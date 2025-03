Paga y mantén tus datos bancarios seguros con una VPN como Surfshark: es una de las mejores y sale tirada de precio

Ya estamos más que acostumbrados a pasar buena parte de nuestro día a día en Internet. No importa si es a la hora de trabajar o en nuestro tiempo libre: es una ventana a la que vamos para absolutamente todo. No tiene por qué pasarnos nada, pero lo cierto es que la red alberga algunos peligros, especialmente en lo que respecta a información sensible.

No es nada raro ver filtraciones de datos importantes, como es el caso de la que ha sufrido El Corte Inglés. Pagar en cualquier establecimiento online o introducir nuestros datos en un portal puede conllevar ciertos riesgos, especialmente si utilizamos una red WiFi pública. La mejor forma de protegernos en esos casos es con una VPN y la de Surfshark es una de las mejores calidad-precio: sale por solo 2,19 euros al mes.

Suscripción Surfshark Starter - mensual PVP en Surfshark — 2,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más seguridad para nuestros datos por poco más de dos euros al mes

Navegar por Internet con una VPN nos da un extra de seguridad que nunca viene mal. Hay opciones gratuitas que nos pueden servir en algún momento de urgencia, pero las VPN que hay de pago dan un servicio mejor, más rápido y seguro. De entre todas las que hay disponibles, Surfshark es una de las opciones más populares por dos razones: lo bien que funciona y lo económica que es.

Por muy poco al mes (poco más de dos euros) tenemos con nosotros una VPN que vamos a poder usar tanto en el PC como en el teléfono móvil y en tantos dispositivos como queramos. De esta manera, tendremos más seguridad en nuestros datos y contraseñas, así como a la hora de navegar por Internet de forma general.

Otro punto muy a destacar de esta VPN de Surfshark es que no viene sola. Por el mismo precio, tenemos también con nosotros la herramienta Alternative ID, que nos permite crear una serie de datos para registrarnos en algunos portales de Internet sin necesidad de dar los nuestros.

Tal y como hemos explicado un poco más arriba, el precio de este pack Starter de Surfshark es ahora mismo de 2,19 euros al mes. Eso implica que 24 meses del servicio salen por 55,56 euros, un descuento considerable si tenemos en cuenta que fuera de promoción saldrían por 439 euros. Y ojo, porque además Surfshark nos regala 3 meses adicionales.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Surfshark

En Xataka | Por qué es peligroso conectarse a Wifis públicas y qué debes hacer para protegerte

En Xataka | Las mejores soluciones para proteger tus datos y los equipos informáticos de tu empresa