísmica instalada en su sede “detectaba las vibraciones generadas por fenómenos como la circulación del metro, el tráfico y la celebración de los goles durante los partidos que se disputaban en el Camp Nou”. En ese mismo estudio, por ejemplo, se analizó la señal que generaron los tres goles del Barça ante el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League de 2015.

Qué red ha captado estos datos. La Red Sísmica Educativa de GEO3BCN-CSIC es un proyecto de divulgación científica que lleva varios años en marcha. Está formada por sismómetros Raspberry Shake instalados sobre todo en institutos de secundaria de las provincias de Barcelona y Girona que gestionan junto a los profesores de cada centro. Según explicaba el propio Jordi Díaz cuando se amplió la red hace unos años, el objetivo es “dar a conocer la sismología al alumnado de los centros implicados”.

Según recoge el portal Tutiempo.net, hay en torno a 18 estaciones de este tipo repartidas por la red.

No es la primera vez. Este tipo de publicaciones se ha convertido casi en una tradición del instituto cada vez que hay un partido de gran repercusión. Ya ocurrió en la Eurocopa de 2024, pues cuando España se proclamó campeona, los sismómetros de Madrid y Barcelona registraron las vibraciones asociadas a los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Más allá de la anécdota. Aunque una gráfica de goles no aporta nada a la investigación sobre terremotos, el propio instituto ha señalado en el pasado que estas estaciones educativas también tienen una utilidad científica real. Y es que si se produce un seísmo local, pueden aportar datos complementarios a los de las redes sísmicas permanentes.

Imagen de portada | RTVE

En Xataka | Un siglo de energía tectónica liberada en solo 39 segundos: el insólito "doblete sísmico" que ha sacudido Venezuela