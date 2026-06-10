"Es difícil imaginar que el público gastará miles de dólares en una consola": Xbox anticipa cambios más allá de Project Helix

Ayer Nintendo cerró el no-E3. La feria de videojuegos tal y como la conocíamos murió hace unos años, pero su espíritu sigue vivo en forma de conferencias que se aglutinan en la primera mitad de junio y en las que las compañías muestran las novedades que llegarán a sus plataformas a lo largo de los próximos meses. PlayStation, la mencionada Nintendo, el Summer Game Fest o el PC Game Show han sido algunas de ellas, pero si hay una que está llamando la atención, esa es la de Xbox.

Y resulta que no está dando de qué hablar por sus juegos (muchos viejos conocidos que ahora, simplemente, tienen fecha), sino por el cambio de estrategia tras la llegada de Asha Sharma como nueva CEO de la división de videojuegos de Microsoft. Porque donde antes había juegos propios que saldrían hasta para PlayStation, ahora hay una vuelta a las exclusividades en consola. Y dentro de esas consolas se encuentra una Project Helix que, supuestamente, será la nueva máquina de Microsoft y que no lo va a tener fácil.

Hasta el punto de que se están replanteando qué tiene que ser Project Helix, cuánto debería costar o si estamos preparados para consolas tan caras. Y Asha Sharma añade una cuestión más: un modelo de negocio que nunca habríamos esperado y que podría arrancar este mismo año.

Vamos poco a poco porque hay bastante que desgranar.

Del "¿se puede arreglar Xbox?" a un una Project Helix que llega en el peor momento posible

Después de una conferencia como la que vimos el domingo, es lógico que surjan preguntas. Toda la conversación está girando alrededor del asunto de la vuelta a las exclusivas, implicando que una Microsoft a la que le cuesta mantener stock de sus propias consolas abandona un parque de consolas de Sony que supera, por varias decenas de millones de unidades, al instalado de Xbox.

Los juegos de Microsoft en PS5 funcionan a nivel comercial, con ejemplos destacados como 'Forza Horizon 5' y, sobre todo, 'Sea of Thieves'. Pero Sharma quiere que Xbox se convierta en la número uno del gaming y considera que ese camino pasa por el regreso de las exclusivas. Es una maniobra algo extraña porque esos primeros escogidos serán 'Gears of War E-Day' (que posteriormente nos enteramos que hasta hace unos pocos días estaba previsto para PS5) y 'Clockwork Revolution'.

Otros como 'Halo: Campaign Evolved' para este 28 de julio o los futuros 'State of Decay 3', 'Fable' y 'Senua' sí verán la luz en la consola de Sony. Si nada vuelve a cambiar, claro está. Matt Booty, jefe de la división de juegos de Xbox, avisó en la conferencia que cada caso se revisará de forma individual, dando a entender que tampoco tienen muy claro qué juegos sí llegarán a otras consolas y cuáles no.

"¿Crees que se puede arreglar Xbox?" - Pregunta de Asha Sharma a Matthew Ball

Pero, de la manera que sea y más allá de los propios videojuegos, hay otra cosa flotando en el ambiente. Sabemos que Xbox está trabajando en su nueva consola, la mencionada Helix. Será una especie de híbrido entre consola y PC, algo que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta el negocio de Microsoft y, sobre todo, que Steam está preparando exactamente lo mismo con su Steam Machine.

Hace unas semanas, Asha Sharma comentó que el hardware existía y están cerrando los detalles para poder enviar los kits de desarrollo (necesarios para empezar a desarrollar los juegos) a los estudios de videojuegos a comienzos del año que viene. También 'amenazó' con el precio, apuntando que Project Helix no será una máquina barata porque la situación con los componentes es la que es.

Un hardware que tendrá una buena cantidad de memoria y de almacenamiento será muy, muy caro. Lo estamos viendo en móviles, routers y hasta en la Raspberry Pi, pero lo que nos ha metido miedo a muchos es el relanzamiento de una Steam Machine con un sobreprecio de casi 300 euros. Tras estar meses agotada por rotura de stock debido al suministro de componentes, la máquina volvió con varios cientos de euros de sobreprecio.

Esta situación no auguraba nada bueno ni para una Steam Machine que, supuestamente, llegará este verano... ni para una PS6 y Project Helix que deberíamos ver en algún momento de 2027. Visto todo el necesario contexto, vamos con Matthew Ball.

Ball es el nuevo jefe de estrategia de Xbox. Responde ante una Sharma que le preguntó una cosa antes de ficharlo: ¿se puede arreglar Xbox? Ball cree que sí, premiando a los jugadores que se han quedado en Xbox con esa vuelta de las exclusivas como modo de "validar la inversión histórica" de esos jugadores. Hay que recordar que alguien que compre un 'Forza Horizon 6' en PS5 también es jugador de Xbox, por ejemplo, pero bueno.

Sobre Helix, Ball apunta en una entrevista que no tendría sentido para la compañía salir del negocio del hardware y que están realizando esa vuelta a las exclusivas, precisamente, para reforzar su plataforma. Ahora bien, también apuntala lo que ya dijo Sharma: la próxima Xbox llegará en un contexto en el que el 'boom' de la IA ha disparado el coste de los componentes.

