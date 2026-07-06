El superyate del emir de Catar necesitaba algunos arreglos. Solo darle una manita de pintura ya cuesta 13 millones de euros

El yate más lujoso del Golfo Pérsico acaba de volver al agua tras meses desaparecido. Nadie sabía gran cosa de dónde había estado durante todo ese tiempo ni qué le hicieron, hasta el propio fabricante del superyate del emir de Catar lo publicó en su perfil de Instagram. Solo se sabe que salió de un astillero alemán y que, cuando reapareció frente a Gibraltar, lucía como nuevo.

Tal y como recogía Luxury Launches, detrás de ese "como nuevo" hay una factura que pocos propietarios de a pie podrían asumir: más de 35 millones de dólares. Y eso que hablamos de darle poco más que una manita de pintura. De nuevo, los millonarios nos demuestran por qué solo ellos pueden permitirse tener estos superyates.

Una puesta a punto para un yate de 500 millones. El Al Lusail pertenece al jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Catar, y es uno de los mayores yates privados del planeta. Tiene 123 metros de eslora y capacidad para 36 invitados atendidos por una tripulación de 56 personas, según recoge Yacht Bible. El emir lo encargó al fabricante Lürssen en 2017, así que tras casi una década navegando, ya le tocaba darle una manita de pintura.

Por eso el yate desapareció misteriosamente de las marinas de la costa española por las que acostumbraba a dejarse ver antes de verano. Ahora sabemos que, durante los últimos siete meses, el Al Lusail ha estado en el astillero de Lürssen en Bremen sometiéndose a un mantenimiento, y regresó a tiempo para la temporada de verano.

Lo que de verdad cuesta cuidar un barco de 8.489 toneladas. Según contaba Lürssen en su publicación, el trabajo incluyó revisiones técnicas, inspección del casco, mantenimiento de hélice y timón, y actualizaciones del sistema de climatización. Nada muy vistoso, pero imprescindible en un buque que pesa cerca de 8.500 toneladas. El astillero no dio cifras exactas, aunque según estimaciones de Luxury Launches, el precio del servicio completo podría ascender a unos 35 millones de dólares.

De esa cantidad, buena parte se va solo en pintura. Repintar un yate de este tamaño exige retirar antes todo el herraje, las barandillas de acero y las juntas de las ventanas. Según explican responsables de astilleros especializados a Boat International, la preparación (lijar, tratar la corrosión, dejar la superficie perfecta) supone el 70% del trabajo. El trabajo de pintura, en sí mismo, es la parte fácil.

13 millones de euros en pintura. En un barco de tamaño medio el trabajo de repintado del casco costaría, como mucho, unos cientos de miles de euros. Pero el Al Lusail no es un barco medio tiene la altura de un edificio de seis siete plantas. Sus seis cubiertas, enormes fachadas de cristal y la curvatura de su casco complican el trabajo y eso dispara el precio final por encima de los 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros), solo por dejar el exterior impecable.

A esa cifra hay que sumarle el resto de trabajos de mantenimiento, revisiones del motor y sistemas eléctricos, renovación de tejidos y mobiliario en los camarotes, etc. En resumen, el Al Lusail, ha cumplido con la norma que dice que el mantenimiento de un yate supone una media del 10% de su precio de compra. Teniendo en cuenta que su precio se estima en unos 500 millones de dólares, al emir de Catar hasta le ha salido barata esta revisión.

Un dueño para el que esto es calderilla. Tamim bin Hamad Al Thani, actual emir de Catar, es descendiente de una de las dinastías más influyentes del mundo árabe y preside uno de los fondos soberanos más grandes del mundo que gestiona activos por unos 475.000 millones de dólares.

El propio emir donó uno de los Boeing 747 que utiliza como jets privados, para que sirviera de Air Force One temporal en Estados Unidos. Lo cierto es que ahora, con el casco reluciente y los motores puestos a punto, el Al Lusail está listo para otro verano en el Mediterráneo. Y su dueño, probablemente, ni se habrá enterado del roto que ha dejado en la caja.

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Imagen | Wikimedia Commons (Khamenei.ir), YatchCharterFleet