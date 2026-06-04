No puedo dejar de recomendar los true crime de Carles Porta. Hoy llega uno nuevo: se llama '¡Mátalo ya!' y se puede ver por 4,99 euros

Se puede decir que el true crime es mi placer culpable. Si es bueno, te atrapa y no te suelta hasta que termine. Ahí no solo incluye el caso en concreto sobre el que esté construido el true crime, sino que también importa (y mucho) cómo se cuenta y cómo se muestra en pantalla. Y ahí, pocos mejores que Carles Porta, que tiene varios de los mejores documentales de este género que he visto hasta ahora.

¿Lo mejor? Hoy mismo se estrena su nuevo true crime: se llama '¡Mátalo ya!' y llega a Movistar Plus: lo puedes ver con su Plan Libre de Cine y Series por solo 4,99 euros. Sin permanencia y seas del operador que seas.

Suscripción mensual a Movistar Plus - Cine y Series Hoy en Movistar Plus — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mucho true crime, pero también muchas series originales

Este nuevo documental de Carles Porta llega a M+ hoy mismo, 4 de junio. El mismo se centra en un caso real que aconteció en julio de 2017 cerca de Albacete y promete seguir la línea de los últimos true crime del propio Porta, como 'Missing in Murcia', 'Muerte en el hotel' o 'Peregrina'. Todos, por cierto, están disponibles en la plataforma, unidos a otros como la serie 'Crímenes' o 'Tor', uno de mis favoritos.

Hay mucho que ver en la plataforma si te gusta el true crime y, como no tiene permanencia, puedes probar un mes para ver qué tal son. Además, en Movistar Plus también hay un montón de series que son originales de la plataforma y que merecen mucho la pena, como es el caso de la recién estrenada 'Se tiene que morir mucha gente' o 'Celeste', por solo citar dos ejemplos.

A todo lo anterior hay que sumar que puedes compartir la cuenta con un amigo o un familiar sin problemas, incluso si no vive en tu mismo domicilio. También puedes descargar uno de estos true crime para verlo sin conexión cuando vayas a viajar este verano en avión o en tren.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Movistar Plus

En Xataka | Movistar Plus activa su Plan Gratuito con programas completos y mucho contenido, seas del operador que seas

En Xataka | Movistar Plus para no clientes de Movistar: qué es, cuánto cuesta, canales, servicios adicionales y cómo contratarlo