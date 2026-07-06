F. Javier Fuentes, mecánico sobre las averías de verano: "Si está caliente, apágalo y espera que se enfríe. Puedes sufrir quemaduras graves"

Calor. Hace calor. Hace mucho calor.

Y nuestro coche lo nota.

Porque cuando la temperatura sube, nos vamos a la playa, al pueblo o a la montaña y cargamos el coche, nuestro coche lo nota. Primero porque le exigimos más de lo que le pedimos el resto del año. Segundo porque a estas exigencias hay que añadirle unas condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas muy extremas.

El combo es perfecto para convertir nuestro coche en un pequeño horno que se calienta y se calienta hasta llegar, metafóricamente, a la ebullición. Y cuando eso pasa, un piloto rojo se enciende en el panel del cuadro de instrumentos y lo mejor es que nos bajemos del coche.

En ese caso, estas son las precauciones que hay que tomar.

Lo mejor, prevenir

"Con la llegada del calor, diversos componentes del coche pueden sufrir si no se revisan a tiempo. El motor exige una especial atención, ya que las altas temperaturas pueden provocar su sobrecalentamiento si el sistema de refrigeración no está en buen estado", nos explica Francisco Javier Fuentes, mecánico y formador en Midas.

Fuentes apunta a que con la llegada de las altas temperaturas, es habitual que sufran los frenos, la batería y los neumáticos pero tiene claro que el principal motivo de avería es el sobrecalentamiento del motor y que para ello, lo más importante es revisar bien los componentes antes de salir: "es clave revisar el nivel del líquido refrigerante".

Y es que con el aumento de las temperaturas, tener un líquido refrigerante en mal estado o una pequeña fuga no detectada puede desencadenar un sobrecalentamiento casi asegurado de nuestro motor.

Las señales, explica, son claras: "Si observamos que la temperatura del motor aumenta de forma anormal, aparece un testigo de avería, escuchamos ruidos extraños o notamos un comportamiento irregular, debemos detenernos en un lugar seguro y evaluar la situación".

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Pero aquí reside una parte importante de cómo debemos actuar. Si estamos en una carretera abierta al tráfico y nos hemos tenido que detener en el arcén, la DGT lo tiene claro: chaleco reflectante, baliza y sólo debemos salir del coche si hay un lugar seguro y alejado. En caso contrario tendremos que abrocharnos los cinturones y esperar dentro a las asistencias.

Si, por el contrario, hemos podido detenernos en una gasolinera, desde Midas creen que nuestra mejor aliada es la paciencia y, sin prisa, ver qué se puede hacer:

"En caso de sobrecalentamiento, nunca recomiendo abrir el depósito del líquido refrigerante mientras el motor esté caliente, ya que existe riesgo de sufrir quemaduras graves. Lo adecuado es apagar el motor, esperar a que se enfríe y solicitar asistencia si es necesario"

Y es que hay que tener en cuenta que el líquido refrigerante funciona porque el agua del coche trabaja a temperatura muy alta (por encima de los 100 grados) especialmente si el coche se ha sobrecalentado por una avería. Abrir el depósito en caliente para comprobar su nivel puede provocar que éste se evapore rápidamente y nos provoque serias quemaduras.

Juan José Ebenezer, experto mecánico y creador de contenido, explica en uno de sus vídeos cómo funciona el sistema. Señala que en el depósito del líquido refrigerante se actúa de forma similar al de una olla express. Para evitar que el agua se evapore cuando supera los 100 grados, se le aplica presión y si hay un exceso, el propio coche descomprime de forma controlada hacia abajo.

Cuando el conductor quita el tapón del depósito, éste se descomprime, el agua empieza a hervir porque se encuentra a más de 100 grados y es muy probable que salga expulsada hacia arriba, soltando un chorro a presión de agua que nos puede provocar heridas graves.

Foto | Jamie Street y Windy

En Xataka | El problema no es que el aire acondicionado del coche se averíe más en verano. El problema es que el resto del año no lo miramos















