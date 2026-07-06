Nintendo confirma cuándo llegará la nueva revisión de Switch 2 en Europa. Y también que tendrá menos batería y más peso

Nintendo ha confirmado que, a partir de este otoño, llegará a Europa una nueva revisión de la Switch 2. La idea es que, para cumplir con la normativa europea, el usuario pueda sustituir de forma más sencilla la batería de la consola. Si bien este cambio ya lo conocíamos desde hace unos meses, Nintendo ahora ha ofrecido más detalles sobre la ventana de lanzamiento de esta nueva revisión y cómo afecta en el resto de dispositivos.

Por qué pasa esto ahora. La Unión Europea aprobó en 2023 una legislación sobre baterías que exige que los productos de consumo con baterías integradas permitan retirarlas y cambiarlas con facilidad a partir de febrero de 2027. Nintendo, como cualquier fabricante que venda hardware en la región, tiene que adaptarse antes de esa fecha, y por eso ha empezado ya a mover ficha.

En detalle. Según ha explicado la propia Nintendo a través de su soporte técnico oficial, a partir de este mismo verano varios de sus productos en Europa empezarán a sustituirse "de forma escalonada" por versiones con batería reemplazable. La compañía asegura que no habrá "ninguna diferencia de funcionamiento" entre los modelos actuales y los revisados, aunque seguramente tengamos que esperar a que esta nueva revisión acabe llegando a las tiendas para confirmar esa afirmación. El calendario que ha compartido es el siguiente:

Mandos Joy-Con (algunos colores) : desde este verano, sin cambios de peso ni de capacidad de batería.

: desde este verano, sin cambios de peso ni de capacidad de batería. Consola Nintendo Switch 2: desde otoño, con un peso de unos 411 gramos (10 gramos más que el modelo actual) y hasta 548 gramos con los Joy-Con 2 acoplados (14 gramos más). Su batería pasa de 5.220 mAh a 5.172 mAh, en torno a un 1% menos de capacidad.

desde otoño, con un peso de unos 411 gramos (10 gramos más que el modelo actual) y hasta 548 gramos con los Joy-Con 2 acoplados (14 gramos más). Su batería pasa de 5.220 mAh a 5.172 mAh, en torno a un 1% menos de capacidad. Joy-Con 2 (por separado): desde este invierno, con 2 gramos más de peso cada mando, sin cambios en la batería.

desde este invierno, con 2 gramos más de peso cada mando, sin cambios en la batería. Mando Pro de Switch 2: desde este invierno, con una batería un 16% más pequeña (897 mAh frente a los 1.070 mAh actuales), aunque el mando pesará 7 gramos menos.

desde este invierno, con una batería un 16% más pequeña (897 mAh frente a los 1.070 mAh actuales), aunque el mando pesará 7 gramos menos. Mandos de N64 y GameCube para Switch 2: a principios de 2027, con ligeros cambios de peso y, en el caso del mando de GameCube, una batería algo mayor.

Entre líneas. No todos los productos de Nintendo pasarán por este proceso. Como recogen desde VGC, quedan fuera de la actualización la Switch original, la Switch Lite, la Switch OLED, el mando Pro de la Switch clásica y otros accesorios retro como los mandos de NES, SNES o Mega Drive. Además, el usuario no podrá elegir qué versión compra, así que cuando se agote el stock del modelo actual, las tiendas empezarán a ofrecer la revisión con batería reemplazable.

Por otro lado, Nintendo también ha anunciado que pondrá a la venta kits de recambio de batería para cada producto, aunque todavía no ha dado fecha ni precio.

Adiós a la Switch original en Europa. Tal y como nos cuenta la compañía, Nintendo ha decidido no lanzar una nueva versión de la Switch original en Europa. Y es que en lugar de adaptarla a la normativa, directamente retirará esta consola de la venta en la región cuando corresponda. Eso no significa que sea ya, pero igual en Europa ya nos podemos ir preparando del fin de la transición de Nintendo hacia Switch 2.

Y ahora qué. La disponibilidad no será igual en todos los países europeos a la vez, según reconoce Nintendo. Además, como no cabía esperar otra cosa, España está entre los mercados donde llegarán estas revisiones, según ha confirmado la compañía. A partir de aquí, lo que queda por ver es si estos ligeros cambios de peso y de autonomía generan alguna diferencia real en el uso diario de la consola.

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