Cable de red Ethernet: categorías, protecciones y cómo saber cuál comprar

Vamos a explicarte qué tipos de cable de red Ethernet tienes disponibles para que sepas cuál comprar para mejorar la velocidad de tu casa. Las conexiones domésticas no paran de mejorar en velocidad, por lo que si has contratado una fibra óptica de gran velocidad quizá quieras intentar aprovechar al máximo su velocidad ya no a través de la WiFi, sino conectando directamente a tu router los dispositivos.

Para ello vas a necesitar un cable de red, también conocidos como cables RJ45 o simplemente cable Ethernet, y no todos son iguales. Existen diferentes tipos de cable organizados por categorías, y dependiendo de cuál elijas la velocidad de conexión que son capaces de transmitir es diferente.

Este tipo de cables son los que utilizas para conectar tu ordenador de sobremesa o NAS al router de forma directa. Y si por ejemplo tienes una salida de Ethernet en otra parte de tu casa, ya sea por la instalación o porque tienes un PLC o repetidor, también puedes conectar otros dispositivos como tu tele inteligente o la videoconsola a la toma.

¿Y para qué es importante todo esto? Pues imagina que tienes en tu casa una conexión de 200 Mbps, pero que tu cable de red sólo es capaz de mover 100 Mbps. Estarías desaprovechando parte de la velocidad que tienes contratada. Sí, a tu router llegará toda la velocidad, pero si el cable no es el adecuado no podrás transmitir toda esa velocidad del router a los dispositivos que haya conectados a él. Y se supone que si utilizas un cable de red, es para que la conexión sea más rápida que el WiFi.

Cuáles son las categorías de un cable de red

Categoría Velocidad Frecuencia Velocidad de descarga Ethernet Cat 5 100 Mbps 100 MHz 15,5 MB/s Ethernet Cat 5e 1.000 Mbps 100 MHz 150,5 MB/s Ethernet Cat 6 1.000 Mbps 250 MHz 150,5 MB/s Ethernet Cat 6a 10.000 Mbps 500 MHz 1.250 MB/s ó 1,25 GB/s Ethernet Cat 7 10.000 Mbps 600 MHz 1,25 GB/s Ethernet Cat 7a 10.000 Mbps 1.000 MHz 1,25 GB/s Ethernet Cat 8 40.000 Mbps 2.000 MHz 5 GB/s

Esta es la tabla en la que puedes ver los principales datos de cada una de las categorías de cable Ethernet que puedes encontrarte. La velocidad determina la velocidad máxima soportada por cada cable. Verás que hay veces que diferentes categorías soportan la misma velocidad, pero eso no quiere decir que sean iguales, ya que hay otros parámetros como la frecuencia a tener en cuenta.

La frecuencia define la potencia de la red, y suele establecer su anchura y el rángo de pérdida de datos a lo largo del cable. Cuando más largo sea un cable de red, más potencia se irá perdiendo. Y es que un cable de un metro normalmente ofrecerá un mayor pico de velocidad que uno de tres, aunque la diferencia la establece la frecuencia.

Cómo diferenciar la categoría de los cables

Cuando vayas a una tienda, puede que veas que hay cables de Ethernet de diferentes colores. No te preocupes mucho por eso, ya que el color de los cables de red no influye en nada, y lo único para lo que sirve es para que puedas diferenciar los cables en los casos en los que tengas varios conectados a un mismo router o servidor.

La categoría de cada cable viene impresa en su propia cubierta de plástico. En ella, como ves en la foto que viene un poco más arriba, te aparecerá la categoría exacta. Cuando vayas a comprar uno también te aparecerá la categoría en el embalaje. Entonces, sólo tendrás que recordar los datos de la tabla que te hemos puesto antes para saber las velocidades a las que aspiras.

Apantallamiento electromagnético

Otro de los aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un cable es el apantallamiento electromagnético de los hilos de cobre que hay en su interior. Es el blindaje que protege los cables por debajo de la cubierta de plástico, y determina la estabilidad y calidad de las velocidades de transmisión.

