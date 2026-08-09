España va a vivir un día histórico con el eclipse del 12 de agosto. Y acto seguido, algo casi mitológico: el rayo verde

Todos hemos disfrutado en algún momento de mirar el atardecer en un lugar especial. Es uno de los momentos más mágicos y bonitos del día. Sin embargo, hay atardeceres y ATARDECERES. Uno de estos últimos lo veremos el próximo 12 de agosto, ya que el eclipse solar total que podrá observarse en varios lugares de España tendrá lugar justo antes de la puesta de sol. Habrá tantísimas personas con los ojos puestos en el descenso del astro rey que podría ser un momento ideal para observar un fenómeno casi mitológico: el rayo verde.

No es un mito, es real. El rayo verde es un fenómeno asociado a la refracción de la luz que tiene lugar durante unos segundos, justamente cuando el Sol se esconde bajo el horizonte. Siempre ha estado rodeado de un gran halo místico, especialmente a causa de las leyendas que aseguran que aquella persona que consigue ver el rayo verde nunca más se equivocará en cuestiones románticas. Precisamente por esto, durante mucho tiempo se pensó que, en realidad, no existía. Hoy en día sabemos que sí existe, aunque es realmente muy escurridizo.

El eclipse solar es un momento ideal. Recientemente, El País publicó un artículo en el que el presidente del Observatorio Astronómico de Mallorca, Amando Carbonell Santos, señalaba el eclipse solar del 12 de agosto como un momento ideal para ver el rayo verde en su ciudad. Esto es así porque será una ocasión en la que habrá muchos ojos, cámaras y telescopios posados en la puesta de Sol. Sin embargo, cabe destacar que no ocurrirá solo en ese día y que no es un fenómeno único de las Islas Baleares. No es un fenómeno relacionado con los eclipses solares, pero en este, que ocurrirá justo antes de una puesta de Sol, puede ser, como explica Carbonell, el postre ideal. En cualquiera de los lugares en los que se verá durante el atardecer.

Las causas. Cuando la luz del Sol cruza la atmósfera con un ángulo muy bajo, como ocurre en el atardecer, esta actúa como una especie de prisma, descomponiéndola en los distintos colores que la forman. Este prisma virtual refracta más la longitud de onda corta (azul/violeta), que la larga (rojo). Como resultado, se crean en el horizonte varias imágenes refractadas, con el azul más alto que el rojo. En medio, quedan las longitudes de onda verdes. Cuando el Sol se pone, la luz roja, más baja, desaparece bajo el horizonte antes de llegar a nuestros ojos. La azul, que está más alta, sí se mantiene por encima, pero se dispersa por un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, de modo que tampoco llega a nuestros ojos. Solo queda la luz verde, que sí llega, aunque lo hace fugazmente, durante muy pocos segundos.

Todo esto, además, se intensifica si la luz se encuentra con una capa de aire frío pegada al mar o la superficie terrestre, ya que esta actúa como un segundo prisma.

También al amanecer. En realidad, el rayo verde sucede cuando la luz solar cruza el horizonte, ya sea en camino ascendente o descendente. Esto quiere decir que puede aparecer tanto en el amanecer como en el atardecer. Sin embargo, con el amanecer hay un pequeño inconveniente. Y es que sabemos que el Sol sale por el este, pero no conocemos el punto exacto justo hasta que lo vemos asomar. Puede que ahí ya sea demasiado tarde para ver el rayo verde. En cambio, con el atardecer es más fácil hacer un seguimiento. Además, es más fácil estar despiertos y con ganas de mirar al horizonte durante el atardecer que durante el amanecer.

En resumen, sí, el rayo verde puede verse en cualquiera de estos dos momentos del día, en cualquier lugar y sin necesidad de un eclipse. Es dificilísimo verlo; pero, si lo consigues, dicen que es un fenómeno que nunca olvidarás. Eso sí, si lo logras, sigue teniendo cuidado con Tinder. Las leyendas no son ciertas.

Imagen | Brocken Inaglory

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