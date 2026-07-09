Meta, Google y Microsoft podrán seguir rastreando tus mensajes hasta 2028. A pesar de que la mayoría del Parlamento Europeo votó en contra 

El Parlamento Europeo ha vuelto a dar luz verde a que compañías como Meta, Google o Microsoft puedan rastrear voluntariamente las conversaciones privadas de sus usuarios en busca de material de abuso sexual infantil. Lo llamativo es que la decisión va a seguir adelante pese a que más eurodiputados han votado más en contra que a favor.

Qué ha pasado. La Eurocámara ha votado este jueves sobre la prórroga de la llamada "excepción ePrivacy", una norma temporal que permite (pero no obliga) a las plataformas de mensajería a escanear chats, correos y redes sociales para detectar contenido de abuso infantil ya identificado.

A pesar de que más diputados votaron en contra de esta prórroga que a favor, no se ha alcanzado la mayoría absoluta de 361 votos necesaria para tumbarla, por lo que la norma sigue en pie hasta abril de 2028.

Sin mayoría absoluta. Al tratarse de una segunda lectura, no basta con que gane el "no". Hace falta que 361 de los 720 eurodiputados voten expresamente en contra para bloquear la normativa. Si no se llega a ese número, la propuesta sale adelante por defecto, aunque los votos a favor sean menos que los votos en contra. Es justo lo que ha ocurrido.

En detalle. El texto original, aprobado en 2021, había caducado el pasado 3 de abril después de que la Eurocámara rechazara prorrogarlo por 311 votos a 228, con 92 abstenciones, según recoge Brussels Signal. Para revivir la propuesta, el Partido Popular Europeo (PPE) recurrió a un procedimiento de urgencia poco habitual, impulsado también por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y por los gobiernos nacionales.

Este atajo ha permitido volver a votar el texto en la última sesión antes del verano, precisamente cuando muchos parlamentarios ya no están presentes durante estas fechas, según explica el medio alemán Heise.

La propuesta de rechazo se ha quedado a 47 votos de la mayoría absoluta necesaria. Antes de esa votación definitiva, los eurodiputados sí han logrado aprobar dos enmiendas que excluyen expresamente que se pueda rastrear a los servicios con cifrado de extremo a extremo, como WhatsApp o Signal, tal y como confirma Euronews. Esas enmiendas salieron adelante con 369 y 362 votos respectivamente.

Entre líneas. Buena parte del grupo socialdemócrata, incluida la eurodiputada alemana Birgit Sippel (la ponente del expediente), votó a favor de limitar el alcance de la norma, según Euronews. Sin embargo, ese mismo grupo había facilitado antes la aprobación del procedimiento de urgencia que hizo posible toda la maniobra, algo que Heise describecomo una cesión previa que ha terminado jugando en contra de sus propias intenciones.

La Comisión Europea también ha presionado activamente, pues cuatro comisarios enviaron una carta de última hora advirtiendo de un vacío legal si no se prorrogaba el mecanismo, según recoge Heise. La vicepresidenta del PPE, Tomas Tobé, ha defendido que no se podía llegar al verano “sin herramientas para proteger a los menores”.

Las voces críticas. Simeon de Brouwer, asesor de la organización de derechos digitales European Digital Rights, contabaa Wired que la norma abre la puerta a que las empresas puedan revisar, si así lo deciden, cualquier mensaje, correo o imagen que un usuario comparta. Por otro lado, el activista y exeurodiputado Patrick Breyer ha calificado el resultado de "farsa" que daña la democracia, y ha señalado en un comunicado recogido por Brussels Signal que los verdaderos perdedores de este proceso son los propios menores.

Breyer apunta a las propias cifras de la Comisión Europea, indicando que el escaneo masivo de chats privados solo ha representado el 36% de las denuncias por abuso en 2024. La mayoría procedieron de publicaciones públicas y de servicios de almacenamiento en la nube. Por otra parte, la Policía Criminal Federal alemana (BKA), advierte que el 48% de las alertas generadas carecen de relevancia penal, y que el 40% de las investigaciones resultantes acaban señalando a menores de edad. Además, según apuntan desde Brussels Signal, el 99% de los informes que envía Meta bajo este mecanismo corresponden a material ya conocido previamente, lo que aporta poco valor frente a casos de abuso activo.

Desde Heise hacen mención además a los investigadores de ciberseguridad que, han alertado en cartas abiertas de las altas tasas de error de los sistemas de escaneo automatizado basados en IA, lo que pondría en riesgo la privacidad de los usuarios sin ninguna vinculación con delitos.

Y ahora qué. Esta votación solo prorroga el sistema actual, que es temporal y no obligatorio, pues las empresas pueden escanear mensajes si quieren, pero no tienen que hacerlo por ley. La normativa permanente y mucho más estricta (conocida como Chat Control 2.0, y que sí obligaría a un escaneo generalizado) sigue negociándose aparte y todavía no se ha aprobado. Mientras tanto, empresas como Meta, Google o Microsoft podrán seguir escaneando mensajes, correos y fotos de sus usuarios hasta 2028, con la única excepción de las conversaciones cifradas de extremo a extremo, como las de WhatsApp o Signal.

Imagen de portada | Wikipedia, Pexels

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