"Creo que empezaremos a ver modelos de negocio radicalmente diferentes y que nunca habríamos esperado que comenzaran a andar en un momento más adelante este mismo año" - Asha Sharma

Además de señalar que no pueden producir consolas al mismo ritmo que se demandan (de ahí esa rotura de stock en muchos mercados, con Xbox Series X mostrando un sobreprecio porque no son unidades que venda Xbox directamente), apunta algo interesante: están peleando para que el diseño de la consola no quede comprometido por la situación, pero a la vez intentando que sea asequible en un contexto de costes altos que prevén que se mantenga durante, al menos, los próximos dos años y medio.

Es decir: necesitan lanzar una nueva máquina, pero que no sea tan cara como sería la visión original que tenían para Helix. A su vez, debe ser más potente que las actuales, pero quizá no tanto porque, si no, se iría de precio. Esto es algo que la propia Asha Sharma, en una entrevista distinta, también comenta.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

La CEO opina que las audiencias masivas no gastarán "miles de dólares en una nueva generación de consolas". Eso va en la línea de lo que Ball deja entrever a la hora de decir que se están replanteando la situación y lo que lanzarán, pero dice algo más: "creo que empezaremos a ver modelos de negocio radicalmente diferentes y que nunca habríamos esperado que comenzaran a andar en un momento más adelante este mismo año".

Y es ahí, en esas palabras de Sharma, donde está la salsa.

"Nuevos modelos de negocio radicalmente diferentes"

Hasta aquí, estaba repasando declaraciones oficiales y la situación del mercado, por lo que todo lo que comente a partir de ahora se basará en eso de "modelos de negocio radicalmente diferentes". Entendiendo que se refiere a algo rompedor en el segmento de las consolas, y viendo cómo está la situación, sólo se me ocurren dos cosas.

La primera es que lancen una máquina con un precio muy atractivo, pero que los usuarios busquen comprar porque será la única en la que podrán acceder a esos juegos exclusivos y ese ecosistema que la nueva dirección de la marca busca reconstruir. Esto implicaría vender a pérdidas, algo que hay marcas que hacen o han hecho en el pasado, pero que en esta situación implicaría ir a pérdidas en un hardware que, de base, será bastante caro.

Porque no es lo mismo ir como iba Sony con PS3, a pérdidas en una máquina que al usuario le seguía costando 600 euros, que ir a pérdidas con una máquina que al usuario le cueste 800 o 900 euros. Es mucho dinero para arriesgarse con un lanzamiento así, sobre todo cuando no estamos en la misma situación que en 2006 en la que no había tantos medios de entretenimiento contra los que compitieran las consolas.

La segunda es mantener una estrategia de dos máquinas en el mercado, pero que una sea virtual. Xbox ya ha lanzado esa estrategia de una máquina muy potente para los entusiastas (Xbox Series X) y una menos capaz y sin soporte físico para los que quieran acceder a una biblioteca 100% digital (Xbox Series S).

VIDEO

El cambio sería que Xbox Series X sería ahora la menos potente y la que Microsoft seguiría vendiendo de forma física, siendo ese Project Helix, simplemente, una consola en la nube, algo similar a GeForce Now de Nvidia. Y me explico.

Con Game Pass puedes jugar a la biblioteca por streaming y Microsoft se ha ido moviendo para que no sólo puedas jugar en la nube a los juegos del catálogo por suscripción, sino también a tus propios juegos digitales. Con una Project Helix que sea un servicio en la nube al que acceder desde cualquier dispositivo, Microsoft no tendría que empaquetar un hardware, sino simplemente usar la potencia de sus servidores y centros de datos.

Así, si quiero jugar un futuro 'Halo', puedo hacerlo en mi Xbox Series X, pero también a través de Game Pass en una suscripción más cara para jugarlo con mayor calidad en esa Helix a través de streaming. Ya ocurre en el PC, con una Nvidia que ofrece varios escalones de GeForce Now, cada uno con un hardware "virtual" al que acceder, siendo la opción más potente la más cara.

Eso resuena con la idea de ese "modelo de negocio radicalmente diferente" de la que habla Sharma y permitiría que Xbox pudiera seguir compitiendo en un escenario en el que estamos viendo que no podemos comprar hardware a buen precio porque o no hay o es, sencillamente, carísimo. Y más adelante, si la crisis se resuelve, empaquetar eso en forma de consola.

Al final, este segmento del artículo es especulación pura y dura, pero no creo que me esté tirando tanto el pisto atendiendo tanto a la situación como al modelo que está siguiendo una Nvidia que parece muy cómoda en este escenario del juego por streaming al no tener competencia.

Porque Game Pass funciona bien por streaming, pero los juegos se siguen ejecutando en una Xbox Series X que no puede competir contra las RTX 5080 que Nvidia pone a tu disposición en su GeForce Now.

De la manera que sea, sólo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que Asha Sharma tiene claro que quiere volver a los buenos tiempos de Xbox... y que quiere hacerlo en el momento más complicado.

Imágenes | Fortune Conversations (editada)

En Xataka | Las consolas siguen siendo las estrellas del videojuego. El dinero real está en el móvil y las microtransacciones



