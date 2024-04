'Fallout 4' ya tiene su actualización para next-gen. Está dando algunos dolores de cabeza en PlayStation

Que Amazon ha hecho un trabajo excepcional con la serie de 'Fallout' no es ningún secreto. A la gente le ha encantado y, como era de esperar, todo el universo de 'Fallout' se ha puesto patas arriba. Sin ir más lejos, los juegos de la franquicia viven una segunda juventud y uno de ellos, 'Fallout 4', ha recibido una actualización para next-gen. Y efectivamente, su lanzamiento ha estado lleno de problemas.

¿'Fallout 4'? Es uno de los mejores juegos de la saga junto a 'Fallout 3' y 'Fallout: New Vegas'. El título se estreno el 10 de noviembre de 2015 en PlayStation 4, Xbox One y PC y ahora, con motivo de la serie de Amazon, ha recibido una actualización para PS5 y Xbox Series X|S que incluye, entre otras cosas, diferentes modos de rendimiento y hasta 60 FPS. Esta actualización, en principio, es gratuita, pero la realidad es que ha habido cierta confusión.

Lío en PlayStation. La actualización ha llegado con ciertos problemas a PlayStation 5. Aquellos jugadores que hubieran comprado en su día la versión digital o física de 'Fallout 4' simplemente han de ir a PlayStation Store y descargar la versión de PS5. Fácil y sencillo. El problema está en aquellos usuarios que añadieron el juego a su biblioteca a través de PS Plus. Estos se están encontrando con que tienen que pagar por la actualización que, como decíamos, iba a ser gratuita. Y tiene miga.

PS Plus Collection. Seguramente recordemos que, con el lanzamiento de PS5, Sony creó la PS Plus Collection, una recopilación de juegos incluidos con la suscripción a PS Plus con los que estrenar la consola. Bien, pues 'Fallout 4' formaba parte de esa colección. Luego PS Plus cambió y lanzó la nueva modalidad de precios (Essential, Extra y Premium), siendo Essential el equivalente a la que, hasta entonces, era la suscripción normal a PS Plus.

Y Essential no entra en la promo. ¿Qué sucede? Que la actualización a next-gen de 'Fallout 4' es gratuita para todos los sucriptores de PS Plus Extra. Sin embargo, todos aquellos jugadores que reclamaron Fallout 4 cuando la PS Plus Collection lo hicieron en lo que, a día de hoy, es PS Plus Essential. En pocas palabras: su copia del juego no cumple con los requisitos para recibir la actualización gratis.

Reclamaste el juego hace años con PS Plus o a través de la PS Plus Collection > la actualización no es gratis.

Estás suscrito a PS Plus Extra > la actualización es gratis.

Según la propia Bethesda, "la actualización next-gen de Fallout 4 estará disponible para los miembros de PS+ Extra. No tenemos ninguna información sobre el catálogo de PS5 o PS+ Essentials". Este problema, por cierto, no sucede en Xbox, donde el sistema Smart Delivery ya debería haberse encargado de todo. Desde la propia compañía afirman estar "trabajando en esto", pero no sabemos qué pasará finalmente con los usuarios de PS Plus Essential.

Para colmo, PC no se salva. La actualización también se ha desplegado en PC añadiendo cosas tan esperadas como soporte para monitores ultrawide. Sin embargo, los usuarios están reportando todo tipo de fallos relacionados con dicho soporte, con mods que dejan de funcionar y con partidas corruptas. En el caso de la Steam Deck, el juego ha dejado de tener un launcher y, por lo tanto, ahora no permite cambiar la configuración gráfica.

