La serie de 'Fallout' ha "traicionado" a los videojuegos en un detalle. Sus creadores saben cómo justificarlo

Desde el estreno de 'Fallout', la espléndida serie de Amazon que adapta la conocida franquicia de videojuegos post-apocalípticos, muchos fans se han quejado porque a ratos parecía una forma de Bethesda de borrar los videojuegos clásicos de la continuidad oficial (ya que la serie narra eventos canónicos, es decir, que argumentalmente funciona como una secuela más de la serie, situada aproximadamente al final de la línea de tiempo de los juegos). Sin embargo, Todd Howard, productor ejecutivo de la serie e implicado en la dirección de los desarrollos de los juegos desde 'Fallout 3', ha aclarado las cosas.

Howard ha comentado en una entrevista con IGN que "puede que haya algo de confusión en algún punto. Pero todo lo que ha ocurrido en los juegos, incluido 'New Vegas', ha ocurrido. Somos muy cuidadosos al respecto". Y con ello hacía referencia implícita a Shady Sands, uno de los escenarios más conocidos de la franquicia y uno de los que más contradicciones presenta.

Ojo, a partir de aquí hay algún que otro spoiler sobre juegos y serie.

Shady Sands, que en español conocimos como Arenas Sombrías, aparece de forma muy notoria en el primer juego, y también tiene un papel importante en 'New Vegas'. En la serie, al final de la primera temporada sabremos que Hank MacLean (Kyle MacLachlan) ha arrasado la zona: se dice muy claro, fechándose "la caída de Shady Sands" en el año 2277. Pero en 'New Vegas', que acontece unos años después de la serie, Shady Sands estaba intacta. ¿Cómo se come esto?

Howard afirma, para justificarlo, que "la bomba cae justo después de lo sucedido en 'New Vegas'", es decir, que la cronología que conocíamos permanece intacta: Shady Sands es bombardeada a principios de la década de los ochenta de ese siglo. Puede que esa "caída" no sea la caída literal de la bomba, sino la caída de la ciudad, una expresión que sí podría encajar en 2277.

La serie no da más explicaciones, aunque está claro que el lore del juego no se descarta de un plumazo: vemos a Mr. House (villano de 'New Vegas') y una panorámica de la ciudad. Lo que está claro es que no estamos ante un mero cabo suelto, sino ante una decisión muy premeditada. Quizás ese anuncio de la "caída" es una forma, por ejemplo, de mostrar una República de Nueva California (Shady Sands era su capital) debilitada. Howard habla de que se emocionó cuando se habló de destruir la ciudad, así que con toda seguridad sabremos más cosas sobre este tema en la segunda temporada.

En cualquier caso, esta es la línea temporal que tenemos hasta ahora, con fechas en las que transcurren todos los juegos de la franquicia:

La gran explosión - año 2077

Fallout 76 - año 2102

Fallout 1 - año 2161

Fallout Tactics - año 2197

Fallout 2 - año 2241

Fallout 3 - año 2277

Fallout: New Vegas - año 2281

Fallout 4 - año 2287

Serie de Fallout - año 2296

Cabecera | Amazon

