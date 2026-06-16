Estamos viendo cómo Xbox se desmorona ante nuestros ojos: rumores de cierre de Ninja Theory y cambios profundos

En el último Xbox Games Showcase, Ninja Theory anunciaba 'Senua', la tercera entrega de 'Hellblade'. Ocho días después, según Bloomberg, la compañía negocia su cierre. No son los únicos: al menos tres estudios bajo el paraguas de Xbox Game Studios estarían negociando con Microsoft para evitar el cierre. Es solo la punta del iceberg de un ambiente con trazas de apocalipsis en Xbox: el mismo lunes que salía la noticia, el jefe de Xbox Game Studios, Craig Duncan, y la jefa de personal, Louise O'Connor, abandonaban la compañía. Son hachazos en la estructura de la compañía cuyos orígenes y consecuencias vienen de largo.

Quién cierra. Los tres estudios que de momento se han filtrado son Compulsion Games, que lanzó 'South of Midnight' en abril de 2025, ganando un Peabody; Double Fine, fundada por el veterano de LucasArts Tim Schafer en 2000, y que últimamente se centraba en juegos pequeños como 'Keeper' y 'Kiln' en el último año, tras una trayectoria que incluye 'Psychonauts', 'Brütal Legend' y 'Broken Age'. Ninja Theory es el estudio detrás de toda la saga 'Hellblade', y antes de eso, blockbusters de gran calidad como 'Heavenly Sword'.

Según han confirmado también otros medios, como VGC, Compulsion y Double Fine están en negociaciones para comprarse a sí mismos y volverse independientes (tal y como hizo Toys for Bob en 2023, tras lo cual anunció el regreso de Spyro). Ninja Theory tiene un escenario más complicado: el estudio está siendo cerrado directamente por Xbox, y su única alternativa sería encontrar un comprador externo que lo adquiriera. Y en cualquier caso, la independencia no es una salida fácil: aunque los estudios logren comprarse perderán muchos empleados en el proceso.

Quién es esta gente. En cuanto a las salidas de la cíupula directiva, Craig Duncan llegó a Xbox en 2011 y dirigió Rare durante más de 13 años, periodo en el que salió 'Sea of Thieves' y se desarrolló el periférico Kinect. Asumió la dirección de Xbox Game Studios en octubre de 2024, cuando bajo ese paraguas había estudios como Halo Studios, The Coalition, Playground Games, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine y una docena más. Sus funciones las asumirá temporalmente Matt Booty.

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Louise O'Connor también llegó a Xbox a través de Rare, donde entró en 1999 como animadora. Esta es su segunda baja: obtuvo el cargo de jefa de personal en septiembre de 2025, poco después de irse de Rare tras la cancelación de 'Everwild'. Estas dos salidas simultáneas, en los puestos que median entre la CEO y los estudios, apuntan a turbulencias internas.

"Esto no puede continuar". Hace menos de una semana, la nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, y Matt Booty publicaron un memo interno que también se hizo público en el que describían la situación en la compañía con una crudeza considerable. El año fiscal que cierra el 30 de junio dejará a Xbox con un margen de beneficios que ronda el 3%. La división gastó 20.000 millones de dólares en inversiones en estudios durante los últimos cinco años (sin contar, por supuesto, la compra de Activision Blizzard por 69.000 millones) mientras sus ingresos anuales caían casi 500 millones en el mismo periodo.

No todo es mala gestión, sino una situación, en general, muy complicada para el sector: la compañía paga actualmente cuatro veces más por componentes de hardware que el otoño pasado (como hacen todas), y se espera que ese coste suba todavía más de cara a las navidades de 2027. El memo calificaba el sistema de estudios de "sobreextendido" y admitía que Xbox había intentado "equilibrar demasiadas estrategias distintas" sin financiar a sus estudios lo suficiente para ser competitivos. "Esto no puede continuar", llegaban a decir.

Lo que se viene. Es de esperar que Xbox anuncie cosas tras el cierre del año fiscal, el próximo 30 de junio (el mismo día del memo, en una coincidencia que cuesta ver como casual, Bloomberg adelantaba que la compañía va a sufrir despidos masivos). Sharma ha dicho que la nueva Xbox priorizará "las franquicias más grandes", es decir, 'Halo', 'Gears of War', 'Fable' o 'The Elder Scrolls'. Cabe pensar que los estudios con IPs menores o que se salgan mínimamente del mainstream quedan fuera de los planes.

Lo que sin duda acrecienta la sensación de caos desatado y de profundos terremotos en el seno de la empresa es el timing: todo esto ocurre justo después del Summer Game Fest, cuando Xbox presentó un showcase el 7 de junio con planes muy precisos y cuidados, lo que incluía el propio 'Senua' de Ninja Theory, el regreso de 'Fable', el esperado nuevo 'Gears of War'... Una semana después, alguno de los estudios que protagonizaron ese showcase está negociando su supervivencia.

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