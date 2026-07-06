La CEO de Xbox prometió un gran reseteo de Xbox. Eso se traduce en 3.200 despidos y cinco estudios buscando nuevo hogar

Asha Sharma, la nueva CEO de Xbox, llegó con el hacha en ristre y preparada para cortar cabezas y, tras días de rumores sobre despidos y cierre de estudios, ya tenemos la conclusión. Se esperaba que este 6 de julio tuviésemos noticias sobre la reestructuración de Xbox, el conocido como 'reseteo' de la división, y la cifra que llama la atención es la de las 3.200 personas que perderán su puesto de trabajo.

Eso no es, ni de lejos, el final de la historia porque desde Bloomberg se apunta a dos meses muy duros para los empleados, aunque también a una nota positiva en lo que respecta a algunos de los más reputados estudios que había comprado estos últimos años.

Asha Sharma y el gran reseteo de Xbox

Jason Schreier es uno de los periodistas más fiables de la industria de los videojuegos y, como apunta en Bloomberg, en un correo interno de Asha Sharma a los miembros de la compañía, la CEO asegura que el negocio "no es rentable". Sharma comenta que hay que "reiniciar Xbox" porque están operando con márgenes entre tres y diez veces más bajos que negocios comparables.

No es la primera vez que Sharma alude a la nefasta situación de Xbox porque el margen de beneficio de la compañía había caído al 3% (no que estuvieran perdiendo un 3%, sino que había caído, pero seguían ganando dinero), y tras todos los mensajes motivacionales, los nuevos mandamientos de Xbox y cambiar el nombre de la división a XBOX con mayúsculas, la conclusión para revertir la situación es que había que tomar decisiones drásticas.

Según Schreier, y como se ha filtrado, a partir de hoy se eliminan 1.600 puestos de trabajo, mientras que ejecutará otros 1.600 a lo largo de los próximos meses. En total, 3.200 despidos sólo en Xbox mientras Microsoft también está recortando 3.200 puestos en otras secciones lejos de Xbox. 6.400 personas suena a una barbaridad, pero es apenas un 3% de una plantilla de 228.000 personas.

No son cifras definitivas, ya que desde Microsoft se asegura que aún están en las primeras etapas del viaje y que habrá más cambios por delante en un ejercicio de austeridad para apostar por lo único que parece hacer ilusión a las empresas: la inteligencia artificial. Pero más allá de eliminar tantísimos puestos de trabajo, estaba sobre la mesa la gran pregunta de qué sucederá con los estudios.

El estado de los estudios de Xbox

Durante los últimos días se ha hablado de varios estudios que podían ser cerrados, vendidos o "liberados" y en Xataka nos hemos mantenido al margen de esos rumores, pero ahora Schreier da un poco de luz sobre el asunto. Puede parecer que es consuelo de tontos, pero Xbox parece que no los desmantelará.

Ninja Theory (creadores de 'Hellblade' y Undead Labs ('State of Decay') serán vendidos a compradores no especificados. Los dos estudios continuarán trabajando por el momento en juegos anunciados (Senua' y 'State of Decay 3').

Double Fine (Psychonauts') y Compulsion Games ('South of Midnight') se separarán y volverán a ser estudios privados. Sharma asegura que los dos conservarán sus propiedades intelectuales (menos mal), pero las cosas pintan inciertas para Arkane Lyon. El estudio se encuentra desarrollando un juego de 'Blade', pero Microsoft está "revisando posibles opciones estratégicas para vender o escindir el estudio).

¿Por qué con Arkane no está clara la cosa? Porque las leyes francesas protegen más que las estadounidenses y Microsoft se encuentra explorando las vías que tiene. Estos cinco estudios nunca fueron superventas, pero fueron comprados bajo la dirección de Phil Spencer para 'engordar' el catálogo de un recién presentado Game Pass y Sharma apunta ahora que "crearon un valor significativo, pero no crecieron al ritmo que esperábamos".

La estrategia de la nueva CEO, de hecho, parece diferente a la de Phil. Mientras bajo su mandato se compraron muchos (demasiados) estudios, Sharma apunta a modelos más pequeños de apoyo a los creadores independientes, aludiendo a que "no es posible ni deseable poseer a todos los grandes estudios independientes".

El futuro de Xbox

Para terminar, Sharma quiere que Xbox llegue a los mil millones de jugadores diarios para ver un futuro en el que Xbox sea más grande, no más pequeña". Asegura que "este año invertiremos tanto en Xbox como siempre, pero con un mejor enfoque, mayor disciplina y claridad, todo al servicio de hacer que Xbox sea un lugar en el que todo el mundo tenga un hueco".

De momento, los que no tienen hueco son los 3.200 despedidos de ahora, que se suman a los miles de despedidos por Xbox estos últimos dos años. Y habrá que esperar a ver qué ocurre dentro de ZeniMax, también propiedad de Xbox y donde se encuentran los desarrolladores de grandes franquicias como 'Wolfenstein', 'Fallout' o 'The Elder Scrolls'.

También habrá que esperar a ver qué ocurre con los estudios que se vuelven independientes porque no es, precisamente, una buena noticia. Sin el paraguas de Microsoft, puede ser complicado para esos estudios mantener a todos los empleados, por lo que hay que ser cautos con los futuros de Double Fine y Compulsion.

En definitiva, otro día triste para la industria del videojuego.

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