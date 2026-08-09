El primer cable Ethernet de la historia era amarillo "1968 Corvette" por una razón que no tenía nada de estética

El cable Ethernet que conocemos hoy ha pasado por varias etapas desde su concepción. Ahora podemos ser todo lo caprichosos que queramos sobre su color, siendo además los de mayor categoría compatibles con un ancho de banda que nunca conoceremos en nuestras casas. Sin embargo, cuando todo esto del Internet comenzaba a echar a andar, todo era distinto. Y es que la primera versión de este cable tenía un formato que nada tenía que ver con el de ahora: era un cable coaxial grueso, rígido y, sobre todo, de un amarillo muy llamativo.

Había razones de peso para que fuese de este color, y no hay mejor manera de explicarlo que a través de las palabras de uno de los ingenieros que, por aquel entonces, influyó en su desarrollo.

El origen. Ethernet se estandarizó comercialmente en 1983 bajo el nombre técnico 10BASE5, aunque todo el mundo terminó llamándolo "thicknet" por el grosor del propio cable. Uno de los ingenieros que participó en el desarrollo de la especificación, Rich Seifert, lo recordaba recientemente en una charla en el Vintage Computer Festival , recogida por PC Gamer. Allí mostró un tramo del cable original conservado en su casa para explicar por qué era de ese color tan específico.

Imagen: Matt Millman

Amarillo hasta en la sopa. Según contó Seifert, el tono elegido no era un amarillo cualquiera, sino el mismo que llevaban los Chevrolet Corvette de 1968, conocido entre los aficionados a los coches clásicos como "Safari yellow". Y el motivo, según reconoció él mismo, tenía una parte de gusto personal, ya que explicaba que el amarillo era su color favorito, tenía un coche amarillo y hasta muebles amarillos.

Por qué era tan importante que se notara. Más allá del gusto de Seifert, había una razón práctica de peso. En aquella época, para conectar un dispositivo a la red no se usaba un conector como el RJ45 actual, sino un sistema llamado "vampire tap". Esta era una pieza que perforaba literalmente la funda del cable coaxial para morder el conductor metálico que había en su interior.

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Estos cables solían tenderse por techos y falsos techos junto con otros muchos cables, incluidos los eléctricos. El propio Seifert explicó que el proceso implicaba literalmente taladrar el cable para engancharle un transceptor, y con tantos cables mezclados en el techo, no quería que nadie perforara por error un cable eléctrico, por lo que sea. Por eso, según sus palabras, decidió hacerlo lo más brillante posible para que se distinguiera de cualquier otro cableado a simple vista.

De esta manera, la propia especificación 10BASE5 fijaba el amarillo como color obligatorio de la funda precisamente para que los instaladores pudieran identificarlo sin confusión.

Un vistazo al resto de la familia Ethernet. El grueso cable amarillo de 10BASE5 acabó siendo sustituido. Y es que a finales de los 80 llegó el "thinnet" o 10BASE2, más barato y manejable, que dominó buena parte de esa década. Después llegó 10BASE-T, ya con el cable de par trenzado que seguimos usando hoy, y de ahí derivaron las siguientes generaciones, vigentes hoy: 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T y 10GBASE-T, este último capaz de alcanzar hasta 10 Gbps.

Hacía falta una evolución. Además de muy vistoso y más o menos con cierto peligro para instalar, también era caro y consumía energía que daba gusto. Y es que tal y como comparten desde PC Gamer, montar un controlador de red en los años 80 exigía un par de placas de circuito de gran tamaño, con un coste cercano a los 3.000 dólares y un consumo de unos 60 vatios solo para conectar un equipo a la red. Menos mal que la tecnología acabó evolucionando.

Imágenes | Matt Milman

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