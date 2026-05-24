Dos de los mejores true crime que me he encontrado están en Movistar Plus. Y ahora se pueden ver por 4,99 euros

Históricamente no, pero reconozco que llevo algún tiempo aficionado a los true crime. Empecé con alguno de Netflix y también he visto varios en HBO Max (de hecho, he visto hace poco en esta plataforma la serie basada en el documental 'The Staircase'). Sin embargo, donde más de estos true crime he visto ha sido en Movistar Plus, que ahora permite verlos junto a pelis y series por 4,99 euros al mes con su nuevo Plan Libre.

Suscripción mensual a Movistar Plus - Cine y Series Hoy en Movistar Plus — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esta plataforma ahora mismo tiene tres planes diferentes. El primero de ellos, el Plan Gratuito, no cuesta nada, como su nombre indica, pero es bastante limitado en contenido. Sigue estando el plan que tenía M+ antes (el que cuesta 9,99 euros), pero este nuevo Plan Libre es la alternativa intermedia. Y la diferencia es, únicamente, que no incluye deportes.

Eso quiere decir que es una suscripción a la que podemos acceder, seamos del operador que seamos. Además, no tiene permanencia, por lo que puedes probar un mes y, si no te convence, darte de baja cuando quieras. Todo eso sumado a lo que os solemos decir casi siempre: puedes compartir tu cuenta de Movistar Plus con un amigo o familiar sin problema.

Ahora sí, hablemos de los true crime. Hay varios, pero son dos especialmente los que más me han gustado y los dos los firma Carles Porta. Se trata de 'El Crimen de la Guardia Urbana' y 'El Niño Pintor', que si bien es cierto ya tienen algún tiempo, creo que son de esos true crime que te enganchan y no paras hasta terminarlos.

Hay otros true crime y, de hecho, en los próximos días llegarán dos más de Carles Porta. Pero, además, hay que sumar un catálogo de producciones propias de Movistar Plus con pelis y series muy interesantes, como 'Poquita Fe' o 'Querer' o la recién estrenada 'Se tiene que morir mucha gente', que tiene muy buena pinta. Todo esto (y más) por 4,99 euros al mes.

⚡ EN RESUMEN: plan libre de movistar plus ✅ LO MEJOR Precio muy reducido: Por 4,99 euros tienes acceso a un catálogo enorme de pelis, series y documentales.

Por 4,99 euros tienes acceso a un catálogo enorme de pelis, series y documentales. La puedes compartir con un amigo o familiar: Admite dos reproducciones simultáneas incluso si no están en el mismo domicilio.

Admite dos reproducciones simultáneas incluso si no están en el mismo domicilio. True crime muy interesante y buenas producciones propias: Hay mucho para ver si te gusta este género, que además se suma a muy buenas pelis o series que son exclusivas de M+. ❌ LO PEOR No tiene nada de fútbol u otros deportes: Es más barato, pero a cambio perdemos fútbol y otros deportes que da esta plataforma. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una plataforma con buenos true crime, con producciones propias interesantes y que además no sea demasiado cara. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres una suscripción más o prefieres la suscripción de Movistar Plus que si que incluye fútbol, tenis, baloncesto y otros deportes.

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Imágenes | Movistar Plus

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