Sirve para proteger los cables cuando van por dentro de la pared en la instalación de tu casa, y son importantes para que no interfiera la instalación eléctrica por cuyos conductos suelen ir estos cables. Cuantas menos interferencias más estable será el rendimiento y su velocidad. El tipo de apantallamiento del cable también viene indicado en la cubierta junto a la categoría.

UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado no apantallado) : Es un cable sin apantallamiento. Esto lo sigue haciendo bueno para utilizar en casa, por ejemplo, para conectar tu ordenador, NAS o cualquier otro dispositivo al router. Pero es el menos indicado para ser utilizado en instalaciones que van por dentro de la pared y requieren de cables especialmente largos.

: Es un cable sin apantallamiento. Esto lo sigue haciendo bueno para utilizar en casa, por ejemplo, para conectar tu ordenador, NAS o cualquier otro dispositivo al router. Pero es el menos indicado para ser utilizado en instalaciones que van por dentro de la pared y requieren de cables especialmente largos. FTP (Foiled Twisted Pair- Par trenzado con pantalla global) : Es un tipo de cable parecido al UTP, donde los pares de cables trenzados no están apantallados. Sin embargo, sí tienen una pantalla global, una especie de protección que envuelve todos a la vez para darles un poco de protección ante interferencias externas.

: Es un tipo de cable parecido al UTP, donde los pares de cables trenzados no están apantallados. Sin embargo, sí tienen una pantalla global, una especie de protección que envuelve todos a la vez para darles un poco de protección ante interferencias externas. STP (Shielded Twisted Pair- Par trenzado apantallado) : Los pares de cables trenzados van recubiertos cada uno por una malla conductora que actúa como una pantalla frente a las interferencias y el ruido eléctrico. Su protección es mayor que la la de los dos tipos anteriores, y los convierten en cables mejor preparados para las instalaciones eléctricas que van por dentro de la pared.

: Los pares de cables trenzados van recubiertos cada uno por una malla conductora que actúa como una pantalla frente a las interferencias y el ruido eléctrico. Su protección es mayor que la la de los dos tipos anteriores, y los convierten en cables mejor preparados para las instalaciones eléctricas que van por dentro de la pared. SFTP (Shield Foiled Twisted Pair - Par trenzado blindado y apantallado): Es un tipo de cable especial que combina las protecciones del FTP y STP. Los pares trenzados de cables van recubiertos cada uno por una malla protectora, pero a la vez todo el conjunto de pares también tiene un recubrimiento extra. Estos son los que mejor evitan las interferencias eléctricas y más idóneos para tiradas largas, aunque son más costosos.

Cómo saber cuál comprar

Para un uso doméstico suelen ser suficiente los cables de Categoría 5e o 6, que por su parte son los más extendidos y los que suelen venir con los routers que compras. Ofrecen velocidades de transferencia de un gigabit, teniendo, y suele ser suficiente para la mayoría de conexiones domésticas teniendo en cuenta que las operadoras no ofrecen de momento más de esa velocidad.

Es muy posible que estos no tengan ningún tipo de protección y sean de apantallamiento UTP. Si lo que quieres es utilizarlos para conectar un dispositivo al router, entonces no debes prestarle importancia a que no estén protegidos. Serán suficientes para esas tiradas cortas, y el no tener protección los hará mucho más económicos.

Sin embargo, si lo que quieres es hacer una instalación interna de tu casa pasando los cables por los huecos de las paredes, entonces sí que deberías preocuparte por el recubrimiento. Aquí, la necesidad de una protección mayor o menor dependerá de lo largo que sea el cable que quieres instalar, y cuanto más largo sea mejor protegido tendrá que estar.

Además, si quieres tener un mejor soporte para la transmisión de datos desde varios dispositivos, como por ejemplo conectando un ordenador o un NAS a la vez al router, quizá te interese probar con cables de más categoría. Lo mismo pasa si quieres hacer una instalación que esté a prueba de futuro, y con unas categorías 6a o 7 deberías asegurarte de poder soportar las velocidades que pueden llegar a ofrecer las operadoras en un futuro próximo.