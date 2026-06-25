Un siglo de energía tectónica liberada en solo 39 segundos: el insólito "doblete sísmico" que ha sacudido Venezuela

La tierra no ha dado tregua en el norte de Venezuela, donde en las últimas horas dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, acompañados de más de veinte réplicas, han generado un gran caos en buena parte del país con un número creciente de personas fallecidas con estimaciones que apuntan hasta los 100.000 fallecidos atendiendo a la cantidad de edificios severamente afectados.

La anatomía del terremoto. La secuencia temporal y los datos arrojados por los sistemas de monitorización globales, como el Servicio Geológico de Estados Unidos, revelan una sacudida que desafía los patrones sísmicos habituales. De esta manera, el primer terremoto registró una magnitud de 7,2, un nivel que por sí solo ya es capaz de generar daños severos en infraestructura crítica.

Pero el problema ha llegado apenas 39 segundos después del primer temblor, cuando la tierra volvió a romperse con un evento aún más violento, alcanzando una magnitud de 7,5. Dos grandes terremotos que se han localizado con epicentro en las inmediaciones de Morón y el estado de Yaracuy.

Con dudas. En un primer momento es lo que hubo con los datos que se estaban generando por parte de los equipos automáticos de medida, ya que se apuntaba a un posible solapamiento de las lecturas. Pero no fue así, ya que se terminó imponiendo la confirmación de que el temblor de 7,2 actuó como un evento precursor inmediato del terremoto principal de 7,5 y que cambia por completo la perspectiva sobre la cantidad de energía mecánica que se disipó en la corteza terrestre.

La magnitud del problema. Un terremoto 'normal' básicamente se puede explicar como una ruptura principal, que es el temblor principal, seguida de decenas o cientos de terremotos más pequeños, que son los conocidos como réplicas, que ocurren mientras las fallas se reajustan mecánicamente. Pero aquí en Venezuela hemos vivido un 'doblete sísmico', es decir, ha habido dos terremotos de gran magnitud y tamaño comparable que ocurren en la misma región tectónica con un intervalo de tiempo extremadamente corto, que en este caso ha sido de segundos.

De esta manera, cuando el primer terremoto de 7,2 fracturó la roca, no alivió la tensión de la zona, sino que alteró drásticamente el campo de estrés en un segmento de la falla adyacente. Es por ello que actuó un 'gatillo' para empujar a la falla vecina más allá de su punto de ruptura, 'disparando' el terremoto de 7,5 solo 39 segundos después.

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Un problema. Este tipo de rupturas encadenadas somete a las estructuras arquitectónicas a un castigo extremo, puesto que los edificios, cuyas bases ya han sido debilitadas y puestas en resonancia por el primer impacto, reciben un segundo golpe de mayor amplitud antes de haber podido disipar la energía cinética del primero.

Es por ello que con esta serie de terremotos hemos visto grandes desperfectos en las construcciones civiles, incluidos los aeropuertos principales que en algún caso ha quedado completamente inutilizado.

El problema energético. El norte de Venezuela se asienta sobre una zona de altísima complejidad geodinámica, marcada por la interacción y el roce continuo entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. Es por ello que las fallas que atraviesan esta región acumulan deformación elástica a un ritmo constante de varios milímetros al año.

Por esta configuración tan compleja, se sabía perfectamente que esto podía pasar en cualquier momento, y aquí la ingeniera civil, Gina Paola Villalobos, en declaraciones para El País, recoge estas impresiones y apunta a que el problema ha estado en las frágiles construcciones de ciudades latinoamericanas que no estaban preparadas para esto.

Energía liberada. Con toda esta información, podemos ver que literalmente se ha liberado un siglo de energía que se ha ido acumulando en las capas más profundas del planeta. Y esto no es una simple hipérbole literaria, sino que, en términos sismológicos, significa que un segmento específico de la falla había permanecido "bloqueado" o acoplado mecánicamente durante décadas.

Durante todo ese tiempo, el movimiento de las placas tectónicas siguió su curso, comprimiendo y deformando la roca circundante como si se tratara de un resorte gigantesco. Ahora, el doblete sísmico de 7,2 y 7,5 representa el momento exacto en el que la fricción de la roca fue vencida, desatando de forma violenta y en cuestión de minutos la energía elástica que la Tierra tardó más de 100 años en acumular.

Imágenes | Bona Lee Çağlar Oskay

En Xataka | Más de 5 millones de terremotos repartidos a lo largo y ancho de la Tierra, reunidos en un completísimo mapa